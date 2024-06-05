La ONU dijo este martes que solicitar asilo es “un derecho humano fundamental” en respuesta a la orden ejecutiva que emitió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para restringir significativamente el asilo a través del cierre temporal de la frontera con México.

Durante una conferencia de prensa, se le preguntó a Florencia Soto Niño, portavoz asociada del secretario General de la ONU, sobre la decisión de Biden. Ella respondió diciendo que el anuncio es muy nuevo y que necesitan examinarlo con más detalle.

"Sin embargo, sólo quiero recordarles que la posición de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y la nuestra es que, en todas las situaciones, reiteramos que buscar asilo es un derecho humano fundamental y el acceso al asilo para aquellos que lo necesitan es primordial", señaló.

Horas antes, el ACNUR manifestó que está "muy preocupado" por las restricciones a la entrada de migrantes que anunció Estados Unidos. Incluso, instó a Washington a reconsiderar su decisión.

"Las nuevas medidas negarán el acceso al asilo a muchas personas que necesitan protección internacional y que ahora estarán sin una opción viable para buscar seguridad", añadió la agencia.

"Cualquier persona que argumente tener temores fundados a ser perseguida en su país de origen debe tener acceso a un territorio seguro" y tiene el derecho a que "se evalúe esta alegación antes de ser objeto de deportación o expulsión", continuó ACNUR.

Biden anunció este martes la nueva orden ejecutiva que restringirá significativamente las solicitudes de asilo en un intento por evitar las críticas republicanas a sus políticas fronterizas antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

La medida prohíbe a las personas que cruzaron ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos recibir asilo "en ausencia de circunstancias excepcionalmente convincentes", dijo a los periodistas un alto funcionario del Gobierno.

Las personas sólo serán remitidas a un funcionario de asilo para una evaluación "si manifiestan o expresan temor de regresar a su país o país de expulsión, temor de persecución o tortura, o una intención de solicitar asilo", añadió la fuente.