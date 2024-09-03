En una de sus declaraciones más agudas con respecto a Israel, su gran aliado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió en público que el primer ministro Benjamín Netanyahu no hace lo suficiente para lograr un acuerdo con el grupo de resistencia palestino Hamás, para liberar a los rehenes israelíes y garantizar un alto el fuego en Gaza.
Como respuesta a una pregunta de la prensa, acerca de si consideraba que Netanyahu tomaba las suficientes acciones para avanzar en una tregua, Biden respondió: “No”. Sus declaraciones ocurrieron en la Casa Blanca este lunes, antes de que el presidente se reuniera con los negociadores estadounidenses que desde hace meses buscan, junto a los otros dos mediadores Egipto y Qatar, un acuerdo que permita suspender los bombardeos israelíes en Gaza y regresar a los rehenes israelíes.
Pero la principal piedra en el zapato para asegurar un cese del fuego ha sido Netanyahu. No solo lo ha reiterado Hamás, que hace semanas pidió implementar lo acordado el pasado 2 de julio sobre la base de una propuesta de Biden, si no que los mismos funcionarios estadounidenses lo vivieron en carne propia este martes.
Una fuente de EE.UU. cercana a los diálogos para una tregua dijo a la cadena CNN que el primer ministro “entorpeció” los esfuerzos, luego de que Netanyahu insistiera en un discurso este lunes que sus fuerzas no se retirarán del corredor Filadelfia, en la frontera entre Gaza y Egipto. En su reacción inicial, el funcionario sostuvo: “Este tipo lo entorpeció todo en un solo discurso”.
En medio de altas tensiones por las muertes de seis rehenes israelíes, que el Ejército de Tel Aviv encontró el fin de semana en Rafah, sur de Gaza, Netanyahu mantuvo su rechazo a retirarse del corredor de Filadelfia, un punto estratégico en el enclave. "Si nos retiramos, no podremos regresar allí, ni durante 42 días ni durante 42 años", dijo durante una reunión de gabinete este lunes, según reportó el Canal 12 israelí.
El primer ministro hacía referencia a la primera fase de 42 días de tregua, prevista en la propuesta de un acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros con Hamás. Netanyahu sostiene que este corredor es un "salvavidas" para el grupo de resistencia palestino. "Tenemos que permanecer en el corredor Filadelfia, es esencial para la seguridad de Israel (…) Además, si nos vamos, nos resultará difícil regresar. Este es un momento crítico”, insistió.
Dudas sobre los esfuerzos de negociación
Estas declaraciones de Netanyahu, posteriores a los comentarios de Biden a la prensa en la Casa Blanca, ponen en duda la afirmación del mandatario estadounidense sobre que los negociadores estaban "muy cerca" de una propuesta final que se presentará a Israel y Hamás. Justamente, se considera que la línea dura del primer ministro israelí sobre el corredor de Filadelfia obstaculiza los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Hamás.
Anteriormente, el diario estadounidense The Washington Post informó que EE.UU. planeaba presentar un acuerdo de alto el fuego de "tómalo o déjalo" a las dos partes en las próximas semanas. Un alto funcionario de la administración que habló con el periódico bajo condición de anonimato dijo que si las partes no aceptan el acuerdo, esto podría marcar el final de las negociaciones lideradas por Estados Unidos.
Egipto, Qatar y Estados Unidos llevan meses presionando para un intercambio de prisioneros y un alto el fuego en la devastada Gaza. Los diálogos también buscan permitir la entrada de ayuda humanitaria al enclave. Sin embargo, los esfuerzos de mediación se han estancado debido a la negativa de Netanyahu a ceder en las negociaciones para asegurar su presencia permanente en Gaza y a introducir nuevas condiciones una vez se había llegado a un acuerdo con Hamás.
El grupo de resistencia palestino tomó 251 rehenes durante el ataque del 7 de octubre contra Israel, lo que desencadenó la ofensiva genocida de Tel Aviv contra Gaza. Decenas de rehenes fueron liberados durante una tregua de una semana en noviembre. Los familiares y defensores de los rehenes han acusado al Gobierno de Netanyahu de no hacer lo suficiente para devolverlos con vida y han pedido un alto el fuego inmediato.
Las fuerzas de Tel Aviv han matado a más de 40.786 palestinos en Gaza en los casi 11 meses que cumple su brutal agresión, según el Ministerio de Salud de Gaza. La mayoría de los muertos son mujeres y niños, según la oficina de derechos humanos de la ONU.
Hamás: Netanyahu busca una “victoria imaginaria en Gaza”
Una “victoria imaginaria” que no ha logrado vender al público: así definió Hamás lo que Netanyahu está buscando en Gaza. Izzat Al-Rishq, miembro político del grupo de resistencia, reaccionó al discurso de Netanyahu sobre el corredor Filadelfia señalando que este punto es necesario para lograr los objetivos de la masacre contra Gaza.
“Las declaraciones de Netanyahu son el discurso de una persona desesperada que busca una victoria imaginaria que no ha logrado vender a su audiencia después de 10 meses de su ofensiva nazi contra nuestro pueblo en de Gaza”, dijo Al-Rishq.
“Con sus declaraciones de hoy (lunes) confirma que es él quien obstruye el acuerdo de intercambio y el acuerdo de alto el fuego”, insistió. Y añadió que cutraso en la “aprobación y compromiso” de lo acordado a principios de julio significaalquier re poner en riesgo la vida de más rehenes”. “Netanyahu es responsable de las vidas y la seguridad de los rehenes”, insistió
En la misma línea, Hussam Badran, responsable del archivo de relaciones nacionales de Hamás, le dijo a la agencia Anadolu que Netanyahu interrumpe las negociaciones de alto el fuego al imponer nuevas condiciones cada vez. "Siempre que hay algún tipo de propuesta o consenso entre nosotros y los mediadores, nos encontramos con que Netanyahu está poniendo nuevas condiciones que no existían antes", sostuvo.
Y añadió: "Lo que quedó claro para todas las partes después de las negociaciones es que la ocupación liderada por Netanyahu no quiere llegar a un acuerdo. Justamente, Badran señaló que la reciente decisión de Israel de no retirarse de la zona fronteriza entre Gaza y Egipto, conocida como el Corredor Filadelfia, "contradice totalmente todas las propuestas y documentos que se negociaron previamente".
Huelga masiva en Israel pone más presión sobre Netanyahu
Una huelga nacional se extendió por todo Israel este lunes, intensificando la presión sobre el primer ministro para que acepte un alto el fuego inmediato en Gaza. Histadrut, o la Federación General del Trabajo en Israel, empezó su cese de actividades para amplificar la protesta pública por la liberación de los rehenes retenidos en Gaza.
Según la emisora pública israelí KAN, la huelga se extendió rápidamente por todo el país después de las protestas masivas de la noche del domingo. Esta protesta, posterior a la recuperación de los cuerpos de seis rehenes israelíes de Gaza, representa una escalada significativa por parte de la Histadrut, que refleja la frustración generalizada con la gestión del gobierno de la crisis de los rehenes.
La huelga también afectó al principal centro de transporte del país, el Aeropuerto Internacional Ben-Gurion, donde los vuelos se suspendieron durante dos horas el lunes por la mañana. Este cierre podría tener impactos duraderos en los viajes durante toda la semana.