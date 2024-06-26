Tiros, gritos, sangre, conmoción y muerte: el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador, el 9 de agosto de 2023 sacudió al país y a Latinoamérica por la aparente frialdad del atentado. Una ráfaga de disparos en apenas segundos, justo cuando salía de un evento político en Quito, le arrebató la vida al también periodista de investigación, cuyo trabajo destapó varios escándalos de corrupción y lo convirtió en un hombre muy amenazado.

Apenas unas semanas antes de que se cumpla el primer aniversario de su asesinato, el juicio por el crimen comenzó en Ecuador este martes contra cinco presuntos autores materiales. Si bien en los días posteriores al atentado, la policía detuvo a seis colombianos por los hechos, todos fueron asesinados en prisión. Luego, la Fiscalía detuvo a otras siete personas, de las cuales una fue sobreseída y otra también fallecida.

Entre los capturados está "El Invisible", un hombre señalado de ser líder de una célula de la banda de narcotráfico Los Lobos en Quito.

Ahora bien, de acuerdo con la Fiscalía, fue él quien dio la orden de matar a Villavicencio 11 días antes de la primera vuelta electoral en Ecuador. El presunto autor intelectual del asesinato estaba recluido en la cárcel Cotopaxi, en la localidad de Latacunga (centro andino), en ese momento, pero "a través de un celular dio la disposición" al sicario, según la fiscal Ana Hidalgo.

En la audiencia también presentó su testimonio el médico que realizó la autopsia de Villavicencio. En su relato precisó que "el disparo” que mató al candidato presencial “se produjo a larga distancia" y que la bala primero impactó el vidrio del vehículo que lo esperaba y luego la cabeza del candidato. Sobre la persona que disparó, un colombiano que murió al enfrentarse con los guardaespaldas, el perito dijo que había recibido cuatro balazos, uno de ellos en el costado derecho del abdomen que le causó la muerte.

Villavicencio denunció amenazas antes de su asesinato

Días antes de que fuera acribillado, Villavicencio denunció amenazas por parte de Adolfo "Fito" Macías, jefe de uno de los principales grupos criminales del país. El candidato incluso llegó a decir: "Si sigo mencionando a él y a su estructura, me atacarán o intentarán matarme".