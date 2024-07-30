La agitación y las tensiones se dispararon en Venezuela tras las elecciones presidenciales de este domingo, que dieron como ganador al mandatario Nicolás Maduro con el 51,2%, frente al 44,2% del candidato opositor Edmundo González, según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Sin embargo, la oposición venezolana no reconoció estos porcentajes y horas después de la declaración del CNE aseguró que tenía pruebas de haber obtenido más del 70% de los votos. En medio de las declaraciones del Gobierno, el discurso de victoria de Maduro y los cuestionamientos que empezaron a llegar de otros países, las protestas se tomaron las calles.
¿Qué ha pasado exactamente en Venezuela? ¿Cuáles han sido los hechos que llevaron a este punto? Esta es la cronología:
DOMINGO 28 DE JULIO
La jornada electoral
Más de 21 millones de venezolanos estaban convocados para participar en las elecciones de este domingo, que se disputaron el presidente Maduro y otros 9 candidatos, incluido González en representación de la Plataforma Unitaria Democrática. Las urnas abrieron desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. de manera ininterrumpida en más de 30.000 mesas de votación.
En medio de la jornada, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, habló sobre la asistencia a las urnas y aseguró: “Nos sentimos profundamente orgullosos del pueblo venezolano que ha acudido nuevamente al llamado electoral”. Y añadió que las elecciones contaban con “1.300 veedores internacionales y nacionales que han estado pasando por todo este proceso de auditorías”.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró en una conferencia de prensa que “fuimos testigos de una jornada perfectamente pacífica”. Aunque reconoció “incidentes menores, insignificantes, que no vale la pena mencionar” dijo que forman parte “del proceso de un operativo electoral nacional”, afirmó. También señaló que le garantizaría “al pueblo de Venezuela la tranquilidad por la que salió a votar hoy”.
Por su parte, la líder opositora María Corina Machado, dijo que estaba “orgullosa” de la alta participación en las elecciones del domingo. “En todos los centros del país estamos viendo una participación apoteósica y yo me siento muy orgullosa”, sostuvo y aseguró que hacia la mitad de la jornada electoral ya había votado “el 42,1% del padrón electoral, equivalente a unas 9 millones de votantes”.
Oposición pide a seguidores quedarse en centros de votación
Hacia el final de la jornada electoral, Machado pidió a sus seguidores permanecer en los centros de votación para vigilar el escrutinio y conteo. "Queremos pedirles a todos los venezolanos que se queden en sus centros de votación, que estén allí en vigilia (…) Nuestros testigos tienen derecho a tener su acto", dijo Machado en una rueda de prensa, junto al candidato González.
Luego de que se cerraran las urnas, Delsa Solórzano, también de la oposición y testigo principal de González ante el CNE, reiteró a los testigos la necesidad de que no se retiraran de los centros de votación hasta obtener las actas. La oposición denunció irregularidades en el escrutinio. Además de que algunos de sus testigos no pudieron ingresar, aseguraron que no pudieron obtener copias de las actas que emite la máquina de votación (el sistema es automatizado), a la que por ley tienen derecho los partidos y que sirven para cotejar el resultado oficial.
El anticipo de una “victoria”
Jorge Rodríguez, jefe de la campaña de Maduro y presidente de la Asamblea Nacional, anticipó una “victoria” antes de que el CNE divulgara los resultados oficiales de las elecciones. "No podemos dar resultados, pero podemos dar caras", dijo desplegando una sonrisa. "Ha sido la victoria de todos y de todas", agregó. Rodríguez estaba acompañado por el también líder Diosdado Cabello, y otros dirigentes oficialistas. "El pueblo habló y esa voz del pueblo debe ser respetada", insistió Rodríguez.
Varios países de América Latina piden garantías para los resultados
Los ministros de Relaciones Exteriores de nueve países de América Latina emitieron un comunicado conjunto en el que pidieron al Gobierno de Venezuela que se “cuente” con las garantías de que se respetarán los resultados de las elecciones.
“Consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas", señaló la comunicación conjunta de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y añadieron que la garantía de que se respeten los resultados incluye que haya "un conteo de los votos transparente" y una "verificación y control" por parte de "veedores y delegados" de todos los candidatos.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia señaló en X que el “conteo de votos debe hacerse con plenas garantías para todos los sectores. Reafirmamos nuestro apoyo a la paz y la democracia en el hermano país”.
El CNE anuncia la victoria de Maduro con el 51,2%
El presidente del CNE, Elvis Amoroso, anunció que, con el 80% de los votos contabilizados, Maduro obtuvo la reelección con el 51,2% (5,15 millones de votos), mientras que el candidato opositor González consiguió el 44,2% (4,45 millones). La tendencia es “contundente e irreversible”, sostuvo Amoroso.
En su discurso de victoria, pocos minutos después del anuncio del CNE, Maduro afirmó que su reelección traerá paz. "Puedo decir ante el pueblo de Venezuela y el mundo: soy Nicolás Maduro Moros, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela", clamó ante cientos de seguidores en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas. "Va a haber paz estabilidad y justicia. Paz y respeto a la ley", enfatizó.
Con este resultado, Maduro gobernará por un tercer mandato en Venezuela, desde 2025 hasta 2031.
“Hackeo” y “agresión contra el sistema de transmisión de datos”
En medio del discurso por su triunfo electoral, Maduro habló de un “hackeo masivo” contra el sistema de transmisión de CNE. “Venezuela sufrió un ataque en la noche, un hackeo masivo, ya sabemos de qué país viene ―no lo voy a decir, ya la huella quedó marcada― al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral porque los demonios y las demonias no querían que se diera el boletín oficial hoy".
Momentos antes, Amoroso, presidente del CNE, denunció en la misma línea una “agresión en contra del sistema de transmisión de datos” que, según dijo, fue la razón para el retraso en la divulgación de los resultados. En esa línea explicó que fue posible anunciar la victoria de Maduro después de solucionar “una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retardó de manera adversa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales".
La oposición venezolana rechaza los resultados
La oposición venezolana reaccionó al anuncio del CNE rechazando la victoria de Maduro y los resultados difundidos. Afirmaron que su candidato obtuvo el 70% de los votos y no el 44%.
"Ganamos y todo el mundo lo sabe", dijo la líder opositora María Corina Machado en una rueda de prensa. "Queremos decirle a toda Venezuela y el mundo que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia".
Luego añadió: "González Urrutia obtuvo el 70% de los votos y Nicolás Maduro 30%. Esta es la verdad. Felicitaciones, Edmundo", aseveró Machado, que lo tenía a su lado.
También señaló que "a lo largo del día con los conteos rápidos fuimos monitoreando cómo iba la participación hora a hora. Esto no es un fraude más. Esto es desconocer y violar la soberanía popular".
LUNES 29 DE JULIO
Los países que felicitaron a Maduro
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó que habló con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para felicitarlo por su "histórico triunfo”.
"Conversé con el hermano Nicolás Maduro para transmitirle calurosas felicitaciones a nombre del Partido, el Gobierno y el pueblo cubanos por el histórico triunfo electoral logrado, tras una impresionante demostración del pueblo venezolano", dijo Díaz-Canel en un mensaje de X.
Además del mandatario cubano, los presidentes de Nicaragua, Bolivia y Honduras, países aliados del gobierno de Venezuela, respaldaron estos resultados y consideraron que Maduro obtuvo un "triunfo inobjetable" y que se "respetó la voluntad del pueblo" venezolano.
Por su parte, Luis Arce, presidente de Bolivia, saludó "que se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas", ratificando el deseo de su gobierno de fortalecer lazos de cooperación y solidaridad.
En tanto, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, saludaron la "gran victoria" del "pueblo heroico" venezolano, en un mensaje difundido por el portal oficialista 19digital.
Las dudas a nivel internacional
Poco tiempo después de que el CNE proclamara ganador a Maduro, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, expresó el lunes su "seria preocupación" de que el resultado anunciado en Venezuela no refleje la voluntad del pueblo.
El mandatario de Argentina, Javier Milei, reivindicó la "victoria aplastante" del opositor González y aseveró: "Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular"
En la misma línea, el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que los resultados de la elección presidencial son “difíciles de creer”. "El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer", indicó Boric en X, al tiempo que exigió "total transparencia de las actas y el proceso. También sentenció: “Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable", agregó.
Perú, por su parte, informó que llamaría a consultas a su embajador en Venezuela por los resultados anunciados. "Ante los muy graves anuncios oficiales de las autoridades electorales venezolanas, se ha dispuesto el inmediato llamado a consultas del embajador peruano acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela", indicó el ministro de Relaciones Exteriores, González-Olaechea en X.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, calificó las elecciones de "fraudulenta” la proclamación de Maduro como ganador y la “repudió categóricamente”. "Trabajaremos con los gobiernos democráticos del continente y los organismos internacionales para lograr que se respete la voluntad sagrada del pueblo venezolano", añadió.
Se desatan las protestas en Venezuela
Cientos de personas partidarias de la oposicón salieron a protestar este lunes en Venezuela contra los resultados electorales, según pudieron constatar periodistas de la agencia AFP.
"¡Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer!", gritaban manifestantes bajo la lluvia en la gigantesca barriada de Petare, la mayor de Caracas. "¡Que entregue el poder ya!", exclamaban otros. Las consignas eran intercambiadas por el "¡Libertad, libertad!" que caracterizó la campaña de la oposición.
En las redes sociales circulan videos de personas derribando una estatua del predecesor de Maduro, Hugo Chávez. Otros corean "Y caerá, y caerá, este gobierno caerá", mientras algunos manifestantes golpean cacerolas en señal de protesta.
Los manifestantes -la mayoría jóvenes- quemaron también carteles con el rostro de Maduro para promover su candidatura. Llevan banderas, cacerolas y timbales para acompañar los gritos de protesta. "Cerramos los negocios y nos pusimos a protestar, nos sentimos decepcionados, esto no refleja la realidad, nosotros votamos contra Nicolás", expresó enojada Carolina Rojas, comerciante de 21 años.
"Salimos porque hubo fraude", dijo otro manifestante que solo se identificó como David, de 40 años. "Están llamando al Ejército pero hay que protestar".
En Catia, otro sector popular al otro lado de la ciudad, se registró otra manifestación vigilada de cerca por policías y antimotines de la Guardia Nacional.
La ONG Foro Penal, especializada en la defensa de presos en Venezuela, dijo que al menos cuatro personas murieron y otras 44 resultaron heridas durante las manifestaciones del lunes contra la reelección de Maduro.
"Hemos registrado 44 heridos y 3 fallecidos más", dijo en la red social X la Encuesta Nacional de Hospitales, una red que monitorea la crisis hospitalaria. Dos de los fallecidos son de Aragua y uno de Caracas. Estos muertos se suman al primero reportado en Yaracuy (noroeste) por la ONG.
Maduro y partidarios llaman a marcha para defender elecciones
Maduro hizo un llamado al “pueblo” para movilizarse en defensa de los resultados electorales en Venezuela. “Llamo al pueblo a la calma y la máxima movilización para defender la paz en la calle. Máxima movilización popular, a defender la paz en las calles, calle por calle, el respaldo absoluto y en unión y función de las fuerzas armadas y a las fuerzas policiales. A este país no lo van a dañar más”, sostuvo.
En la misma línea, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, convocó al pueblo para que se reúna en “una gran marcha hacia Miraflores, a todas las fuerzas, en sus ciudades, para defender la paz. Nosotros somos la mayoría y por eso nos vamos a la calle a defender la paz”, dijo.
