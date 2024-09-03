En una de sus declaraciones más agudas con respecto a Israel, su gran aliado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió en público que el primer ministro Benjamín Netanyahu no hace lo suficiente para lograr un acuerdo con el grupo de resistencia palestino Hamás, para liberar a los rehenes israelíes y garantizar un alto el fuego en Gaza.

Como respuesta a una pregunta de la prensa, acerca de si consideraba que Netanyahu tomaba las suficientes acciones para avanzar en una tregua, Biden respondió: “No”. Sus declaraciones ocurrieron en la Casa Blanca este lunes, antes de que el presidente se reuniera con los negociadores estadounidenses que desde hace meses buscan, junto a los otros dos mediadores Egipto y Qatar, un acuerdo que permita suspender los bombardeos israelíes en Gaza y regresar a los rehenes israelíes.

Pero la principal piedra en el zapato para asegurar un cese del fuego ha sido Netanyahu. No solo lo ha reiterado Hamás, que hace semanas pidió implementar lo acordado el pasado 2 de julio sobre la base de una propuesta de Biden, si no que los mismos funcionarios estadounidenses lo vivieron en carne propia este martes.

Una fuente de EE.UU. cercana a los diálogos para una tregua dijo a la cadena CNN que el primer ministro “entorpeció” los esfuerzos, luego de que Netanyahu insistiera en un discurso este lunes que sus fuerzas no se retirarán del corredor Filadelfia, en la frontera entre Gaza y Egipto. En su reacción inicial, el funcionario sostuvo: “Este tipo lo entorpeció todo en un solo discurso”.

En medio de altas tensiones por las muertes de seis rehenes israelíes, que el Ejército de Tel Aviv encontró el fin de semana en Rafah, sur de Gaza, Netanyahu mantuvo su rechazo a retirarse del corredor de Filadelfia, un punto estratégico en el enclave. "Si nos retiramos, no podremos regresar allí, ni durante 42 días ni durante 42 años", dijo durante una reunión de gabinete este lunes, según reportó el Canal 12 israelí.

El primer ministro hacía referencia a la primera fase de 42 días de tregua, prevista en la propuesta de un acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros con Hamás. Netanyahu sostiene que este corredor es un "salvavidas" para el grupo de resistencia palestino. "Tenemos que permanecer en el corredor Filadelfia, es esencial para la seguridad de Israel (…) Además, si nos vamos, nos resultará difícil regresar. Este es un momento crítico”, insistió.

Dudas sobre los esfuerzos de negociación

Estas declaraciones de Netanyahu, posteriores a los comentarios de Biden a la prensa en la Casa Blanca, ponen en duda la afirmación del mandatario estadounidense sobre que los negociadores estaban "muy cerca" de una propuesta final que se presentará a Israel y Hamás. Justamente, se considera que la línea dura del primer ministro israelí sobre el corredor de Filadelfia obstaculiza los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Hamás.

Anteriormente, el diario estadounidense The Washington Post informó que EE.UU. planeaba presentar un acuerdo de alto el fuego de "tómalo o déjalo" a las dos partes en las próximas semanas. Un alto funcionario de la administración que habló con el periódico bajo condición de anonimato dijo que si las partes no aceptan el acuerdo, esto podría marcar el final de las negociaciones lideradas por Estados Unidos.

Egipto, Qatar y Estados Unidos llevan meses presionando para un intercambio de prisioneros y un alto el fuego en la devastada Gaza. Los diálogos también buscan permitir la entrada de ayuda humanitaria al enclave. Sin embargo, los esfuerzos de mediación se han estancado debido a la negativa de Netanyahu a ceder en las negociaciones para asegurar su presencia permanente en Gaza y a introducir nuevas condiciones una vez se había llegado a un acuerdo con Hamás.

El grupo de resistencia palestino tomó 251 rehenes durante el ataque del 7 de octubre contra Israel, lo que desencadenó la ofensiva genocida de Tel Aviv contra Gaza. Decenas de rehenes fueron liberados durante una tregua de una semana en noviembre. Los familiares y defensores de los rehenes han acusado al Gobierno de Netanyahu de no hacer lo suficiente para devolverlos con vida y han pedido un alto el fuego inmediato.