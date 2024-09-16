Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y candidato republicano, se encuentra “a salvo” después de un aparente intento de asesinato en su campo de golf en Florida este domingo.

"El presidente Trump está a salvo después de disparos cerca de donde se encontraba. No hay más detalles en este momento", dijo su director de Comunicaciones, Steven Cheung, en una declaración.

El comunicado de Cheung se publicó justo después de que se reportaran disparos fuera del complejo Trump International Golf Club en West Palm Beach. Por su parte, el FBI aseguró que está investigando el incidente como un posible intento de asesinato contra el exmandatario.

"El FBI acudió a West Palm Beach, Florida, y está investigando lo que parece ser un intento de asesinato del expresidente Trump", señaló la agencia en un comunicado.

El incidente ocurre casi dos meses después de que Trump resultara herido el pasado 13 de julio durante un intento de asesinato. En esa ocasión, Thomas Matthew Crooks, un atacante de 20 años, abrió fuego contra Trump durante un mitin de campaña en el condado de Butler, Pensilvania, y la bala rozó la oreja derecha del exmandatario.

El Servicio Secreto, en colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, está investigando un "incidente de protección" que ocurrió poco antes de las 2 p.m., hora local, indicó el jefe de Comunicaciones del Servicio Secreto de Estados Unidos, Anthony Guglielmi, en la red social X.

El arresto del sospechoso

Funcionarios policiales informaron a la prensa sobre el arresto de un sospechoso al que agentes del Servicio Secreto vieron con un rifle de asalto estilo AK-47 fuera del club de golf de Trump.

Miembros del FBI abrieron fuego contra el atacante, que estaba ubicado cerca del límite de ingreso de la propiedad, dijo un funcionario del Servicio Secreto.

El sheriff del Condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, dijo que el sospechoso dejó caer su rifle, dos mochilas y una cámara de video GoPro, y huyó en una camioneta negra.

Bradshaw añadió que un testigo vio al atacante y logró tomar fotos de su automóvil y matrícula.

Relacionado Así fue la entrevista de Musk a Trump transmitida por X, tras varias fallas

"Tenemos a alguien bajo custodia en este momento que es un sospechoso potencial", dijo Bradshaw. Y añadió que Trump estaba entre 350 y 450 metros de distancia del pistolero, quien apuntó con un rifle a través de la valla del campo de golf de Trump.

El sospechoso fue identificado como Ryan Wesley Routh, de 58 años y de Hawái, informaron el diario The New York Times y Fox News, citando a fuentes policiales.