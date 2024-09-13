TÜRKİYE
4 MIN DE LECTURA
Emine Erdogan: Debemos un futuro a niños de Gaza y de zonas en conflicto
En un emotivo mensaje, la primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, defendió la dignidad humana que se les está arrebatando a todos los niños en lugares de conflicto, incluidos Gaza, Ucrania y Siria.
Emine Erdogan: Debemos un futuro a niños de Gaza y de zonas en conflicto
La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, expresó su preocupación por las crecientes amenazas a los derechos de los niños en las zonas de conflicto. / Foto: AA / Others
13 de septiembre de 2024

“Les debemos a los niños de Ucrania, Gaza, Siria y todas las zonas de conflicto un futuro que honre la dignidad humana, más allá de simplemente la guerra o la muerte”: ese fue uno de los principales puntos que Emine Erdogan, primera dama de Türkiye, destacó en su mensaje de video durante un importante encuentro en Kiev.

En la cuarta Cumbre de Primeras Damas en Kiev, celebrada este año bajo el lema "seguridad infantil", Emine Erdogan señaló que es un desafío global proteger el derecho de los niños a vivir y garantizar que crezcan en un entorno seguro y pacífico.

“Si queremos ver un reflejo de nuestra humanidad, debemos observar la situación actual de los niños en todo el mundo. El hecho de que se entierren bebés sin siquiera registrarlos y que las muertes de niños se consideren daños colaterales de la guerra muestra cuán profundamente sumida en la oscuridad está hoy el alma de la humanidad”, aseveró.

Justamente, Emine Erdoğan destacó que, mientras las heridas de los niños en Ucrania y Siria siguen sin cicatrizar, en Gaza se están produciendo atrocidades sin precedentes. "Imaginemos una zona de conflicto en la que cada 10 minutos muere un niño, y 9 de cada 10 niños que siguen vivos están al borde de la muerte por hambre y sed”.

Entonces preguntó: “¿Cómo podemos aceptar un mundo en el que un niño en medio de la guerra dice: 'Estoy tan cansado que sólo quiero morir y descansar', eligiendo la muerte en lugar de la vida?”. Por eso sostuvo que “nosotros, que estamos reunidos aquí con esta conciencia, creemos en el sueño de un mundo justo y habitable para todos".

Y añadió: “Sentimos en nuestros corazones la responsabilidad de restaurar todo el color que la guerra les ha quitado a las vidas de nuestros niños”. Por eso, subrayó la importancia de cada paso que se dé para construir un mundo seguro que los niños puedan habitar.

En este sentido, Erdogan expresó su agradecimiento a la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, por sus esfuerzos para proteger a los niños de su país. Y agregó que "desde 2022, Türkiye tiene la iniciativa de acoger a los niños ucranianos afectados por la guerra. Incluso hoy, seguimos recibiendo a casi 1.500 niños ucranianos y sus acompañantes en nuestro país".

Recomendados

"Espero sinceramente que esta guerra termine pronto con una paz justa y duradera", completó. La primera dama concluyó su mensaje deseando que la cumbre, cuyo objetivo era proteger a los niños, produzca buenos resultados.

"Recuerdo con compasión a quienes perdieron la vida en conflictos armados en todo el mundo. Saludo a todos los participantes, especialmente a mi querida amiga, la señora Zelenska, con respeto, amor y afecto".

RelacionadoEmine Erdogan visita Nigeria para generar conciencia sobre cáncer en África

La Cumbre de Primeras Damas fue una iniciativa de Olena Zelenska en 2021 para crear una plataforma de diálogo internacional destinada a abordar cuestiones humanitarias e implementar proyectos conjuntos para el bienestar de las personas.

La primera cumbre se celebró en 2021 bajo el tema "Poder blando en la nueva realidad", seguida por la segunda en 2022 con el asunto "Ucrania y el mundo: el futuro que reconstruiremos juntos", ambas en Kiev.

La tercera cumbre se celebró en 2023 y abordó "el impacto de la guerra en la salud mental".

FUENTE:TRT Español
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza