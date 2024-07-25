El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció un esfuerzo global para acabar con el hambre y la pobreza extrema, con el objetivo de que sea un sello distintivo de la presidencia de Brasil en el G20, cuyos líderes se reunieron esta semana en Río de Janeiro y volverán a darse cita en la cumbre de noviembre.

El proyecto, al que Lula anunció como la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, buscará medios financieros comunes para luchar contra estas situaciones y replicar proyectos que funcionen en ámbitos locales.

En esa línea, el presidente llamó a los gobiernos del mundo a adoptar "soluciones duraderas" contra el hambre. Por eso afirmó que el problema más desafiante para la humanidad es la persistencia del hambre y la pobreza, a las que calificó de “inaceptables” y del “mayor atentado contra la vida y la privación humana más degradante”.

La alianza, que se lanzará oficialmente, es una prioridad de la presidencia de Brasil del G20, cuyos ministros de Finanzas se reúnen este jueves y viernes en Río de Janeiro.

El anuncio de la iniciativa busca que países e instituciones se sumen a la propuesta, en la que el Gobierno brasileño estima podrían participar más de 100 países.

Impuesto a los multimillonarios

Tras la primera reunión del G20 en Sao Paulo en el pasado febrero, algunos ministros de Finanzas discutieron sobre la idea de crear un impuesto para los “superricos”.

Como contexto, el 1% de la población más rica del planeta acrecentó su fortuna en 42 billones de dólares en diez años. En comparación, sin embargo, su tasa impositiva es la más baja de la historia, señaló un informe de la organización Oxfam publicado antes de que los ministros de Finanzas de economías avanzadas y emergentes volvieran a reunirse este miércoles.

Brasil implementó el impuesto global a los multimillonarios como una de sus prioridades, cuya iniciativa apoyan Francia, España, Sudáfrica, Colombia y la Unión Africana.

"Los superricos pagan proporcionalmente mucho menos impuestos que la clase trabajadora", afirmó Lula este miércoles y pidió "corregir esa anomalía".