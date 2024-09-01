La campaña impulsada por la ONU para vacunar a los niños de Gaza contra la polio y prevenir la propagación del virus comenzó este domingo en medio de incesantes ataques israelíes y sin la “pausa humanitaria” que Tel Aviv supuestamente había acordado con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los bebés y niños de hasta diez años llegaron desde las 6 de la mañana, hora local, a los centros para recibir la primera dosis mientras drones sobrevolaban la zona, indicó Yasser Shaabane, director médico del Hospital Al Awda en el centro de Gaza.

Funcionarios de sanidad locales, junto con Naciones Unidas y ONGs, "comenzaron hoy la campaña de vacunación contra la poliomielitis en la región central", confirmó Mousa Abed, director de atención primaria del Ministerio de Salud de Gaza.

Sin embargo, los temores por posibles ataques israelíes persisten. "Hay muchos drones volando sobre el centro de Gaza y esperamos que esta campaña de vacunación infantil se desarrolle con tranquilidad", afirmó Shaabane.

Vacunación sin pausa humanitaria, a pesar de supuestas promesas de Israel

El jueves, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que Israel había aceptado una serie de "pausas humanitarias" de tres días cada una en el centro, el sur y el norte de Gaza para inmunizar a más de 640.000 niños menores de 10 años. El organismo había dicho en un principio que la campaña arrancaría el domingo.

El portavoz de Asuntos Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, confirmó en la red social X que su gobierno "ha coordinado una operación a gran escala con la OMS y Unicef para vacunar a los niños de Gaza contra la polio".

Sin embargo, horas después la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró en un comunicado que “Israel permitirá únicamente un corredor humanitario” y que “se establecerán áreas que serán seguras para administrar las vacunas durante unas pocas horas”.

La ONU envió 1,2 millones de vacunas para administrarlas por vía oral y advirtió que "se necesita una cobertura de al menos el 90% en todas las fases de la campaña para detener la epidemia". Pero sin un alto el fuego o una pausa humanitaria, las posibilidades de alcanzar tal cobertura de vacunación son escasas.

Más desplazados, más enfermedades