El candidato opositor Edmundo González, rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio, salió de Venezuela y vuela este domingo rumbo a España, en medio de las tensiones que los resultados de las votaciones desataron dentro y fuera del país. Se espera que España le ofrezca a González el asilo político que solicitó.

"Edmundo González vuela en estos momentos hacia España en un avión de la Fuerza Aérea", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, desde Omán. Y añadió que el opositor "ha solicitado también acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el Gobierno de España va a tramitar y conceder", agregó el funcionario en imágenes recogidas por la televisión española.

Albares también dijo haber conversado con González Urrutia antes de su despegue. "Le he vuelto a reiterar el compromiso del gobierno de España con los derechos políticos, la libertad de expresión y manifestación y la integridad física de todos los venezolanos", indicó el ministro.

Horas antes, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez había anunciado la salida de González, quien buscó refugio previamente en la embajada de España en Caracas. “Ha partido del país el ciudadano opositor Edmundo González Urrutia, quien habiéndose refugiado voluntariamente en la embajada del Reino de España en Caracas desde hace varios días, solicitó ante ese gobierno la tramitación de asilo político", escribió Rodríguez en redes sociales.

Luego de darse los contactos entre ambos gobiernos "Venezuela ha concedido los debidos salvoconductos en aras de la tranquilidad y paz política del país", añadió.