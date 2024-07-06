Masoud Pezeshkian, cirujano y político reformista que promueve el acercamiento a Occidente, será el nuevo presidente de Irán, tras imponerse en segunda vuelta al conservador Saeed Jalili en las elecciones realizadas después de la muerte del expresidente Ebrahim Raisi.
Según confirmó el Ministerio del Interior, un recuento de votos ofrecido por las autoridades colocó a Pezeshkian como el ganador con 16,3 millones de votos, mientras que el exnegociador nuclear Jalili obtuvo 13,5 millones.
Más de 61 millones de iraníes estaban habilitados para votar, de los cuales aproximadamente 18 millones tienen entre 18 y 30 años. La votación debía finalizar a las 6 pm, hora local, pero se extendió hasta la medianoche para aumentar la participación.
Pezeshkian y Jalili compitieron para reemplazar al fallecido presidente Raisi, quien murió en un accidente de helicóptero el 19 de mayo, en el cual también perdieron la vida varios funcionarios, entre ellos, el ministro de Relaciones Exteriores del país.
En la primera vuelta, de 24,5 millones de votos emitidos, Pezeshkian había obtenido 10,4 millones, mientras que Jalili logró 9,4 millones. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, había recibido 3,3 millones y Mostafa Pourmohammadi aproximadamente 206.000 votos.
El mensaje de Pezeshkian
"Tiendo la mano a todos los iraníes", declaró Pezeshkian el sábado en la red social X (anteriormente Twitter), en sus primeras palabras tras ser declarado presidente electo.
"El camino que tenemos por delante es difícil. Sólo será fácil con su cooperación, empatía y confianza. Les tiendo la mano", afirmó.
Pezeshkian prometió no hacer cambios radicales en la teocracia de Irán durante su campaña y ha remarcado que considera al Líder Supremo, el ayatolá Ali Jamenei, como el árbitro final de todos los asuntos del Estado.
En su campaña, el cirujano cardíaco se centró en el voto juvenil, las mujeres y las minorías étnicas de Irán. Asimismo, asegura que entre sus objetivos está reiniciar con Occidente las negociaciones del acuerdo nuclear de 2015, lo que considera clave en términos económicos.
Cuenta con el apoyo de varios expresidentes, como el reformista Mohammad Jatami y el moderado Hasan Rohani.
Un momento delicado
Tras conocerse los primeros recuentos de votos, los partidarios de Pezeshkian salieron a las calles de Teherán y otras ciudades para celebrar.
Sin embargo, la victoria de Pezeshkian llega en un momento delicado, con tensiones altas en el Medio Oriente debido a la guerra de Israel en Gaza.
Ambos candidatos lucharon por convencer a un público escéptico de emitir su voto en la primera ronda de votación, que registró la participación más baja en la historia del país.
Autoridades gubernamentales, entre ellos el ayatolá Ali Jamenei, predijeron una mayor tasa de participación a medida que se inició la votación este viernes, con la televisión estatal mostrando imágenes de largas filas en centros en todo el país.
Las elecciones presidenciales de Irán se llevaron a cabo en medio de crecientes tensiones regionales. En abril, Irán lanzó su primer ataque directo contra Israel debido a la guerra en Gaza.
Por otro lado, durante la campaña electoral también se abordó qué sucedería si el expresidente Donald Trump, quien retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán en 2018, ganara las elecciones de noviembre.