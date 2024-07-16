El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, señaló que Rusia debería tener representación en una segunda cumbre de paz que busca lograr un acuerdo duradero con el Kremlin, después de más de dos años de conflicto.

Decenas de líderes mundiales expresaron su apoyo a una paz justa en Ucrania después de una cumbre de alto nivel que Zelenskyy convocó el mes pasado en Suiza y a la que Rusia no fue invitada.

"Creo que los representantes rusos deberían estar en la segunda cumbre", dijo Zelenskyy durante una conferencia de prensa en Kiev este lunes, en la que detalló las preparaciones para el evento.

Zelenskyy anunció reuniones separadas acerca asuntos clave: una sobre seguridad energética, que se realizará en Qatar, y otra sobre seguridad alimentaria en Türkiye. Los dos encuentros se llevarán a cabo antes de una segunda cumbre.

Líderes y altos funcionarios de más de 90 estados se reunieron en un centro turístico en las montañas de Suiza, el pasado 15 de junio, para la cumbre de dos días que se enfocó en buscar soluciones al mayor conflicto europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, el Kremlin dijo que cualquier diálogo sobre cómo poner fin al conflicto que no incluyera a Rusia era "absurdo".