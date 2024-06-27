El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue sentenciado a 45 años de prisión por tráfico de drogas y vínculos con el narcotráfico. El fallo fue emitido por un tribunal de Estados Unidos, donde fue extraditado en 2022, poco después de finalizar su mandato presidencial.
Hernández, de 55 años, fue declarado culpable de todos los cargos presentados por el Departamento de Justicia estadounidense, entre ellos aceptar millones de dólares en sobornos para proteger cargamentos de cocaína con destino a ese país.
Su abogado defensor, Renato Stabile, anunció que apelará la sentencia con el objetivo de "anular la condena" y "celebrar un nuevo juicio".
"El Sr. Hernández hizo más para combatir el narcotráfico en Honduras que cualquier otro presidente hondureño", señaló el abogado sobre el exmandatario, quien está encarcelado en Brooklyn desde abril de 2022.
La defensa de Hernández
Por su parte, el expresidente se declaró inocente y aseguró que fue “acusado de forma injusta e indebida”.
Luego, destacó ante el juez lo que él califica como logros contra el crimen organizado, así como su colaboración con los gobiernos y agencias estadounidenses especializadas en la lucha contra la droga.
Asimismo, el centroamericano negó haber aceptado sobornos de los cárteles de la droga. Previamente, varios traficantes condenados testificaron que lo sobornaron, aunque la defensa los acusó de estar buscando venganza por las políticas antidrogas de Hernández.
Hernández también arremetió contra la "justicia selectiva de los fiscales", indicando que basan su acusación "en testimonios" de narcotraficantes interesados en obtener beneficios para su situación carcelaria y que "no presentaron ninguna evidencia".
"Apelo al sentido común: ellos (los narcotraficantes) que testificaron en el juicio van a salir libres y yo preso de por vida", aseguró tras señalar que eso socava "la credibilidad del sistema judicial" estadounidense.
Hernández, de 55 años, gobernó durante dos mandatos la nación centroamericana de unos 10 millones de habitantes. Fue arrestado en su casa de Tegucigalpa, la capital hondureña, tres meses después de dejar el cargo en 2022, y fue extraditado a Estados Unidos en abril de ese año.
Mientras estuvo en el poder, Hernández se declaró un fiel aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
Otros inculpados en la misma causa, entre ellos su hermano Tony Hernández o el colaborador cercano de éste, Geovany Fuentes, ya fueron condenados a cadena perpetua en Nueva York.
También en la misma causa, el exjefe de la policía hondureña Juan Carlos Bonilla, conocido como "El Tigre", y el policía Mauricio Hernández Pineda, se declararon culpables de narcotráfico, evitando sentarse en el banquillo de la justicia con el exmandatario.