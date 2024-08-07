Un nuevo informe de la organización israelí de derechos humanos B'Tselem reveló casos de tortura espantosos contra prisioneros palestinos en cárceles de Israel, la “abrumadora mayoría de ellos” detenidos sin juicio ni cargos.

El informe, que tiene relatos detallados de 55 prisioneros, concluyó que las condiciones de los detenidos empeoraron drásticamente desde el 7 de octubre, incluso para aquellos que llevan años detenidos antes del ataque del grupo de resistencia palestino Hamás.

Miles de palestinos, clasificados como "prisioneros de seguridad", se encuentran detenidos en cárceles israelíes. Esta clasificación implica numerosas restricciones y condiciones estrictas en cuanto a sus sentencias de prisión, condiciones de encarcelamiento y disposiciones de seguridad, como se describe en la denominada Ordenanza Penitenciaria de Israel.

El número de palestinos detenidos por Israel y clasificados como "presos de seguridad" prácticmente se ha duplicado desde el comienzo de la brutal agresión contra Gaza.

A principios de julio de 2024, había 9.623 prisioneros palestinos, de los cuales 4.781 estaban detenidos sin juicio, sin que se les informara sobre las acusaciones en su contra y sin acceso al derecho a defenderse, según el informe.

Además, desde el 7 de octubre, al menos 60 personas han muerto bajo custodia de Israel, 48 de ellas en Gaza. Hasta el momento, ninguna de las investigaciones penales sobre estas muertes ha dado lugar a enjuiciamientos.

El informe de B'Tselem se conoce apenas unos días después de otro reporte similar de las Naciones Unidas, que denunció las atroces condiciones de los miles de palestinos detenidos en las cárceles y en las instalaciones de tortura israelíes desde octubre de 2023.

La publicación también incluye testimonios de detenidos que documentan tres casos de muertes en las prisiones de Israel.

El informe se compone de ocho capítulos: antecedentes y metodología, marco normativo, protocolos penitenciarios, abuso físico y psicológico, privación de condiciones de vida adecuadas, Keter – Fuerza de reacción inicial del Servicio Penitenciario de Israel (FRI), muertes tras las rejas y prisioneros palestinos con ciudadanía israelí.

Los relatos directos de los detenidos son testimonios impactantes de una amplia gama de violaciones de los derechos humanos, entre las que se encuentran la violencia grave y arbitraria, la agresión sexual, humillación y degradación, la inanición deliberada, condiciones antihigiénicas forzadas, la privación del sueño y la negación de tratamiento médico.

Los métodos para estas violaciones, detallados en el informe del grupo de derechos humanos y descritos como si ocurrieran dentro de "campos de tortura", son inimaginables.

“Bienvenidos al infierno”

Estos son sólo algunos de los testimonios que detallan la tortura inhumana y sistemática cometida por las autoridades israelíes:

"Nos llevaron a Megido, (al norte de Jerusalén). Cuando bajamos del autobús, un soldado nos dijo: "Bienvenidos al infierno". —Fouad Hassan, 45 años, Nablus

“El 7 de octubre de 2023, los escuchamos en las noticias (el ataque de Hamás). Ese día, unos 20 guardias irrumpieron con porras en la celda que yo compartía con otros cinco reclusos y nos golpearon durante aproximadamente media hora. Nos golpearon en la cabeza por detrás y rociaron grandes cantidades de gas pimienta en la celda. Todos comenzamos a asfixiarnos... El gas pimienta nos quemó la cara y nos picó los ojos. Pedimos crema para aliviar el dolor, pero nos la negaron”. —NH, Jerusalén Este ocupada

“Dos de ellos me desnudaron como a los demás prisioneros, y luego me arrojaron encima de ellos. Uno de ellos trajo una zanahoria y trató de metérmela por el ano. Mientras intentaba hacerlo, otros carcelarios me grabaron con sus teléfonos móviles. Grité de dolor y terror. Así continuaron durante unos tres minutos... Luego nos llevaron de vuelta a la habitación. Cuando regresamos a la celda, estuvimos en estado de shock, y lloramos en silencio. Nadie habló. No podíamos ni siquiera mirarnos los unos a los otros”. —AH, Hebrón

“Cada vez que intentaba alejarme del perro, el guardia me daba fuertes patadas en las piernas y otro me agarraba de los testículos y me empujaba hacia adelante con fuerza mientras me insultaba”. —Thaer Halahleh, 45 años, Hebrón