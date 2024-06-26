Tiros, gritos, sangre, conmoción y muerte: el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador, el 9 de agosto de 2023 sacudió al país y a Latinoamérica por la aparente frialdad del atentado. Una ráfaga de disparos en apenas segundos, justo cuando salía de un evento político en Quito, le arrebató la vida al también periodista de investigación, cuyo trabajo destapó varios escándalos de corrupción y lo convirtió en un hombre muy amenazado.
Apenas unas semanas antes de que se cumpla el primer aniversario de su asesinato, el juicio por el crimen comenzó en Ecuador este martes contra cinco presuntos autores materiales. Si bien en los días posteriores al atentado, la policía detuvo a seis colombianos por los hechos, todos fueron asesinados en prisión. Luego, la Fiscalía detuvo a otras siete personas, de las cuales una fue sobreseída y otra también fallecida.
Entre los capturados está "El Invisible", un hombre señalado de ser líder de una célula de la banda de narcotráfico Los Lobos en Quito.
Ahora bien, de acuerdo con la Fiscalía, fue él quien dio la orden de matar a Villavicencio 11 días antes de la primera vuelta electoral en Ecuador. El presunto autor intelectual del asesinato estaba recluido en la cárcel Cotopaxi, en la localidad de Latacunga (centro andino), en ese momento, pero "a través de un celular dio la disposición" al sicario, según la fiscal Ana Hidalgo.
En la audiencia también presentó su testimonio el médico que realizó la autopsia de Villavicencio. En su relato precisó que "el disparo” que mató al candidato presencial “se produjo a larga distancia" y que la bala primero impactó el vidrio del vehículo que lo esperaba y luego la cabeza del candidato. Sobre la persona que disparó, un colombiano que murió al enfrentarse con los guardaespaldas, el perito dijo que había recibido cuatro balazos, uno de ellos en el costado derecho del abdomen que le causó la muerte.
Villavicencio denunció amenazas antes de su asesinato
Días antes de que fuera acribillado, Villavicencio denunció amenazas por parte de Adolfo "Fito" Macías, jefe de uno de los principales grupos criminales del país. El candidato incluso llegó a decir: "Si sigo mencionando a él y a su estructura, me atacarán o intentarán matarme".
"Es un crimen que pudo haberse evitado porque evidentemente él tenía un alto riesgo y la policía nacional tenía la obligación de protegerlo, cosa que no se dio", declaró a la prensa tras la audiencia Ricardo Vanegas, abogado de Cristina Villavicencio, hija del político.
Las autoridades policiales "recibieron la información de que necesitaban asignarle más protección y a pesar de eso no" dispusieron más agentes, agregó Vanegas.
Alias “Fito” se fugó de una cárcel de Guayaquil, suroeste del país, en la que cumplía 34 años de prisión por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Todavía no ha sido recapturado. De hecho, Ecuador declaró el estado de emergencia luego del escape y los disturbios desatados en varios centros penitenciarios a lo largo del país.
Considerado un “individuo extremadamente peligroso”, las autoridades señalan que “Fito” lidera una de las bandas criminales más prominentes del país: "Los Choneros", que surgió en la provincia de Manabí, en el oeste de Ecuador, a fines de la década de 1990.
Luego de la represión por parte de las autoridades, se cree que la participación de los Choneros creció orgánicamente desde dentro de la prisión. Se dice que su actividad criminal incluye una variedad de actividades ilícitas, incluido el tráfico, el asesinato por encargo y la extorsión.
Al igual que otros grupos criminales organizados en la región, han surgido fracciones en medio de luchas internas en la organización en general. Las autoridades también señalan que los Choneros tienen presuntos vínculos con los cárteles de la droga colombianos y mexicanos, y controlan las rutas de tráfico a través de América Latina hacia Estados Unidos.
Desde 2023 al menos una docena de políticos han sido asesinados en Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa sostiene una guerra contra el crimen organizado.