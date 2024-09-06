ORIENTE MEDIO
Más de dos millones de palestinos en riesgo de desnutrición en Gaza
La mayoría de los palestinos en Gaza necesita asistencia alimentaria urgente para no sufrir desnutrición, lo que representa la crisis de alimentos más grave de la historia del enclave, según informes.
Palestinos desplazados esperan recibir comidas distribuidas por el banco de alimentos en el norte de Gaza, en el barrio de Beit Lahia, en medio del bloqueo total y los ataques israelíes. Foto: AA / AA
6 de septiembre de 2024

Gaza padece una de las crisis alimentarias más graves de su historia: sus 2,2 millones de residentes necesitan alimentos y asistencia humanitaria urgente para sobrevivir, por lo que una gran parte de ellos se enfrenta al riesgo de desnutrición aguda, advirtió el Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias (GRFC).

El estudio determinó que las personas que enfrentan o que están bajo el riesgo de una "catástrofe" alimentaria a nivel global aumentó a 1,9 millones en 2024, en contraste con 705.000 el año pasado. "Este es el número más alto registrado por el GRFC, impulsado por el conflicto en Gaza y Sudán", señaló.

La categoría “catástrofe” incluye a quienes experimentan una falta extrema de alimentos, es decir, “pasan días enteros sin comer”, lo que conlleva al agotamiento de sus capacidades físicas, con el riesgo de sufrir desnutrición aguda y muerte, señaló el estudio, publicado por la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias.

En esta misma línea, la ONU afirmó que el 96% de la población de Gaza pasa hambre, según su último informe de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria.

Asimismo, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU advirtió que la brutal ofensiva sobre Palestina agravará aún más los niveles ya catastróficos de hambre aguda, y que ya se están produciendo muertes.

Israel bloquea la ayuda humanitaria en Gaza

El estado sionista está acusado de genocidio ante la Corte Penal Internacional (CPI) por cometer crímenes de lesa humanidad en Gaza. En enero emitió “órdenes provisionales” para prevenir el “genocidio”, entre ellas, permitir la entrada de ayuda humanitaria al enclave. Sin embargo, el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, desoyó esta medida y, por el contrario, agravó la situación de los palestinos al bloquear en mayo la entrada de asistencia por el paso fronterizo de Rafah.

Sin embargo, Israel lleva años utilizando el hambre como estrategia de guerra en el enclave, según afirma la organización de derechos humanos Human Rights Watch, en su informe “Israel está matando de hambre a Gaza”.

Nada nuevo para Gaza

Pero la desnutrición en Gaza no es nueva, aunque los niveles en los que se encuentra en la actualidad sí lo son. Desde el año 2007, Israel impuso un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo a Gaza, impidiendo la entrada de ayuda humanitaria y de elementos básicos para sobrevivir.

Además, la estrategia de Israel de atacar y quemar campos de cultivo e infraestructuras agrícolas durante operaciones militares han limitado la capacidad de los palestinos para acceder a alimentos y producir sus propios cultivos, según han denunciado durante años Oxfam y varias ONGs durante años.

FUENTE:TRT Español
