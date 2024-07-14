El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha condenado "enérgicamente el intento de asesinato" contra el candidato presidencial, Donald Trump.
"Condeno enérgicamente el intento de asesinato contra el 45º presidente de Estados Unidos y candidato presidencial, el señor Donald Trump", escribió Erdogan en X el domingo después de que el expresidente fuera disparado en la oreja en un intento de asesinato por un hombre armado en un mitin de campaña en Estados Unidos.
Erdogan expresó sus más sinceras condolencias al expresidente estadounidense Trump, a su familia y a sus partidarios.
"Creo que la investigación de este ataque se llevará a cabo de la manera más eficaz para garantizar que los autores e instigadores sean llevados ante la justicia lo antes posible, para no ensombrecer las elecciones estadounidenses y la estabilidad mundial", dijo el presidente turco.
Türkiye apoyará al pueblo amigo y aliado de Estados Unidos, añadió Erdogan.
El expresidente de 78 años fue sacado rápidamente del escenario el sábado con sangre en su rostro después del tiroteo en Butler, Pensilvania, mientras que el tirador y un transeúnte murieron y dos espectadores resultaron gravemente heridos.
El candidato republicano levantó el puño desafiante hacia la multitud mientras lo llevaban a un lugar seguro, y dijo después: "Me dispararon una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha".
El presidente Joe Biden, que se enfrentará a Trump en las elecciones profundamente polarizadas de noviembre, dijo que el incidente fue "enfermizo" y agregó que "no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia".