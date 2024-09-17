Los temores de que la ofensiva de Israel contra Gaza se extienda a Líbano y desate una guerra regional van en aumento. Desde Tel Aviv aseguran que las posibilidades de evitar una escalada con el grupo libanés Hezbollah mediante negociaciones “se están agotando”. Y, en esa línea, que la “acción militar” es la única forma de lograr sus metas.

El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, dijo este lunes que las negociaciones ya no son una opción viable para “restablecer la calma” a lo largo de la frontera.

"La posibilidad de un acuerdo se está agotando a medida que Hezbollah continúa vinculándose con Hamás", señaló Gallant a Amos Hochstein, enviado estadounidense, según un comunicado del Ministerio de Defensa de Israel.

También reiteró el compromiso de Tel Aviv “con la eliminación de la presencia de Hezbollah en el sur de Líbano y con permitir el regreso seguro de las comunidades del norte de Israel a sus hogares". Por eso, aseguró que la única forma de lograr estos objetivos es la “acción militar”, alimentando así los temores de una posible invasión israelí al país fronterizo.

Las declaraciones de Gallant se conocieron mientras medios israelíes informaron que podría ser despedido. Según informó este lunes la prensa del país, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, planea sustituirlo por Gideon Sa'ar, líder del Partido Derecha Nacional.

Pero las afirmaciones de Gallant cobraron fuerza luego de que este martes la oficina de Netanyahu comunicara la actualización de sus “objetivos de guerra”, los cuales ahora incluyen "el regreso seguro a sus casas” de la población evacuada en el norte del país, cerca de la frontera con Líbano.

Esta ampliación en los objetivos bélicos de Tel Aviv también ocurre poco después de que aviones militares israelíes lanzaran panfletos en el sur del Líbano este domingo. El mensaje instaba a los residentes a evacuar, según los medios locales, advirtiéndoles de las consecuencias si no salen de allí.