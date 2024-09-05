Mientras la comunidad internacional tiene los ojos sobre la devastada Gaza, Israel ha intensificado sus ataques y bombardeos en Cisjordania ocupada: la incursión de su ejército –la mayor en dos décadas– ha matado al menos a 39 palestinos en la última semana, entre ellos niños y ancianos, y herido a más de 145, según el Ministerio de Salud palestino.
Durante la madrugada de este jueves el ejército israelí bombardeó un vehículo, matando a cinco palestinos y dejando varios heridos en la localidad de Tubas, ubicada al noreste del territorio ocupado, informó la agencia de noticias palestina WAFA.
Al mismo tiempo, numerosos soldados israelíes irrumpieron en el campo de refugiados de Faraa, también en Tubas, donde se escucharon explosiones, indicaron testigos a AFP.
Además, el ejército bloqueó todas las calles y las entradas a las ciudades y pueblos de Cisjordania ocupada con puestos de control militares y puertas de hierro.
La zona se ha convertido en una especie de “gran prisión”, afirman residentes palestinos. Basándose en estos testimonios, analistas aseguran que la ciudad de Hebrón se encuentra en condiciones similares a las de la Segunda Intifada en el año 2000.
El ejército israelí también intensificó su bloqueo sobre el campo de refugiados de Yenín, enviando más fuerzas escoltadas por drones y excavadoras. Envió refuerzos militares a esa zona y también a Tulkarem, informó la agencia de noticias Anadolu.
Gallant: El ejército debe utilizar “toda su fuerza” en Cisjordania ocupada
Mientras tanto, el ministro de Defensa israelí , Yoav Gallant, afirmó este miércoles que el ejército debería utilizar "toda su fuerza" en Cisjordania ocupada.
Gallant indicó que había ordenado al ejército israelí que lleve a cabo bombardeos aéreos "donde sea necesario" para "evitar poner a soldados en peligro".
Además, aseguró que su operativo busca “eliminar” ciertas organizaciones palestinas. En este sentido, comparó su estrategia con "cortar" el césped: "Esencialmente, estamos cortando hierba, pero llegará el momento en el que también arrancaremos las raíces, y eso es lo que tenemos que hacer".
Desde el 7 de octubre, el ejército israelí ha ampliado sus incursiones en la Cisjordania ocupada, matando a 685 palestinos, hiriendo a 5.700 y deteniendo a más de 10.400, según fuentes oficiales palestinas. Sus ataques en este territorio palestino ocupado se intensificaron desde el 28 de agosto, cuando las fuerzas israelíes lanzaron ataques simultáneos en el norte de Cisjordania ocupada, principalmente en Yenín, Tubas y Tulkarem.
Hamás advierte que Netanyahu busca sabotear negociaciones
Mientras tanto, las negociaciones por un alto el fuego continúan estancadas. El grupo de resistencia palestino Hamás advirtió que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está obstaculizando los esfuerzos para llegar a un acuerdo al insistir en mantener el control del Corredor de Filadelfia, un área que se extiende a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto.
Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional israelí de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, aseguró en su cuenta de X que está “actuando para detener las negociaciones con Hamás".
"Un país cuyos seis rehenes son asesinados a sangre fría no negocia con los asesinos sino que detiene las negociaciones, deja de transferirles combustible y electricidad y los aplasta", añadió.
En Gaza, al menos 22 palestinos murieron y muchos otros resultaron heridos en ataques aéreos israelíes durante la noche del miércoles, según Mahmoud Basal, portavoz de la Defensa Civil Palestina.
La brutal ofensiva que lanzó Tel Aviv contra Gaza el pasado 7 de octubre ha matado a más de 40.700 personas, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 94.100 heridos, según las autoridades locales de salud.