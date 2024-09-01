La campaña impulsada por la ONU para vacunar a los niños de Gaza contra la polio y prevenir la propagación del virus comenzó este domingo en medio de incesantes ataques israelíes y sin la “pausa humanitaria” que Tel Aviv supuestamente había acordado con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los bebés y niños de hasta diez años llegaron desde las 6 de la mañana, hora local, a los centros para recibir la primera dosis mientras drones sobrevolaban la zona, indicó Yasser Shaabane, director médico del Hospital Al Awda en el centro de Gaza.
Funcionarios de sanidad locales, junto con Naciones Unidas y ONGs, "comenzaron hoy la campaña de vacunación contra la poliomielitis en la región central", confirmó Mousa Abed, director de atención primaria del Ministerio de Salud de Gaza.
Sin embargo, los temores por posibles ataques israelíes persisten. "Hay muchos drones volando sobre el centro de Gaza y esperamos que esta campaña de vacunación infantil se desarrolle con tranquilidad", afirmó Shaabane.
Vacunación sin pausa humanitaria, a pesar de supuestas promesas de Israel
El jueves, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que Israel había aceptado una serie de "pausas humanitarias" de tres días cada una en el centro, el sur y el norte de Gaza para inmunizar a más de 640.000 niños menores de 10 años. El organismo había dicho en un principio que la campaña arrancaría el domingo.
El portavoz de Asuntos Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, confirmó en la red social X que su gobierno "ha coordinado una operación a gran escala con la OMS y Unicef para vacunar a los niños de Gaza contra la polio".
Sin embargo, horas después la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró en un comunicado que “Israel permitirá únicamente un corredor humanitario” y que “se establecerán áreas que serán seguras para administrar las vacunas durante unas pocas horas”.
La ONU envió 1,2 millones de vacunas para administrarlas por vía oral y advirtió que "se necesita una cobertura de al menos el 90% en todas las fases de la campaña para detener la epidemia". Pero sin un alto el fuego o una pausa humanitaria, las posibilidades de alcanzar tal cobertura de vacunación son escasas.
Más desplazados, más enfermedades
Los padres de los niños que recibieron la primera dosis compartieron con la agencia AFP sus temores ante una posible epidemia de polio y el aumento de enfermedades contagiosas, preocupaciones que crecen a medida que aumenta la cantidad de desplazados.
Aid Abu Taha, de 33 años, llevó a su hijo de once meses. "Vine porque tengo mucho miedo por él", dijo. "Esta campaña de vacunación contra la polio es muy importante, sobre todo porque cada vez hay más personas desplazadas y hay epidemias que se propagan entre los niños", añadió.
Por su parte, Bakr Dib, de 35 años, acudió con sus hijos de tres, cinco y ocho años. "Al principio dudé, tenía mucho miedo de que esta vacuna no fuera segura, pero cuando vi que todo el mundo iba al centro de vacunación, me tranquilicé y acudí también", contó.
Amal Shaheen, cuya hija recibió una dosis el sábado, dijo a AP: “Tenía miedo y esperaba que llegara la vacuna y que todos la recibieran”.
El poliovirus es altamente infeccioso y se propaga con mayor frecuencia a través de las aguas residuales y el agua contaminada, un problema cada vez más común en Gaza debido a las infraestructuras destruidas en los ataques israelíes. Recientemente se confirmó el primer caso de la enfermedad en 25 años, que afectó a un niño de diez meses.
La brutal ofensiva de Israel contra Gaza, que ya lleva 330 días, ha matado al menos a 40.691 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 94.060, según el Ministerio de Salud del enclave.
El ministerio indicó que los hospitales recibieron el sábado a 89 muertos, incluidos 26 que murieron en un bombardeo israelí durante la noche, y 205 heridos, una de las cifras diarias más altas en meses.
“La situación en Gaza es más que desesperada... Los civiles tienen hambre. Tienen sed. Están enfermos. No tienen hogar. Fueron empujados más allá de los límites de la resistencia, más allá de lo que cualquier ser humano debería soportar”, denunció el jueves la secretaria general adjunta interina de Asuntos Humanitarios y de Emergencia de la ONU, Joyce Msuya.