TÜRKİYE
5 MIN DE LECTURA
Türkiye llora el entierro de la activista Aysenur Ezgi Eygi
El funeral de la activista turca-estadounidense se está celebrando en Türkiye, donde las autoridades prometen responsabilizar a Israel por su muerte, a medida que surgen más detalles de su autopsia.
Türkiye llora el entierro de la activista Aysenur Ezgi Eygi
El cuerpo de la activista turca-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi. minutos antes de la ceremonia fúnebre. Foto: AA / AA
14 de septiembre de 2024

La activista turca-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi, asesinada por soldados israelíes en Cisjordania ocupada la semana pasada, ha sido enterrada en su ciudad natal Didim, Aydin, situada en el oeste de Türkiye.

"Esto no es sólo culpa de unos pocos soldados israelíes asesinos. Es el crimen del Estado terrorista que consiente este acto. También es el crimen de ciertos estados colaboradores que respaldan al Estado terrorista", dijo el sábado el presidente del Parlamento turco, Numan Kurtulmus, al dirigirse al funeral de Eygi en la Mezquita Central de Didim.

"Aysenur Ezgi Eygi, como todos nuestros mártires, será inmortal para nosotros", enfatizó Kurtulmus mientras ofrecía su pésame a los seres queridos de Aysenur en la casa de su familia.

"Su espíritu nos da fuerza", añadió, prometiendo que Türkiye seguirá su caso hasta el final y que Israel rendirá cuentas de sus acciones ante los tribunales internacionales.

La familia y los amigos de Eygi estuvieron acompañados en el funeral por Mahinur Ozdemir Goktas, ministro de Familia y Servicios Sociales de Türkiye, así como por el ministro de Justicia, Yılmaz Tunc, y el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan.

Eygi, una activista de derechos humanos "ferozmente apasionada", estaba decidida a mostrar su apoyo a la causa palestina. Se encontraba en Beita, Nablus, observando pacíficamente una protesta contra los asentamientos ilegales israelíes, cuando fue alcanzada por un francotirador israelí.

Nacida en Türkiye en 1998, fue asesinada por las fuerzas de ocupación cuando tenía tan solo 26 años.

RelacionadoNuevos videos y relatos del asesinato de Aysenur refutan versión de Israel

Asesinada lejos de la zona principal de protesta

El cuerpo de Eygi fue devuelto a Türkiye el viernes para que se le practicara la autopsia y se pudiera enterrar. Los primeros resultados de la autopsia, realizada en el Instituto de Medicina Forense de Izmir, revelaron una lesión en la cabeza causada por una herida de bala en la parte inferior de la oreja.

La causa de la muerte fue "fractura de cráneo, hemorragia cerebral y daño en el tejido cerebral". La autopsia confirmó que la bala tenía una herida de entrada en la cabeza, pero no una herida de salida.

Recomendados

Se tomaron muestras de fragmentos metálicos encontrados en la cabeza para realizar análisis balísticos, y según informaron, la investigación continúa.

En Nablus, la semana pasada se realizó una autopsia inicial en el Instituto de Medicina Forense de la Universidad Nacional An-Najah. Los resultados confirmaron que la muerte de Eygi se debió a una herida de bala en la cabeza que recibió de un francotirador.

Testigos presenciales informaron que Eygi estaba en un olivar, lejos de la zona principal de protesta, cuando recibió el disparo mortal.

Vigilia mundial en su memoria

El lunes se celebró en Nablus una procesión fúnebre por Eygi, con cientos de personas caminando por las calles coreando consignas condenando las acciones israelíes y elogiando a los activistas internacionales.

Su cuerpo, llevado sobre hombros, estaba envuelto en la bandera palestina y la tradicional kufiya (pañuelo palestino) cubría su cabeza.

También, el miércoles, cientos de personas se reunieron en una playa de Seattle para recordar a Eygi. Allí había celebrado su 26º cumpleaños en julio, encendiendo una hoguera con sus amigos.

"Ella sentía tanto amor por la humanidad, amaba a la gente, amaba tanto la vida que sólo quería ayudar a tantos como pudiera", dijo Juliette Majid, de 26 años, estudiante de doctorado en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y amiga cercana de Eygi.

"Tenía un gran afán por la justicia" añadió.

Eygi acababa de graduarse de la Universidad de Washington, donde cursó una doble especialización en psicología y lenguas y culturas de Oriente Medio.

RelacionadoAysenur Ezgi será recordada como “un ícono” de la lucha palestina
FUENTE:TRT World
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza