En un nuevo capítulo sobre la polémica reforma judicial que sacude México, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la Suprema Corte de Justicia cometería una “aberración” si bloquea el proyecto que propone la elección popular de jueces y magistrados.

López Obrador, quien ha intentado apuntalar la reforma en sus últimas semanas en el cargo, criticó este viernes la decisión de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, de consultar a sus colegas sobre si el alto tribunal es competente o no para frenar el proyecto que avanza en el Congreso. Una medida que, justamente, pidieron a través de un recurso legal funcionarios judiciales en huelga.

"Siento que no tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la reforma", dijo el mandatario en su habitual rueda de prensa diaria. "Sería como optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia ni la justicia", añadió.

Por la tarde del viernes, la magistrada Piña se sumó momentáneamente a una protesta contra la reforma que mantienen trabajadores de juzgados federales al exterior de la Cámara de Diputados.

"¡El poder judicial no va a caer!", coreó junto con los manifestantes la presidenta del máximo tribunal.

Por lo general, los ministros de la Suprema Corte y los jueces se mantienen al margen de la prensa y de este tipo de expresiones, pero tras la polémica reforma han multiplicado sus intervenciones fuera de los tribunales.

La Cámara de Diputados, con mayoría del partido gobernante Morena, aprobó el proyecto de ley de la reforma el pasado miércoles. La sesión debió llevarse a cabo en un coluseo deportvo debido a los bloqueos de manifestantes en la sede del Congreso.

Se espera que la próxima semana la iniciativa se vote en el Senado, donde a quienes la respaldan solo les falta un voto para lograr los dos tercios que requieren las reformas constitucionales.

Sería "una intromisión burda, más que un exabrupto, no creo por eso que prospere" el recurso para que la corte detenga el proceso legislativo, insistió López Obrador.

¿Qué propone la reforma?