TÜRKİYE
4 MIN DE LECTURA
Türkiye y España impulsan solución de dos Estados para Palestina en reunión
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, asistirá a la reunión del Grupo de Contacto sobre Gaza, en España, para presionar por un cese del fuego en el asediado enclave.
Türkiye y España impulsan solución de dos Estados para Palestina en reunión
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, saluda al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, previo a la reunión en Madrid del Grupo de Contacto sobre Gaza, el 13 de septiembre de 2024. Foto: AA / AA
13 de septiembre de 2024

La solución de dos Estados para Palestina: ese será el eje principal de la reunión que convoca este viernes en Madrid al Grupo de Contacto sobre Gaza, formado por miembros de la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe. El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, llega al encuentro con varios objetivos clave empezando por presionar para un alto el fuego en el asedidado enclave y la entrega ininterrumpida de ayuda humanitaria para los palestinos. También el cese de los ataques israelíes en la Cisjordania ocupada.

La reunión, liderada por España, tendrá la participación de altos líderes como el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, y el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, además de los ministros de Relaciones Exteriores de varios países. Como parte del encuentro, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recibió a los asistentes en el Palacio de la Moncloa, antes de que comience la sesión oficial de trabajo.

RelacionadoTürkiye afirma que podría ser garante en solución de dos Estados

Este encuentro debatirá "el reto de crear un consenso internacional sobre el camino a seguir basado en la solución de los dos Estados" para Palestina, explicó la Unión Europea. “La reunión de Madrid que celebramos hoy es ejemplo del papel de liderazgo que está teniendo España en estos momentos para preservar la solución de dos Estados, la verdadera solución para conseguir la paz en Oriente Medio”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores español José Manuel Albares, en declaraciones a la prensa.

Tanto España como Türkiye han condenado la brutal ofensiva de Israel en Gaza y han manifestado su apoyo a la creación y el reconocimiento de un Estado palestino. De hecho, Madrid y Ankara han calificado de genocidio las acciones de Israel contra el enclave.

En esa línea, se espera que el ministro Fidan plantee asuntos como la presión que ejerce la comunidad internacional sobre Israel, la participación de más países en el caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, la pertenencia de Palestina a la ONU y su reconocimiento por parte de más países.

Recomendados

También buscará abordar el apoyo al proceso de reconciliación entre los grupos palestinos, que hace dos meses lograron un acuerdo para poner fin a sus divisiones internas y lograr “una unidad nacional integral”. Fidan también insistirá en la ayuda humanitaria ininterrumpida a Gaza y la continuación de la asistencia que brinda la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.

RelacionadoEspaña, Irlanda y Noruega reconocen el Estado de Palestina: ¿qué significa?

El Grupo de Contacto sobre Gaza se estableció en una cumbre conjunta de la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe el año pasado, en Arabia Saudita, en noviembre para detener la brutal ofensiva contra Gaza y ayudar a lograr una paz duradera.

Casi 41.100 personas, en su mayoría mujeres y niños, han muerto y más de 95.000 han resultado heridas en los incesantes ataques israelíes contra Gaza desde el 7 de octubre, según las autoridades locales de salud.

La ofensiva israelí ha desplazado a casi toda la población del territorio en medio de un bloqueo en curso que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas.

Israel se enfrenta a acusaciones de genocidio por sus acciones en Gaza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza