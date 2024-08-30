"Israel realmente está galopando hacia el borde del abismo. Si la guerra de desgaste contra Hamás y Hezbollah continúa, el país colapsará en no más de un año", sostiene Yitzhak Brik, un exgeneral israelí de alto rango que sirvió en el ejército durante décadas.

Su advertencia coincide con la de varios analistas, algunos de ellos israelíes, que afirman que la situación podría tornarse sombría para Tel Aviv. Es que el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, continúa obstruyendo las negociaciones para un alto el fuego y, por su parte, no hay señales de que Hamás planee rendirse.

"Israel se está hundiendo cada vez más en el lodo de Gaza, perdiendo más y más soldados que son asesinados o heridos, sin ninguna posibilidad de lograr el objetivo principal de la guerra: derrocar a Hamás", afirmó el veterano israelí en declaraciones al periódico Haaretz.

Según el exgeneral, los ataques contra israelíes en Cisjordania ocupada están aumentando, y el ejército está perdiendo motivación.

Al mismo tiempo, la economía se está desplomando: a nivel internacional crece la presión en forma de boicots y el impulso hacia embargos de armas, añadió.

Netanyahu, Gallant y Halevi: “Los tres pirómanos”

Brik afirmó que Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y el jefe del Estado Mayor Herzi Halevi son los responsables de los esfuerzos fallidos del país en Gaza.

Los llamó "los tres pirómanos" por la devastación que provocaron en Gaza y las escaladas imprudentes con Hezbollah e Irán, que podrían ampliar el conflicto hacia una guerra regional.

Brik también criticó a los líderes israelíes por "el uso de asesinatos selectivos", advirtiendo que matar a líderes palestinos clave, como el asesinato de Ismail Haniyeh a principios de este mes, es una estrategia arriesgada que podría "encender todo Oriente Medio".

Según el exgeneral, Netanyahu, Halevi y Gallant no tienen conciencia de que están jugando con fuego y es "irresponsable" llevar a cabo asesinatos en países extranjeros como Líbano e Irán.

El veterano israelí también lamentó que, mientras los judíos fueron capaces de formar "un país glorioso" después de 2.000 años de exilio, ahora esté "desintegrándose" por culpa de los “tres pirómanos” y los seguidores que los apoyan "ciegamente". Además, llamó a Netanyahu un "dictador".

'Morir con los filisteos'