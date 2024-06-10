Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) condenaron el ataque de Israel contra el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, que mató a decenas de "civiles palestinos indefensos", de acuerdo al comunicado que emitieron el domingo.
Al menos 274 personas murieron y casi 700 más resultaron heridas tras el bombardeo israelí contra el campo este sábado, informaron las autoridades locales de salud.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait calificó el ataque israelí de "bárbaro" y de "flagrante violación del derecho internacional".
En esa línea, pidió a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU "que asuman sus responsabilidades para detener esta agresión bárbara contra el pueblo palestino".
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán denunció los “crímenes de guerra sistemáticos contra el pueblo palestino” de parte de Israel.
Por eso, llamó a la comunidad internacional a "intervenir urgentemente para poner fin a estos crímenes contra la humanidad, proteger a los civiles y responsabilizar al Estado de ocupación israelí por sus acciones".
“La agresión bárbara revela el verdadero rostro de Israel”
El CCG, que también incluye a Bahréin, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, emitió una declaración aparte en la que denuncia el ataque israelí.
“Este ataque es un crimen atroz y terrorista dirigido contra personas inocentes e indefensas con una brutalidad sin precedentes”, afirmó el secretario General del CCG, Jasem Mohamed Albudaiwi.
"Esta agresión bárbara revela el verdadero rostro de las fuerzas de ocupación israelíes, y demuestra su total desprecio por todas las convenciones internacionales y los valores humanitarios", afirmó.
Albudaiwi llamó a la comunidad internacional a “asumir sus responsabilidades históricas y morales, y a tomar medidas inmediatas y decisivas para detener estos repetidos y horribles crímenes contra el hermano pueblo palestino”.
Piden responder “seriamente” al plan de alto el fuego que respalda EE.UU.
El bloque del Golfo también pidió en su comunicado “una respuesta positiva y seria” al plan de alto el fuego en Gaza que apoya el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
“El consejo destacó la necesidad de aprovechar esta declaración para alcanzar un marco político que permita reanudar las negociaciones con el fin de lograr una paz integral basada en la solución de dos Estados, y elogió los esfuerzos realizados por el Estado de Qatar y la República Árabe de Egipto para lograr un alto el fuego y detener la agresión israelí contra Gaza”, dijo.
Israel continúa su brutal ofensiva contra Gaza desde el pasado 7 de octubre, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato.
Desde entonces, los ataques han matado a más de 37.000 palestinos en Gaza, la mayoría de ellos mujeres y niños, y casi 84.500 más han resultado heridos, según las autoridades locales de salud.
Ocho meses después de que comenzara la incesante ofensiva, amplias zonas de Gaza se encuentran en ruinas en medio de un bloqueo devastador de alimentos, agua potable y medicinas.
Israel enfrenta acusaciones de genocidio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuyo último fallo le ordenó a Tel Aviv detener inmediatamente sus operaciones militares en la ciudad de Rafah, donde más de un millón de palestinos buscaron refugio de la guerra antes de que fuera invadida el 6 de mayo.