Tres altos líderes militares acusados del fallido golpe de Estado contra el presidente de Bolivia, Luis Arce, estarán en prisión preventiva por al menos seis meses, informó el procurador general del país, César Siles.

El excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, el exjefe de la Marina Juan Arnez y el oficial Alejandro Irahola, exjefe de la brigada mecanizada del Ejército, serán recluidos en una prisión de alta seguridad no lejos de la ciudad de La Paz, señalaron las autoridades este viernes.

"Esta detención preventiva que está disponiendo el juez sin duda va a sentar un precedente, y (es) buena señal para que esta investigación pueda seguir avanzando", señaló Siles.

A los tres militares se les acusa de cargos de participación en un levantamiento armado y terrorismo, y enfrentan hasta 20 años de prisión, dijo Siles en televisión estatal.

Un total de 21 militares retirados, civiles y en servicio activo fueron detenidos en relación con el intento de golpe de Estado del miércoles, cuando tropas y tanques se desplegaron en el centro de La Paz, donde intentaron derribar una puerta del palacio presidencial.

Zúñiga dijo que su objetivo era "reestructurar la democracia" en Bolivia. Pronto fue capturado y las tropas se retiraron.

¿Un “autogolpe”?

En un giro inusual, Zúñiga afirmó que seguía las órdenes de Arce y que se trató de un “autogolpe” con el que el presidente buscaba aumentar su popularidad.

Arce negó las acusaciones. "¿Cómo podría uno ordenar o planear un golpe de Estado contra uno mismo?", dijo a la prensa.

Las tensiones en Bolivia han aumentado durante las últimas semanas por el incremento de los precios, la escasez de dólares y combustible, y una disputa entre Arce y el poderoso expresidente Evo Morales antes de las elecciones de 2025.