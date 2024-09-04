El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que “adelanta” la Navidad como un “homenaje” que traerá “paz, felicidad y seguridad” al pueblo venezolano. La noticia llega mientras algunos países expresan su preocupación por una orden de arresto emitida contra el líder opositor Edmundo González Urrutia por “conspiración” y otros cargos vinculados a las elecciones del 28 de julio, en las que el actual mandatario fue declarado ganador.

"Es septiembre y ya huele a Navidad. En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre", aseguró el mandatario este lunes durante su programa de televisión Con Maduro+.

"Arranca la Navidad el 1 de octubre para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad", añadió.

Ahora bien, esta no es la primera vez que se adelanta la Navidad en Venezuela: ya sucedió en 2019, 2020 y 2022. En esas ocasiones, las calles se decoraron mucho antes de la fecha oficial, el 25 de diciembre, y se realizaron conciertos y fiestas en parques públicos. Se espera que estas celebraciones se repitan en octubre de este año.

“Preocupación” de Colombia y Brasil por orden de arresto de González

Por otro lado, en medio de las tensiones electorales que vive el país, Brasil y Colombia manifestaron este martes su "profunda preocupación" por la orden de detención de la justicia venezolana contra González, candidato de la oposición en los comicios. Los países aseguraron que esta medida "dificulta encontrar una solución” a la situación en Venezuela, la cual se base en el diálogo entre las “principales fuerzas políticas”.