Oposición dice tener “cómo probar” fraude
La oposición, que denuncia un fraude en las elecciones, y dijo tener "cómo probar la verdad" de que el ganador es el candidato opositor Edmundo Gonzáñez. Machado explicó que tras acceder a copias del 73% de las actas de escrutinio, se proyecta una victoria de 6,27 millones de votos frente a 2,75 a Maduro.
"La diferencia fue tan grande, apabullante (...), en todos los estados de Venezuela, en todos los sectores, ganamos", afirmó Machado.
"Son millones de ciudadanos en Venezuela y en el mundo que quieren ver que su voto cuenta... Los equipos técnicos pronto restablecerán el acceso!", publicó más tarde en la red X.
El CNE y Maduro defienden los resultados
El presidente del CNE, Elvis Amoroso, efectuó la proclamación y adjudicación de Maduro como ganador de los comicios del domingo en la sede central del Poder Electoral, ubicado en Caracas. También reiteró los porcentajes con los que el mandatario logró la victoria en las elecciones.
Tras su proclamación, Maduro declaró que asume “el mandato del pueblo, para ser su presidente y llevar nuestro país a la paz y a la prosperidad, a la unión nacional a través del diálogo y hacer irreversible la paz, la igualdad, la independencia nacional y la dignidad de un país”.
Posteriormente, el presidente llamó al país a repudiar las acciones de la oposición. “Venezuela amaneció en paz, pero un grupo de la derecha fascista pretende imponer nuevamente las guarimbas, por órdenes de los apellidos y el imperialismo”, sostuvo. “Hoy llamo al pueblo a la ofensiva de calle, y a los fascistas les digo no va haber impunidad”.
Y añadió que hay un intento “insurreccional de golpe de Estado” contra la institucionalidad democrática del país. En esa línea, destacó que en varios estados del país, pretendieron incendiar las sedes del Consejo Nacional Electoral.
“Ya lo vivimos y lo enfrentamos junto al pueblo con decisión, valentía y con la verdad, donde logramos derrotarlos y encaminar el país en la prosperidad económica”, dijo en referencia a la reacción opositora en elecciones pasadas.
Nueve países de América Latina exigen “revisión completa de los resultados”
Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay exigieron este lunes la "revisión completa de los resultados" electorales en Venezuela. "Nuestros gobiernos solicitarán una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para emitir una resolución que salvaguarde la voluntad popular", añadieron.
"El conteo de votos debe ser transparente y los resultados no deben arrojar dudas", señala el texto.
Venezuela retira a diplomáticos de 7 países por cuestionar victoria de Maduro
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que rechazaba las "acciones y declaraciones injerencistas" de los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, que firmaron una declaración conjunta pidiendo una revisión completa de los resultados electorales.
"Nunca nos ha movido el odio. Al contrario, siempre hemos sido víctimas de los poderosos", dijo Maduro en una ceremonia televisada a nivel nacional. "Se está intentando imponer nuevamente en Venezuela un golpe de Estado de corte fascista y contrarrevolucionario", agregó.
"Esta película ya la conocemos y esta vez no habrá ningún tipo de debilidad", agregó Maduro, al asegurar que en Venezuela "se respetará la ley".
El Ministerio de Exteriores añadió que la posición de esos gobiernos "atenta contra la soberanía nacional" y pidió que se retiren también los diplomáticos de esos países acreditados en Caracas. En la embajada argentina están refugiados desde hace semanas seis colaboradores de la líder opositora venezolana María Corina Machado.
MARTES 30 DE JULIO
OEA convoca a reunión extraordinaria
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció este martes que convocó para este miércoles una reunión extraordinaria para "abordar los resultados del proceso electoral" de Venezuela, después de que la oposición y la comunidad internacional cuestionaran la reelección de Nicolás Maduro.
Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay habían anunciado más temprano en un comunicado que pedirían esa cumbre del Consejo Permanente de la OEA.
Fiscal de Venezuela anuncia más de 700 detenidos en protestas
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la detención de 749 personas durante las protestas contra la reelección de Maduro. También alertó que la cifra puede aumentar durante las próximas horas.
"Hay 749 de estos delincuentes detenidos", dijo Saab en una declaración a la prensa en la que especificó que el Ministerio Público evalúa acusarlos por "resistencia a la autoridad y en los casos más graves (de) terrorismo".
Por su parte, el partido opositor Voluntad Popular denunció que su dirigente Freddy Superlano fue arrestado el martes por las autoridades venezolanas. El partido también habló de una "escalada represiva" en medio de las protestas que rechazan los resultados de las elecciones.
"Debemos denunciar responsablemente al país que hace escasos minutos fue secuestrado nuestro coordinador político nacional Freddy Superlano", dijo en X el partido VP, que acompañó el mensaje con un video en el que se observa el momento en el que es llevado por funcionarios vestidos de negro.
Maduro convoca a una “gran movilización”
El presidente Maduro convocó para este miércoles 31 de julio una gran movilización en Caracas y extendió la invitación a los sectores religiosos para congregar una “gran oración por la paz”, según publicó la Agencia Venezolana de Noticias.
“Los espero en Miraflores a todas las fuerzas populares, día por día, para activar la agenda de compromiso que asumí con la clase obrera", dijo el mandatario.
Además, criticó duramente a los manifestantes opositores que cuestionan los resultados elecciones, a quienes señaló de ser “grupos terroristas financiados por la extrema derecha para desestabilizar el país y generar caos”.
ONU pide el respeto al derecho de protesta
El secretario General de la ONU, António Guterres, y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresaron su preocupación por los enfrentamientos entre manifestantes opositores y las fuerzas del orden en Venezuela.
“Estoy extremadamente preocupado por el aumento de las tensiones en Venezuela, con inquietantes informes de violencia desde los comicios del pasado domingo”, dijo Türk en un comunicado.
Afirmó que Venezuela está en un momento crítico e instó a las autoridades “a respetar los derechos de todos los venezolanos a reunirse y protestar pacíficamente y a expresar sus opiniones libremente y sin miedo”.
También pidió que las controversias electorales se resuelvan pacíficamente y con total transparencia, lo que implica la rápida publicación de los resultados electorales con un desglose por centros de votación.
“Las autoridades electorales deben llevar a cabo su trabajo de forma independiente y sin interferencias, a fin de garantizar la libre expresión de la voluntad de los votantes y salvaguardar sus derechos”, añadió.
Presidente de la Asamblea Nacional dice que líderes opositores "deben ser detenidos".
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que el candidato presidencial Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado "deberían ser arrestados", acusándolos de ser responsables de protestas poselectorales.
"Los hago responsables (...) de todo lo que sucede pasando en Venezuela, la violencia criminal, los heridos, las muertes, la destrucción. Ustedes serán los responsables directos, señor (Edmundo) González Urrutia y señora (María Corina) Machado" proclamó.
"María Corina y Edmundo deben ser detenidos. No negociamos con el fascismo, aplicamos todo el rigor de las leyes de la República", dijo durante una sesión en la Asamblea.
Continúan las protestas opositoras
Al grito de "¡Libertad, libertad!", simpatizantes de los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González se concentraron el martes en Caracas y otras ciudades para manifestar su rechazo a los resultados electorales.
"Tenemos que mantenernos en las calles, no podemos permitir que nos roben los votos tan descaradamente. Esto tiene que cambiar", dijo a la agencia AFP Carley Patiño, administradora de 47 años.
La oposición dice tener las pruebas para demostrar su triunfo. Machado asegura tener en su poder copias del 84% de las actas de escrutinio que prueban que Maduro no ganó la elección.