El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, viajó a Madrid por "invitación de España", después que este país reconociera al Estado palestino. Se reunirá este jueves con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, comunicó la presidencia del Gobierno español.

Según una fuente de la oficina de Abbas, también estaba previsto un encuentro con el rey Felipe VI, jefe del Estado español, pero la Casa Real española dijo a la agencia de noticias AFP que esa cita no figuraba en la agenda.

Tras su visita a Madrid, el líder palestino viajará a Nueva York, donde tiene previsto participar el viernes en la Asamblea General anual de Naciones Unidas, según dijo la fuente palestina.

La visita de Abbas llega apenas un día después de que el primer embajador palestino en España, Housni Abdel Wahed, presentara sus credenciales al rey, debido a que Madrid reconoció formalmente en mayo a Palestina como Estado independiente.

Felipe VI recibió este lunes en el palacio real de Madrid a Wahed para la tradicional ceremonia de nombramiento de nuevos embajadores extranjeros en España. Wahed era jefe de la misión diplomática palestina en Madrid desde 2022 y disfrutaba de un estatus similar al de un embajador. Ahora, oficialmente, su estatus cambió.