Lula pide al G20 unirse a esfuerzo para acabar con el hambre y la pobreza
Brasil lanzará la iniciativa global en noviembre, cuando los jefes de Estado se reúnan en Río de Janeiro. Entre lo que incluye está un impuesto especial a las grandes fortunas internacionales.
La próxima cumbre del G20 será en noviembre en la ciudad de Río de Janeiro. / Foto: AFP
25 de julio de 2024

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció un esfuerzo global para acabar con el hambre y la pobreza extrema, con el objetivo de que sea un sello distintivo de la presidencia de Brasil en el G20, cuyos líderes se reunieron esta semana en Río de Janeiro y volverán a darse cita en la cumbre de noviembre.

El proyecto, al que Lula anunció como la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, buscará medios financieros comunes para luchar contra estas situaciones y replicar proyectos que funcionen en ámbitos locales.

En esa línea, el presidente llamó a los gobiernos del mundo a adoptar "soluciones duraderas" contra el hambre. Por eso afirmó que el problema más desafiante para la humanidad es la persistencia del hambre y la pobreza, a las que calificó de “inaceptables” y del “mayor atentado contra la vida y la privación humana más degradante”.

La alianza, que se lanzará oficialmente, es una prioridad de la presidencia de Brasil del G20, cuyos ministros de Finanzas se reúnen este jueves y viernes en Río de Janeiro.

El anuncio de la iniciativa busca que países e instituciones se sumen a la propuesta, en la que el Gobierno brasileño estima podrían participar más de 100 países.

Impuesto a los multimillonarios

Tras la primera reunión del G20 en Sao Paulo en el pasado febrero, algunos ministros de Finanzas discutieron sobre la idea de crear un impuesto para los “superricos”.

Como contexto, el 1% de la población más rica del planeta acrecentó su fortuna en 42 billones de dólares en diez años. En comparación, sin embargo, su tasa impositiva es la más baja de la historia, señaló un informe de la organización Oxfam publicado antes de que los ministros de Finanzas de economías avanzadas y emergentes volvieran a reunirse este miércoles.

Brasil implementó el impuesto global a los multimillonarios como una de sus prioridades, cuya iniciativa apoyan Francia, España, Sudáfrica, Colombia y la Unión Africana.

"Los superricos pagan proporcionalmente mucho menos impuestos que la clase trabajadora", afirmó Lula este miércoles y pidió "corregir esa anomalía".

Recomendados

Sin embargo, Estados Unidos se opone a las negociaciones internacionales sobre el tema. Los posibles impuestos de este tipo "sin duda variarán bastante" de un país a otro, afirmó un alto funcionario estadounidense.

Los miembros del G20 también intentarán avanzar en materia de impuestos a las multinacionales, casi tres años después de la firma de un acuerdo por parte de casi 140 países.

Layla Yakoub, responsable de la campaña "Justicia fiscal y desigualdades" de Oxfam Francia, citada en el comunicado, subrayó que "la necesidad de aumentar los impuestos a los ultrarricos es innegable". Y añadió que "esta semana es la primera prueba de fuego real para los gobiernos del G20" en ese tema.

Según la ONG, "la proporción de ingresos del 1% más rico en los países del G20 ha aumentado un 45% en las últimas cuatro décadas, mientras que las tasas impositivas máximas sobre sus ingresos se han reducido en aproximadamente un tercio".

También se pregunta si los gobiernos tendrán "la voluntad política de establecer un estándar global que dé prioridad a las necesidades de la mayoría sobre la sed de lucro de una élite de multimillonarios minoritarios".

El desafío es enorme

En 2023, el hambre afectó a 733 millones de personas, más de un 9% de la población mundial, debido a la persistencia de las guerras, la pobreza y el cambio climático, sostuvo un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

"El hambre no tiene lugar en el siglo XXI. Un mundo con hambre cero (...) no sólo es necesario: con acciones financieras, es alcanzable", afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres, en un mensaje de video exhibido en Río durante la presentación del informe.

"Podemos resolver esta crisis", agregó.

La erradicación de la pobreza extrema y el hambre son unos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por los Estados miembros de la ONU en 2015.

FUENTE:TRT Español y agencias
