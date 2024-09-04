AMÉRICA LATINA
Maduro “adelanta” la Navidad en Venezuela en medio tensiones electorales
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que la Navidad comenzará el 1 octubre. La noticia llega un día después de que se ordenara el arresto del líder opositor Edmundo González.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anunció que la Navidad comenzará en octubre en Venezuela. / Foto: Getty Images.
4 de septiembre de 2024

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que “adelanta” la Navidad como un “homenaje” que traerá “paz, felicidad y seguridad” al pueblo venezolano. La noticia llega mientras algunos países expresan su preocupación por una orden de arresto emitida contra el líder opositor Edmundo González Urrutia por “conspiración” y otros cargos vinculados a las elecciones del 28 de julio, en las que el actual mandatario fue declarado ganador.

"Es septiembre y ya huele a Navidad. En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre", aseguró el mandatario este lunes durante su programa de televisión Con Maduro+.

"Arranca la Navidad el 1 de octubre para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad", añadió.

Ahora bien, esta no es la primera vez que se adelanta la Navidad en Venezuela: ya sucedió en 2019, 2020 y 2022. En esas ocasiones, las calles se decoraron mucho antes de la fecha oficial, el 25 de diciembre, y se realizaron conciertos y fiestas en parques públicos. Se espera que estas celebraciones se repitan en octubre de este año.

“Preocupación” de Colombia y Brasil por orden de arresto de González

Por otro lado, en medio de las tensiones electorales que vive el país, Brasil y Colombia manifestaron este martes su "profunda preocupación" por la orden de detención de la justicia venezolana contra González, candidato de la oposición en los comicios. Los países aseguraron que esta medida "dificulta encontrar una solución” a la situación en Venezuela, la cual se base en el diálogo entre las “principales fuerzas políticas”.

Recomendados

Estas declaraciones de los Gobiernos del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, representan un endurecimiento de su posición respecto al actual gobierno, pues tras las elecciones lideraron esfuerzos por una negociación entre Maduro y la oposición.

Asimismo, otros países latinoamericanos también expresaron su desacuerdo con la medida, entre ellos, Argentina, Ecuador y Uruguay. Por su parte, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, indicó que Washington “condena" la "orden de detención injustificada" del opositor venezolano y afirmó que está considerando "una serie de opciones" contra el gobierno venezolano, lo cual podría interpretarse como nuevas sanciones.

Por el contrario, Nicaragua, Cuba, Bolivia y los demás países de la alianza ALBA han expresado su respaldo a Maduro desde que se conocieron los resultados de las elecciones.

Un tribunal de Venezuela ordenó el arresto de González este lunes. Se le acusa de “graves delitos” como "usurpación de funciones" y "sabotaje", además de “desobediencia de leyes" y "conspiración”. La medida se emitió luego de que González desacatara tres llamados de la Fiscalía para declarar en el marco de una investigación penal en su contra vinculada a la publicación de supuestas copias de las actas de las elecciones, que certificarían la victoria del candidato de la oposición.

González, quien no aparece en público desde el 30 de julio, descartó pedir asilo en alguna embajada.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó a Maduro ganador de las votaciones del 28 de julio con el 52%. Este resultado fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia el 22 de agosto, aunque la oposición insiste en que obtuvo una amplia mayoría y que cuenta con las actas de votación que lo demuestran.

FUENTE:TRT Español y agencias
