El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, disolverá el gabinete de guerra, reportan medios estatales. La decisión se produce en medio de la encrucijada política que enfrenta el líder, cuando se cumplen 225 días de la incesante ofensiva en Gaza.

"El gabinete hacía parte del acuerdo de coalición con (Benny) Gantz, a petición suya. Tan pronto como Gantz se retiró, ya no hay necesidad de un gabinete", sostuvo Netanyahu citado por The Jerusalem Post.

Las palabras de Netanyahu hacen referencia a la renuncia el pasado 9 de junio de Benny Gantz, líder de la oposición en Israel y quien formaba parte del gabinete de guerra. Al comunicar su retiro, Gantz pidió elecciones anticipadas “lo antes posible”.