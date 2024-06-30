Diplomáticos estadounidenses, europeos y árabes presionan para evitar que los crecientes enfrentamientos fronterizos entre Israel y el grupo libanés Hezbollah, que tiene el respaldo de Irán, escalen a una guerra más amplia en Medio Oriente. Una posibilidad que el mundo ha temido durante meses.
Este sábado, Irán e Israel intercambiaron amenazas de lo que Teherán advirtió sería una guerra “destructora” si Tel Aviv lanzaba una gran ofensiva contra Hezbollah.
A eso se suma que actualmente hay pocas esperanzas de un cese del fuego en la brutal agresión de Israel contra Gaza, que ya deja más de 37.800 palestinos muertos, la mayoría de ellos mujeres y niños, según autoridades locales. El acuerdo para un alto el fuego calmaría los ataques de Hezbollah y otras milicias aliadas de Irán.
Teniendo presente lo estancadas que están las conversaciones para cesar la ofensiva en Gaza, los diplomáticos estadounidenses y europeos, así como otros funcionarios, lanzaron advertencias a Hezbollah sobre la posibilidad de enfrentarse al poder militar de Israel, según mencionaron diplomáticos.
Varios países piden a sus ciudadanos abandonar el Líbano
Siete países instaron a sus ciudadanos a salir del Líbano en medio de la tensión y el temor de una guerra entre Israel y Hezbollah. También, cinco países más aconsejaron a sus nacionales que se abstengan de viajar al Líbano en este momento.
La embajada de Arabia Saudita en Beirut pidió el sábado a sus ciudadanos en el Líbano que abandonen "el territorio libanés inmediatamente". Además, enfatizó en la necesidad de "permanecer en contacto con la embajada en caso de cualquier emergencia".
El viernes, Australia “aconsejó enfáticamente” a sus ciudadanos no viajar al Líbano, citando la situación de seguridad extremadamente volátil. La ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, instó a los australianos en ese país a salir inmediatamente mientras todavía haya vuelos comerciales disponibles.
De manera similar, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Países Bajos instó a sus nacionales a evitar viajar al Líbano y a los que viven allí a marcharse ahora que no se han suspendido los vuelos.
En la misma línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania también emitió una advertencia de viaje y pidió a sus ciudadanos evacuar, enfatizando que “la situación en la frontera entre Israel y el Líbano es muy tensa”.
Canadá, Macedonia del Norte y Kuwait emitieron avisos e instrucciones similares.
En cuanto a las advertencias para evitar viajar al Líbano, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Jordania pidieron a sus ciudadanos no hacerlo.
En una posición diferente, el embajador de Rusia en el Líbano, Alexander Rudakov, instó a sus nacionales a esperar hasta que la situación en el país se calme y enfatizó que en este momento "no hay motivos para un pánico grave". También agregó que la misión diplomática continúa funcionando con normalidad y toma las medidas de seguridad necesarias para sus empleados.
La Liga Árabe ya no considera a Hezbollah como una organización terrorista
El subsecretario general de la Liga Árabe, Husam Zaki, anunció que los países miembros decidieron dejar de referirse a Hezbollah como una “organización terrorista”.
“Los Estados miembros acordaron que esta fórmula no debería usarse”, dijo Zaki. Luego agregó que esta nueva decisión “abrió el camino para que nos comuniquemos” con el grupo.
En declaraciones al canal de noticias egipcio Al Qahera News, después de su visita a Beirut, el subsecretario explicó: "En decisiones anteriores de la Liga Árabe, Hezbollah fue designado como organización terrorista, y esta designación se reflejó en las resoluciones, lo que llevó a la interrupción de la comunicación basada en estas decisiones".
Zaki atribuyó esta decisión al hecho de que "la Liga Árabe no mantiene listas de terroristas y no busca activamente designar entidades de esa manera", por lo que "la designación de Hezbollah como organización terrorista ya no se aplica".
El 11 de marzo de 2016, la Liga de Estados Árabes clasificó a Hezbollah como “organización terrorista”, con reservas por parte de los miembros Iraq y el Líbano, y exigió al grupo que dejara de “difundir el extremismo y el sectarismo y de interferir en los asuntos internos de los países" y no proporcionara "ningún apoyo al terrorismo y a terroristas en su entorno regional”.
El viernes, el diario libanés Al Akhbar informó que Zaki visitó Beirut y se reunió con Muhammad Raad, el jefe del bloque Lealtad a la Resistencia afiliado a Hezbollah. Esto marcó el primer contacto entre la Liga Árabe y Hezbollah en más de una década.
Según un comunicado de la Liga Árabe del viernes, Zaki, durante su visita que comenzó el martes, se reunió con funcionarios libaneses, así como con varios líderes políticos y parlamentarios que representan el diverso espectro político del Líbano.
Las discusiones se centraron en reducir las tensiones en el sur del Líbano desde el comienzo de la ofensiva israelí en Gaza, así como en abordar la prolongada vacante presidencial de ese país, que ha persistido durante más de 19 meses.