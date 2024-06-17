El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, disolverá el gabinete de guerra, reportan medios estatales. La decisión se produce en medio de la encrucijada política que enfrenta el líder, cuando se cumplen 225 días de la incesante ofensiva en Gaza.
"El gabinete hacía parte del acuerdo de coalición con (Benny) Gantz, a petición suya. Tan pronto como Gantz se retiró, ya no hay necesidad de un gabinete", sostuvo Netanyahu citado por The Jerusalem Post.
Las palabras de Netanyahu hacen referencia a la renuncia el pasado 9 de junio de Benny Gantz, líder de la oposición en Israel y quien formaba parte del gabinete de guerra. Al comunicar su retiro, Gantz pidió elecciones anticipadas “lo antes posible”.
“Netanyahu nos impide avanzar hacia una victoria real. Por eso hoy salimos del gobierno de emergencia con pesadumbre pero con toda la sinceridad”, dijo Gantz en ese momento durante una conferencia de prensa en Tel Aviv. Además de Gantz, el ministro Gadi Eisenkot renunció.
Los medios estatales israelíes también reportaron este lunes que Netanyahu decidió disolver el gabinete tras la insistente solicitud del controvertido ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, para unirse.