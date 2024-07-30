La agitación y las tensiones se dispararon en Venezuela tras las elecciones presidenciales de este domingo, que dieron como ganador al mandatario Nicolás Maduro con el 51,2%, frente al 44,2% del candidato opositor Edmundo González, según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, la oposición venezolana no reconoció estos porcentajes y horas después de la declaración del CNE aseguró que tenía pruebas de haber obtenido más del 70% de los votos. En medio de las declaraciones del Gobierno, el discurso de victoria de Maduro y los cuestionamientos que empezaron a llegar de otros países, las protestas se tomaron las calles.

¿Qué ha pasado exactamente en Venezuela? ¿Cuáles han sido los hechos que llevaron a este punto? Esta es la cronología:

DOMINGO 28 DE JULIO

La jornada electoral

Más de 21 millones de venezolanos estaban convocados para participar en las elecciones de este domingo, que se disputaron el presidente Maduro y otros 9 candidatos, incluido González en representación de la Plataforma Unitaria Democrática. Las urnas abrieron desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. de manera ininterrumpida en más de 30.000 mesas de votación.

En medio de la jornada, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, habló sobre la asistencia a las urnas y aseguró: “Nos sentimos profundamente orgullosos del pueblo venezolano que ha acudido nuevamente al llamado electoral”. Y añadió que las elecciones contaban con “1.300 veedores internacionales y nacionales que han estado pasando por todo este proceso de auditorías”.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró en una conferencia de prensa que “fuimos testigos de una jornada perfectamente pacífica”. Aunque reconoció “incidentes menores, insignificantes, que no vale la pena mencionar” dijo que forman parte “del proceso de un operativo electoral nacional”, afirmó. También señaló que le garantizaría “al pueblo de Venezuela la tranquilidad por la que salió a votar hoy”.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado, dijo que estaba “orgullosa” de la alta participación en las elecciones del domingo. “En todos los centros del país estamos viendo una participación apoteósica y yo me siento muy orgullosa”, sostuvo y aseguró que hacia la mitad de la jornada electoral ya había votado “el 42,1% del padrón electoral, equivalente a unas 9 millones de votantes”.

Oposición pide a seguidores quedarse en centros de votación

Hacia el final de la jornada electoral, Machado pidió a sus seguidores permanecer en los centros de votación para vigilar el escrutinio y conteo. "Queremos pedirles a todos los venezolanos que se queden en sus centros de votación, que estén allí en vigilia (…) Nuestros testigos tienen derecho a tener su acto", dijo Machado en una rueda de prensa, junto al candidato González.

Luego de que se cerraran las urnas, Delsa Solórzano, también de la oposición y testigo principal de González ante el CNE, reiteró a los testigos la necesidad de que no se retiraran de los centros de votación hasta obtener las actas. La oposición denunció irregularidades en el escrutinio. Además de que algunos de sus testigos no pudieron ingresar, aseguraron que no pudieron obtener copias de las actas que emite la máquina de votación (el sistema es automatizado), a la que por ley tienen derecho los partidos y que sirven para cotejar el resultado oficial.

El anticipo de una “victoria”

Jorge Rodríguez, jefe de la campaña de Maduro y presidente de la Asamblea Nacional, anticipó una “victoria” antes de que el CNE divulgara los resultados oficiales de las elecciones. "No podemos dar resultados, pero podemos dar caras", dijo desplegando una sonrisa. "Ha sido la victoria de todos y de todas", agregó. Rodríguez estaba acompañado por el también líder Diosdado Cabello, y otros dirigentes oficialistas. "El pueblo habló y esa voz del pueblo debe ser respetada", insistió Rodríguez.

Varios países de América Latina piden garantías para los resultados

Los ministros de Relaciones Exteriores de nueve países de América Latina emitieron un comunicado conjunto en el que pidieron al Gobierno de Venezuela que se “cuente” con las garantías de que se respetarán los resultados de las elecciones.

“Consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas", señaló la comunicación conjunta de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y añadieron que la garantía de que se respeten los resultados incluye que haya "un conteo de los votos transparente" y una "verificación y control" por parte de "veedores y delegados" de todos los candidatos.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia señaló en X que el “conteo de votos debe hacerse con plenas garantías para todos los sectores. Reafirmamos nuestro apoyo a la paz y la democracia en el hermano país”.

El CNE anuncia la victoria de Maduro con el 51,2%

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, anunció que, con el 80% de los votos contabilizados, Maduro obtuvo la reelección con el 51,2% (5,15 millones de votos), mientras que el candidato opositor González consiguió el 44,2% (4,45 millones). La tendencia es “contundente e irreversible”, sostuvo Amoroso.

En su discurso de victoria, pocos minutos después del anuncio del CNE, Maduro afirmó que su reelección traerá paz. "Puedo decir ante el pueblo de Venezuela y el mundo: soy Nicolás Maduro Moros, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela", clamó ante cientos de seguidores en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas. "Va a haber paz estabilidad y justicia. Paz y respeto a la ley", enfatizó.

Con este resultado, Maduro gobernará por un tercer mandato en Venezuela, desde 2025 hasta 2031.

“Hackeo” y “agresión contra el sistema de transmisión de datos”

En medio del discurso por su triunfo electoral, Maduro habló de un “hackeo masivo” contra el sistema de transmisión de CNE. “Venezuela sufrió un ataque en la noche, un hackeo masivo, ya sabemos de qué país viene ―no lo voy a decir, ya la huella quedó marcada― al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral porque los demonios y las demonias no querían que se diera el boletín oficial hoy".

Momentos antes, Amoroso, presidente del CNE, denunció en la misma línea una “agresión en contra del sistema de transmisión de datos” que, según dijo, fue la razón para el retraso en la divulgación de los resultados. En esa línea explicó que fue posible anunciar la victoria de Maduro después de solucionar “una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retardó de manera adversa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales".

La oposición venezolana rechaza los resultados

La oposición venezolana reaccionó al anuncio del CNE rechazando la victoria de Maduro y los resultados difundidos. Afirmaron que su candidato obtuvo el 70% de los votos y no el 44%.

"Ganamos y todo el mundo lo sabe", dijo la líder opositora María Corina Machado en una rueda de prensa. "Queremos decirle a toda Venezuela y el mundo que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia".

Luego añadió: "González Urrutia obtuvo el 70% de los votos y Nicolás Maduro 30%. Esta es la verdad. Felicitaciones, Edmundo", aseveró Machado, que lo tenía a su lado.

También señaló que "a lo largo del día con los conteos rápidos fuimos monitoreando cómo iba la participación hora a hora. Esto no es un fraude más. Esto es desconocer y violar la soberanía popular".

LUNES 29 DE JULIO

Los países que felicitaron a Maduro

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó que habló con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para felicitarlo por su "histórico triunfo”.

"Conversé con el hermano Nicolás Maduro para transmitirle calurosas felicitaciones a nombre del Partido, el Gobierno y el pueblo cubanos por el histórico triunfo electoral logrado, tras una impresionante demostración del pueblo venezolano", dijo Díaz-Canel en un mensaje de X.

Además del mandatario cubano, los presidentes de Nicaragua, Bolivia y Honduras, países aliados del gobierno de Venezuela, respaldaron estos resultados y consideraron que Maduro obtuvo un "triunfo inobjetable" y que se "respetó la voluntad del pueblo" venezolano.

Por su parte, Luis Arce, presidente de Bolivia, saludó "que se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas", ratificando el deseo de su gobierno de fortalecer lazos de cooperación y solidaridad.

En tanto, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, saludaron la "gran victoria" del "pueblo heroico" venezolano, en un mensaje difundido por el portal oficialista 19digital.

Las dudas a nivel internacional

Poco tiempo después de que el CNE proclamara ganador a Maduro, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, expresó el lunes su "seria preocupación" de que el resultado anunciado en Venezuela no refleje la voluntad del pueblo.

El mandatario de Argentina, Javier Milei, reivindicó la "victoria aplastante" del opositor González y aseveró: "Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular"

En la misma línea, el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que los resultados de la elección presidencial son “difíciles de creer”. "El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer", indicó Boric en X, al tiempo que exigió "total transparencia de las actas y el proceso. También sentenció: “Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable", agregó.

Perú, por su parte, informó que llamaría a consultas a su embajador en Venezuela por los resultados anunciados. "Ante los muy graves anuncios oficiales de las autoridades electorales venezolanas, se ha dispuesto el inmediato llamado a consultas del embajador peruano acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela", indicó el ministro de Relaciones Exteriores, González-Olaechea en X.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, calificó las elecciones de "fraudulenta” la proclamación de Maduro como ganador y la “repudió categóricamente”. "Trabajaremos con los gobiernos democráticos del continente y los organismos internacionales para lograr que se respete la voluntad sagrada del pueblo venezolano", añadió.

Se desatan las protestas en Venezuela

Cientos de personas partidarias de la oposicón salieron a protestar este lunes en Venezuela contra los resultados electorales, según pudieron constatar periodistas de la agencia AFP.

"¡Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer!", gritaban manifestantes bajo la lluvia en la gigantesca barriada de Petare, la mayor de Caracas. "¡Que entregue el poder ya!", exclamaban otros. Las consignas eran intercambiadas por el "¡Libertad, libertad!" que caracterizó la campaña de la oposición.

En las redes sociales circulan videos de personas derribando una estatua del predecesor de Maduro, Hugo Chávez. Otros corean "Y caerá, y caerá, este gobierno caerá", mientras algunos manifestantes golpean cacerolas en señal de protesta.

Los manifestantes -la mayoría jóvenes- quemaron también carteles con el rostro de Maduro para promover su candidatura. Llevan banderas, cacerolas y timbales para acompañar los gritos de protesta. "Cerramos los negocios y nos pusimos a protestar, nos sentimos decepcionados, esto no refleja la realidad, nosotros votamos contra Nicolás", expresó enojada Carolina Rojas, comerciante de 21 años.