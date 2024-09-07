En una desgarradora historia de la asediada Gaza, Baylasan Usrof, de 10 años, surge como una de las pocas sobrevivientes de un bombardeo israelí que arrasó la casa de su familia en Jan Yunis. El ataque, parte de la brutal agresión de Israel contra el enclave arrasado, ocurrió en noviembre de 2023.

Usrof sobrevivió a la masacre, pero sufrió una pérdida desgarradora: debieron amputarle su pierna izquierda. Su historia encarna el dolor incesante de innumerables niños palestinos atrapados en el fuego cruzado de la devastadora ofensiva.

En esta entrevista exclusiva con TRT World, Usrof, quien llegó a Estados Unidos esta semana para recibir tratamiento, describió los horrores a manos de Israel que ella y su familia sufrieron durante las primeras etapas del genocidio.

"Estaba en casa, durmiendo. De repente, dos misiles cayeron sobre nosotros. Me desperté, mi mamá estaba gritando. Ella estaba (en el piso) de arriba. La sacaron primero a ella y luego a otra niña (en el piso) de abajo. Las llevaron al hospital y luego volvieron por mí", contó Usrof a TRT World.

"Seguí pidiendo ayuda, y me sacaron y me llevaron al hospital. Después de eso, no sé qué pasó", agregó la sobreviviente de 10 años.

Relacionado El alto precio que pagan los niños en Gaza: muerte, hambre y desaparición

Luego de que el bombardeo israelí impactara la casa de su familia, su sensación inicial fue de que "no hay seguridad".

"El miedo era abrumador", recordó Usrof, reflexionando sobre el ataque implacable que destrozó la vida de su familia.

El bombardeo con misiles dejó profundas cicatrices físicas y emocionales.

Su madre sufrió graves heridas en las piernas; su hermano tenía la cara y el pelo quemados; su hermana fue impactada en la espalda y los ojos, lo que le impedía abrirlos. El padre de Usrof también sufrió lo peor, con heridas profundas en las piernas que le impiden mantenerse en pie.

"Era tanto el dolor que no lo podía soportar"

Después de sobrevivir al ataque israelí, Usrof, su madre, su hermana y su hermano -cuyos nombres se mantienen en reserva por seguridad- huyeron a Egipto en un intento desesperado de encontrar refugio.

Su padre y otro hermano se quedaron en Gaza.

"Sólo mi padre y mi hermano" se quedaron en Gaza, contó Usrof. "Mi madre, mi hermana y mi hermano, cuyo rostro quedó quemado, están en Egipto".

Relacionado Bajo la sombra del trauma: niños en Gaza relatan el horror que han vivido

En El Cairo, la agonía física que soportó la niña sólo fue comparable al profundo tormento emocional que enfrentó. Cada paso que dio en la capital de Egipto era un doloroso recordatorio de la familia y el hogar que había perdido, lo que la obligaba a lidiar con las sombras inquietantes de su pasado mientras buscaba consuelo en una nueva tierra.

"Tenía tanto dolor en la pierna que no podía soportarlo", dijo Usrof sobre su condición.

"Mi madre estaba frente a mí, impotente hasta el punto de llorar porque no sabía qué hacer", relató.

Usrof recordó cómo un video que vio su madre le dio un rayo de esperanza. Las imágenes hablaban de la posibilidad de que los niños palestinos, heridos por la brutal agresión de Israel, fueran a Estados Unidos para recibir tratamiento. Este video se convirtió en un faro, iluminando el camino de su viaje hacia poder sanarse.

"Mi madre vio un video sobre los niños que podían venir a Estados Unidos para recibir tratamiento", explicó Usrof. "Lo comentó, esperando que yo fuera uno de esos niños que pudiera recibir la ayuda que necesitaba".

El viaje de Usrof a Estados Unidos