El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, elogió a su homólogo de España, Pedro Sánchez, por su postura frente a la actual crisis humanitaria que atraviesa Gaza.

"Felicito a mi querido amigo, el primer ministro Pedro Sánchez, por su postura sobre Gaza, en mi nombre y en el de mi nación", dijo Erdogan este jueves durante su discurso en la octava cumbre intergubernamental entre Türkiye y España que se realizó en Madrid. Y añadió que Sánchez “ahora está grabado en los corazones de nuestros hermanos palestinos".

Erdogan llegó a España en una visita oficial para participar en el evento de alto nivel.

"El genocidio que se está cometiendo en Gaza desde hace 250 días nos duele a todos los que tenemos conciencia", añadió el presidente turco en el foro, en el que también se encontraba Sánchez.

También apuntó a lo que llamó la "actitud mimada" de Israel, al señalar que el gobierno de ese país, en cabeza del primer ministro Benjamín Netanyahu, "responde a los pedidos a un alto el fuego derramando más sangre".

"Ningún país con conciencia puede aceptar esto", insistió Erdogan.

Desde el pasado 7 de octubre, cuando Israel lanzó su brutal ofensiva en el enclave, más de 37.200 palestinos han muerto en Gaza, la mayoría de ellos mujeres y niños, y más de 84.900 han resultado heridos, según las autoridades locales de salud.

Más de ocho meses después, vastas zonas de Gaza yacen en ruinas en medio de un bloqueo devastador de alimentos, agua potable y medicinas.

Relaciones de Türkiye con la Unión Europea

El presidente Erdogan también se refirió a las relaciones de Türkiye con la Unión Europea.

"La falta de actualización de los tratados aduaneros y las estrictas solicitudes de visa impuestas a nuestros empresarios impiden el pleno uso de nuestro potencial común con el bloque", afirmó el mandatario.