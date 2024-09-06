Gaza padece una de las crisis alimentarias más graves de su historia: sus 2,2 millones de residentes necesitan alimentos y asistencia humanitaria urgente para sobrevivir, por lo que una gran parte de ellos se enfrenta al riesgo de desnutrición aguda, advirtió el Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias (GRFC).

El estudio determinó que las personas que enfrentan o que están bajo el riesgo de una "catástrofe" alimentaria a nivel global aumentó a 1,9 millones en 2024, en contraste con 705.000 el año pasado. "Este es el número más alto registrado por el GRFC, impulsado por el conflicto en Gaza y Sudán", señaló.

La categoría “catástrofe” incluye a quienes experimentan una falta extrema de alimentos, es decir, “pasan días enteros sin comer”, lo que conlleva al agotamiento de sus capacidades físicas, con el riesgo de sufrir desnutrición aguda y muerte, señaló el estudio, publicado por la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias.

En esta misma línea, la ONU afirmó que el 96% de la población de Gaza pasa hambre, según su último informe de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria.

Asimismo, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU advirtió que la brutal ofensiva sobre Palestina agravará aún más los niveles ya catastróficos de hambre aguda, y que ya se están produciendo muertes.

Israel bloquea la ayuda humanitaria en Gaza