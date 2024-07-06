Masoud Pezeshkian, cirujano y político reformista que promueve el acercamiento a Occidente, será el nuevo presidente de Irán, tras imponerse en segunda vuelta al conservador Saeed Jalili en las elecciones realizadas después de la muerte del expresidente Ebrahim Raisi.

Según confirmó el Ministerio del Interior, un recuento de votos ofrecido por las autoridades colocó a Pezeshkian como el ganador con 16,3 millones de votos, mientras que el exnegociador nuclear Jalili obtuvo 13,5 millones.

Más de 61 millones de iraníes estaban habilitados para votar, de los cuales aproximadamente 18 millones tienen entre 18 y 30 años. La votación debía finalizar a las 6 pm, hora local, pero se extendió hasta la medianoche para aumentar la participación.

Pezeshkian y Jalili compitieron para reemplazar al fallecido presidente Raisi, quien murió en un accidente de helicóptero el 19 de mayo, en el cual también perdieron la vida varios funcionarios, entre ellos, el ministro de Relaciones Exteriores del país.

En la primera vuelta, de 24,5 millones de votos emitidos, Pezeshkian había obtenido 10,4 millones, mientras que Jalili logró 9,4 millones. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, había recibido 3,3 millones y Mostafa Pourmohammadi aproximadamente 206.000 votos.

El mensaje de Pezeshkian

"Tiendo la mano a todos los iraníes", declaró Pezeshkian el sábado en la red social X (anteriormente Twitter), en sus primeras palabras tras ser declarado presidente electo.

"El camino que tenemos por delante es difícil. Sólo será fácil con su cooperación, empatía y confianza. Les tiendo la mano", afirmó.

Pezeshkian prometió no hacer cambios radicales en la teocracia de Irán durante su campaña y ha remarcado que considera al Líder Supremo, el ayatolá Ali Jamenei, como el árbitro final de todos los asuntos del Estado.