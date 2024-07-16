EUROPA
Zelenskyy invita a Rusia a la próxima cumbre de paz en Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, destacó la necesidad de que Rusia tenga representación en la próxima cumbre de paz, con el objetivo de terminar más de dos años de conflicto.
Volodymyr Zelenskyy, presidente de Ucrania, durante una conferencia de prensa en Kiev, el 15 de julio de 2024. / Foto: Reuters
16 de julio de 2024

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, señaló que Rusia debería tener representación en una segunda cumbre de paz que busca lograr un acuerdo duradero con el Kremlin, después de más de dos años de conflicto.

Decenas de líderes mundiales expresaron su apoyo a una paz justa en Ucrania después de una cumbre de alto nivel que Zelenskyy convocó el mes pasado en Suiza y a la que Rusia no fue invitada.

"Creo que los representantes rusos deberían estar en la segunda cumbre", dijo Zelenskyy durante una conferencia de prensa en Kiev este lunes, en la que detalló las preparaciones para el evento.

Zelenskyy anunció reuniones separadas acerca asuntos clave: una sobre seguridad energética, que se realizará en Qatar, y otra sobre seguridad alimentaria en Türkiye. Los dos encuentros se llevarán a cabo antes de una segunda cumbre.

Líderes y altos funcionarios de más de 90 estados se reunieron en un centro turístico en las montañas de Suiza, el pasado 15 de junio, para la cumbre de dos días que se enfocó en buscar soluciones al mayor conflicto europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, el Kremlin dijo que cualquier diálogo sobre cómo poner fin al conflicto que no incluyera a Rusia era "absurdo".

Aviones F-16 para Ucrania

Las declaraciones de Zelenskyy en Kiev ocurren después de que regresara de un viaje a Washington la semana pasada para la cumbre de la alianza militar de la OTAN.

Un viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo la semana pasada que Moscú no asistiría a la segunda cumbre de paz. Sin embargo, el Kremlin ha sido menos categórico y dijo que no había "un contenido preciso" con respecto a la idea de una segunda reunión de paz.

Hasta el momento, Ucrania ha dicho que en la cumbre de seguimiento se discutirá un plan elaborado por decenas de países divididos en grupos de trabajo.

Zelenskyy también señaló que Ucrania recibiría algunos aviones de combate F-16 este verano y otros más antes de fin de año. Aunque explicó que no podía revelar cuántos habría exactamente.

"No serán suficientes. Sin duda nos fortalecerán, pero ¿habrá suficientes para luchar al mismo nivel que la fuerza aérea rusa? Creo que no serán suficientes. Esperamos una cantidad mayor", dijo a los medios de comunicación.

FUENTE:TRT World
