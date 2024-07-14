El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha condenado "enérgicamente el intento de asesinato" contra el candidato presidencial, Donald Trump.

"Condeno enérgicamente el intento de asesinato contra el 45º presidente de Estados Unidos y candidato presidencial, el señor Donald Trump", escribió Erdogan en X el domingo después de que el expresidente fuera disparado en la oreja en un intento de asesinato por un hombre armado en un mitin de campaña en Estados Unidos.

Erdogan expresó sus más sinceras condolencias al expresidente estadounidense Trump, a su familia y a sus partidarios.

"Creo que la investigación de este ataque se llevará a cabo de la manera más eficaz para garantizar que los autores e instigadores sean llevados ante la justicia lo antes posible, para no ensombrecer las elecciones estadounidenses y la estabilidad mundial", dijo el presidente turco.