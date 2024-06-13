El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, elogió a su homólogo de España, Pedro Sánchez, por su postura frente a la actual crisis humanitaria que atraviesa Gaza.
"Felicito a mi querido amigo, el primer ministro Pedro Sánchez, por su postura sobre Gaza, en mi nombre y en el de mi nación", dijo Erdogan este jueves durante su discurso en la octava cumbre intergubernamental entre Türkiye y España que se realizó en Madrid. Y añadió que Sánchez “ahora está grabado en los corazones de nuestros hermanos palestinos".
Erdogan llegó a España en una visita oficial para participar en el evento de alto nivel.
"El genocidio que se está cometiendo en Gaza desde hace 250 días nos duele a todos los que tenemos conciencia", añadió el presidente turco en el foro, en el que también se encontraba Sánchez.
También apuntó a lo que llamó la "actitud mimada" de Israel, al señalar que el gobierno de ese país, en cabeza del primer ministro Benjamín Netanyahu, "responde a los pedidos a un alto el fuego derramando más sangre".
"Ningún país con conciencia puede aceptar esto", insistió Erdogan.
Desde el pasado 7 de octubre, cuando Israel lanzó su brutal ofensiva en el enclave, más de 37.200 palestinos han muerto en Gaza, la mayoría de ellos mujeres y niños, y más de 84.900 han resultado heridos, según las autoridades locales de salud.
Más de ocho meses después, vastas zonas de Gaza yacen en ruinas en medio de un bloqueo devastador de alimentos, agua potable y medicinas.
Relaciones de Türkiye con la Unión Europea
El presidente Erdogan también se refirió a las relaciones de Türkiye con la Unión Europea.
"La falta de actualización de los tratados aduaneros y las estrictas solicitudes de visa impuestas a nuestros empresarios impiden el pleno uso de nuestro potencial común con el bloque", afirmó el mandatario.
Sobre las relaciones bilaterales entre los dos países, Sánchez dijo que Türkiye es uno de los "socios económicos clave" de España.
También destacó las “enormes oportunidades” para continuar aumentando la cooperación económica entre las dos naciones.
“España es el mejor aliado de Türkiye en Europa”
"Sabemos que, a pesar de los altibajos, los fundamentos estructurales de Türkiye harán que su peso económico y su importancia geopolítica sigan creciendo en las próximas décadas", afirmó.
Sánchez elogió las “valientes” medidas económicas y el “sólido plan” del Gobierno de Türkiye que han estado guiando su recuperación económica. También agradeció a Erdogan su disposición a escuchar las inquietudes de las empresas españolas.
“Cuando otros dudaban, nosotros seguimos creyendo. Mientras otros retiraban sus inversiones de Türkiye, nosotros reforzábamos nuestro apoyo", añadió.
“España es el mejor aliado de Türkiye en Europa. Creo que esta es una declaración incontrovertida”, dijo Sánchez, y destacó las crecientes inversiones e intereses comerciales de España en el país.
Como apuntó Sánchez, los importantes vínculos de Türkiye con Asia, Europa y África son muy complementarios a la posición de España dentro de la UE y a sus estrechos vínculos con América Latina.
Los frutos de “excelentes relaciones bilaterales”
Durante la rueda de prensa posterior al evento, Sánchez empezó su discurso destacando “el excelente estado de las relaciones bilaterales entre ambos países. Türkiye y España son países amigos socios aliados que mantienen unos relevantes intercambios culturales, sociales y también económicos”.
También recordó que en la reunión de alto nivel de 2021 “nos pusimos el objetivo de llegar a los 20.000 millones de euros anuales en intercambios comerciales, una cifra que probablemente superaremos en los próximos meses”. Y en esa línea sostuvo que “todavía hay mucho potencial de crecimiento y nos hemos comprometido a lograr que esa cifra aumente hasta los 25.000 millones de euros, al menos antes de nuestra próxima cumbre”.
Erdogan hizo eco de esa meta: “Nuestro próximo objetivo es alcanzar a los 25.000 millones de euros en los próximos cinco años. Consideramos las inversiones de más de 700 en operaciones empresas españolas en Türkiye como un signo de confianza en nuestro país”.