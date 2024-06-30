Diplomáticos estadounidenses, europeos y árabes presionan para evitar que los crecientes enfrentamientos fronterizos entre Israel y el grupo libanés Hezbollah, que tiene el respaldo de Irán, escalen a una guerra más amplia en Medio Oriente. Una posibilidad que el mundo ha temido durante meses.

Este sábado, Irán e Israel intercambiaron amenazas de lo que Teherán advirtió sería una guerra “destructora” si Tel Aviv lanzaba una gran ofensiva contra Hezbollah.

A eso se suma que actualmente hay pocas esperanzas de un cese del fuego en la brutal agresión de Israel contra Gaza, que ya deja más de 37.800 palestinos muertos, la mayoría de ellos mujeres y niños, según autoridades locales. El acuerdo para un alto el fuego calmaría los ataques de Hezbollah y otras milicias aliadas de Irán.

Teniendo presente lo estancadas que están las conversaciones para cesar la ofensiva en Gaza, los diplomáticos estadounidenses y europeos, así como otros funcionarios, lanzaron advertencias a Hezbollah sobre la posibilidad de enfrentarse al poder militar de Israel, según mencionaron diplomáticos.

Varios países piden a sus ciudadanos abandonar el Líbano

Siete países instaron a sus ciudadanos a salir del Líbano en medio de la tensión y el temor de una guerra entre Israel y Hezbollah. También, cinco países más aconsejaron a sus nacionales que se abstengan de viajar al Líbano en este momento.

La embajada de Arabia Saudita en Beirut pidió el sábado a sus ciudadanos en el Líbano que abandonen "el territorio libanés inmediatamente". Además, enfatizó en la necesidad de "permanecer en contacto con la embajada en caso de cualquier emergencia".

El viernes, Australia “aconsejó enfáticamente” a sus ciudadanos no viajar al Líbano, citando la situación de seguridad extremadamente volátil. La ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, instó a los australianos en ese país a salir inmediatamente mientras todavía haya vuelos comerciales disponibles.

De manera similar, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Países Bajos instó a sus nacionales a evitar viajar al Líbano y a los que viven allí a marcharse ahora que no se han suspendido los vuelos.

En la misma línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania también emitió una advertencia de viaje y pidió a sus ciudadanos evacuar, enfatizando que “la situación en la frontera entre Israel y el Líbano es muy tensa”.

Canadá, Macedonia del Norte y Kuwait emitieron avisos e instrucciones similares.