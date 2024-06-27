El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue sentenciado a 45 años de prisión por tráfico de drogas y vínculos con el narcotráfico. El fallo fue emitido por un tribunal de Estados Unidos, donde fue extraditado en 2022, poco después de finalizar su mandato presidencial.

Hernández, de 55 años, fue declarado culpable de todos los cargos presentados por el Departamento de Justicia estadounidense, entre ellos aceptar millones de dólares en sobornos para proteger cargamentos de cocaína con destino a ese país.

Su abogado defensor, Renato Stabile, anunció que apelará la sentencia con el objetivo de "anular la condena" y "celebrar un nuevo juicio".

"El Sr. Hernández hizo más para combatir el narcotráfico en Honduras que cualquier otro presidente hondureño", señaló el abogado sobre el exmandatario, quien está encarcelado en Brooklyn desde abril de 2022.

La defensa de Hernández

Por su parte, el expresidente se declaró inocente y aseguró que fue “acusado de forma injusta e indebida”.

Luego, destacó ante el juez lo que él califica como logros contra el crimen organizado, así como su colaboración con los gobiernos y agencias estadounidenses especializadas en la lucha contra la droga.

Asimismo, el centroamericano negó haber aceptado sobornos de los cárteles de la droga. Previamente, varios traficantes condenados testificaron que lo sobornaron, aunque la defensa los acusó de estar buscando venganza por las políticas antidrogas de Hernández.