TÜRKİYE
2 MIN DE LECTURA
Erdogan “condena enérgicamente” el intento de asesinato contra Trump
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, condenó "enérgicamente el intento de asesinato" contra Donald Trump y expresó sus más sinceras condolencias a su familia y a sus partidarios.
Erdogan “condena enérgicamente” el intento de asesinato contra Trump
El Presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan / Photo: AA
14 de julio de 2024

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha condenado "enérgicamente el intento de asesinato" contra el candidato presidencial, Donald Trump.

"Condeno enérgicamente el intento de asesinato contra el 45º presidente de Estados Unidos y candidato presidencial, el señor Donald Trump", escribió Erdogan en X el domingo después de que el expresidente fuera disparado en la oreja en un intento de asesinato por un hombre armado en un mitin de campaña en Estados Unidos.

Erdogan expresó sus más sinceras condolencias al expresidente estadounidense Trump, a su familia y a sus partidarios.

"Creo que la investigación de este ataque se llevará a cabo de la manera más eficaz para garantizar que los autores e instigadores sean llevados ante la justicia lo antes posible, para no ensombrecer las elecciones estadounidenses y la estabilidad mundial", dijo el presidente turco.

Recomendados

Türkiye apoyará al pueblo amigo y aliado de Estados Unidos, añadió Erdogan.

El expresidente de 78 años fue sacado rápidamente del escenario el sábado con sangre en su rostro después del tiroteo en Butler, Pensilvania, mientras que el tirador y un transeúnte murieron y dos espectadores resultaron gravemente heridos.

El candidato republicano levantó el puño desafiante hacia la multitud mientras lo llevaban a un lugar seguro, y dijo después: "Me dispararon una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha".

El presidente Joe Biden, que se enfrentará a Trump en las elecciones profundamente polarizadas de noviembre, dijo que el incidente fue "enfermizo" y agregó que "no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia".

FUENTE:AA
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza