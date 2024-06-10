Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) condenaron el ataque de Israel contra el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, que mató a decenas de "civiles palestinos indefensos", de acuerdo al comunicado que emitieron el domingo.

Al menos 274 personas murieron y casi 700 más resultaron heridas tras el bombardeo israelí contra el campo este sábado, informaron las autoridades locales de salud.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait calificó el ataque israelí de "bárbaro" y de "flagrante violación del derecho internacional".

En esa línea, pidió a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU "que asuman sus responsabilidades para detener esta agresión bárbara contra el pueblo palestino".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán denunció los “crímenes de guerra sistemáticos contra el pueblo palestino” de parte de Israel.

Por eso, llamó a la comunidad internacional a "intervenir urgentemente para poner fin a estos crímenes contra la humanidad, proteger a los civiles y responsabilizar al Estado de ocupación israelí por sus acciones".

“La agresión bárbara revela el verdadero rostro de Israel”

El CCG, que también incluye a Bahréin, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, emitió una declaración aparte en la que denuncia el ataque israelí.

“Este ataque es un crimen atroz y terrorista dirigido contra personas inocentes e indefensas con una brutalidad sin precedentes”, afirmó el secretario General del CCG, Jasem Mohamed Albudaiwi.