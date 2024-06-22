En un discurso encubierto ante colonos sionistas en la Cisjordania ocupada por Israel, un ministro clave del gabinete extremista del primer ministro Benjamín Netanyahu, Bezalel Smotrich, reveló su sigilosa agenda para solidificar el control israelí sobre el territorio palestino sin que sea vista internacionalmente como una medida formal de anexión.

El ministro de finanzas de extrema derecha de Israel, que también forma parte del Ministerio de Defensa, conocido por sus posturas islamófobas y su odio antipalestino, describió el cambio estratégico para pasar de gobierno militar a gobierno civil bajo su mando, según un informe de The New York Times.

El plan de Smotrich pretende desdibujar la línea entre ocupación y anexión, eludiendo así la atención internacional.

Smotrhic destacó que estos movimientos clandestinos cuentan con el respaldo del primer ministro Benjamin Netanyahu y reconoció que minan la postura oficial sobre posibles negociaciones respecto al estatus de la Cisjordania ocupada.

"Para que no digan que aquí estamos haciendo una anexión" dijo Smotrich en la reunión del 9 de junio.

Smotrich, líder del partido extremista Sionismo Religioso, afirmó que el objetivo es impedir que Cisjordania ocupada se integre en un futuro Estado palestino.

Complicando la solución de dos Estados

A pesar de que la Corte Suprema de Israel define el territorio de Cisjordania como ocupado bajo régimen militar, las políticas de Smotrich sugieren una integración deliberada en el gobierno israelí, lo que complica los esfuerzos hacia una solución de dos Estados propugnada por su aliado Estados Unidos y la comunidad internacional.

El ascenso de Smotrich dentro de la coalición de Netanyahu refleja un cambio hacia políticas de línea más dura. El ex colono alborotador, ha desafiado las normas legales y el consenso internacional al defender la soberanía israelí sobre la ocupada Cisjordania.

"Hace quince años yo era uno de los que corrían por las colinas y levantaban tiendas de campaña", dijo Smotrich a los colonos en su discurso.

Bajo su influencia, las políticas han cambiado hacia una mayor supervisión civil de los asentamientos ilegales y el aumento del gasto en defensa para protegerlos. Estas acciones han recibido críticas por aumentar las tensiones y obstaculizar los esfuerzos de paz.