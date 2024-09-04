Un miembro de Hamás que participa en las negociaciones con Israel para un alto el fuego en Gaza informó a funcionarios de Türkiye que Estados Unidos planea continuar con las conversaciones actuales durante dos semanas más, antes de ponerles fin si no se llega a un acuerdo en ese plazo, según dijeron fuentes diplomáticas a la agencia Anadolu. Una medida que se calificó de extremadamente peligrosa y un revés para los diálogos de tregua.

"Estados Unidos nos ha dicho que continuarán con las negociaciones actuales durante dos semanas más, y luego las finalizarán si no hay una solución", señaló un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye. En esa línea añadió que “esta decisión es extremadamente peligrosa porque significa que volveremos al punto de partida", continuó.

Según el portavoz, el miembro de Hamás que reiteró lo que el grupo ha reclamado durante semanas: avanzar sobre lo acordado el pasado 2 de julio. “Sin embargo, Israel está retrocediendo respecto del documento del 24 y 25 de mayo, así como del plan de Biden aprobado por el Consejo de Seguridad General de la ONU", dijo el funcionario turco citando al integrante del grupo, "no podemos aceptar esto".

En junio, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución respaldada por Estados Unidos, que propone un acuerdo integral de alto el fuego en tres fases para terminar la ofensiva israelí en Gaza. Sin embargo, Tel Aviv no estaba dispuesto a implementarla y, como reacción, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, canceló su visita a Washington después de que su principal aliado no vetara la resolución.

Estados Unidos busca una tregua, “pero no presiona a Israel”

El funcionario de Hamás también criticó a Washington por los esfuerzos insuficientes para asegurar un acuerdo de alto el fuego. Si bien señaló que Estados Unidos podría ser sincero en su apuesta por alcanzar una tregua –debido a las preocupaciones de seguridad regional y las elecciones presidenciales de noviembre– no está “presionando a Israel”.

En esa línea, el integrante del grupo de resistencia palestino sostuvo: "Estados Unidos no comparte la situación actual con los medios. Sigue dando mensajes optimistas, pero la situación no es positiva en absoluto". Y eso se debe, dijo, a que Netanyahu está continuamente “introduciendo nuevas condiciones”, en particular en lo que respecta al corredor Filadelfia y “el paso fronterizo de Rafah”, lo que ha desatado repetidos reveses.

“Cada vez que volvemos al punto de partida, comienza un nuevo proceso”, dijo el miembro y argumentó que Israel no está negociando sino imponiendo. “Con este enfoque, estamos perdiendo la esperanza de un alto el fuego”, añadió, al señalar que las negociaciones se centran actualmente en tres cuestiones clave: el corredor Filadelfia, el paso fronterizo de Rafah y un intercambio de prisioneros.

Mientras el esfuerzo de Estados Unidos, Egipto y Qatar se ha extendido por meses para una tregua, las bombas de Israel no han dejado de caer sobre Gaza. Los incesantes ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023 han matado a casi 41.000 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños.