La activista turca-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi, asesinada por soldados israelíes en Cisjordania ocupada la semana pasada, ha sido enterrada en su ciudad natal Didim, Aydin, situada en el oeste de Türkiye.

"Esto no es sólo culpa de unos pocos soldados israelíes asesinos. Es el crimen del Estado terrorista que consiente este acto. También es el crimen de ciertos estados colaboradores que respaldan al Estado terrorista", dijo el sábado el presidente del Parlamento turco, Numan Kurtulmus, al dirigirse al funeral de Eygi en la Mezquita Central de Didim.

"Aysenur Ezgi Eygi, como todos nuestros mártires, será inmortal para nosotros", enfatizó Kurtulmus mientras ofrecía su pésame a los seres queridos de Aysenur en la casa de su familia.

"Su espíritu nos da fuerza", añadió, prometiendo que Türkiye seguirá su caso hasta el final y que Israel rendirá cuentas de sus acciones ante los tribunales internacionales.

La familia y los amigos de Eygi estuvieron acompañados en el funeral por Mahinur Ozdemir Goktas, ministro de Familia y Servicios Sociales de Türkiye, así como por el ministro de Justicia, Yılmaz Tunc, y el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan.

Eygi, una activista de derechos humanos "ferozmente apasionada", estaba decidida a mostrar su apoyo a la causa palestina. Se encontraba en Beita, Nablus, observando pacíficamente una protesta contra los asentamientos ilegales israelíes, cuando fue alcanzada por un francotirador israelí.

Nacida en Türkiye en 1998, fue asesinada por las fuerzas de ocupación cuando tenía tan solo 26 años.

Relacionado Nuevos videos y relatos del asesinato de Aysenur refutan versión de Israel

Asesinada lejos de la zona principal de protesta

El cuerpo de Eygi fue devuelto a Türkiye el viernes para que se le practicara la autopsia y se pudiera enterrar. Los primeros resultados de la autopsia, realizada en el Instituto de Medicina Forense de Izmir, revelaron una lesión en la cabeza causada por una herida de bala en la parte inferior de la oreja.

La causa de la muerte fue "fractura de cráneo, hemorragia cerebral y daño en el tejido cerebral". La autopsia confirmó que la bala tenía una herida de entrada en la cabeza, pero no una herida de salida.