El documental investigativo “Holy Redemption” (“Redención sagrada”), producido por TRT World, ganó el premio a mejor documental y programa en el Festival Internacional de Cine Documental Al Jazeera Balkans de Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, este martes.
El evento, uno de los festivales más prestigiosos que ha reunido a la industria del documental durante los últimos años, se enfocó en Palestina para esta edición. Con el tema principal llamado "¿Justicia?", atrajo a realizadores de documentales, distribuidores, representantes de canales de televisión y profesionales de los medios de comunicación de todo el mundo.
"Holy Redemption", que se estrenó en Türkiye en el Atlas Cinema de Estambul el pasado 24 de agosto, hizo su debut internacional en el festival de Sarajevo. El documental, una de las producciones más destacadas del festival, recibió una gran calurosa ovación del público y los profesionales de todo el mundo.
A través de entrevistas con activistas israelíes, exsoldados israelíes, líderes de colonos radicales y miembros del Knesset, el documental revela las estrategias de Israel para desplazar a los palestinos y robar sistemáticamente sus tierras.
Una conexión impactante
Su proyección en la capital de Bosnia, Sarajevo, trazó una conexión impactante entre el genocidio sufrido por los bosnios musulmanes en Srebrenica a principios de la década de 1990 y el genocidio actual que Israel perpetra en Gaza.
Así lo argumentó el subdirector general de TRT, Ömer Faruk Tanrıverdi, quien asistió también a la proyección especial de la película. "Con la proyección de nuestro documental en Sarajevo, buscamos construir un puente entre los dos genocidios en esta tierra donde los dolores de Srebrenica aún son recientes”, señaló.
Luego explicó: “En 53 minutos, expusimos las políticas de ocupación de Israel que han estado en curso durante 75 años y reflejamos la opresión de los ocupantes radicales israelíes en Palestina en toda su realidad”.
Y recalcó que el objetivo de TRT “no es solo hacer documentales, sino crear conciencia global sobre el genocidio en Gaza” añadió.
Un reflejo de la violencia colonial israelí
Dirigido y producido por José Carlos Soares, Tanju Sahin y Aslihan Eker Cakmak, el documental arroja luz sobre un segundo frente oscuro y, en gran parte, silencioso de la ofensiva israelí: los colonos sionistas ilegales que roban tierras palestinas.
En diciembre de 2023, dos meses después de que Israel comenzara su brutal ofensiva contra Gaza, la Unidad de Investigación de TRT World obtuvo acceso a un frente importante pero ignorado: la Cisjordania ocupada.
A través de una serie de entrevistas y reportajes en profundidad, la producción revela la inquietante verdad sobre las bandas de jóvenes israelíes, fanáticas, racistas, armadas y saqueadoras que invaden aldeas, queman casas, golpean a los agricultores, destruyen los medios de vida y crean el caos para expulsar a los palestinos de sus tierras.
Los creadores de “Holy Redemption” se reunieron con activistas israelíes, miembros de la Knesset y se infiltraron en los grupos radicales de colonos israelíes, incluido el notorio Hilltop Youth, que se encuentran en varios puestos de avanzada, completamente armados e impulsados por una visión violenta de construir el Gran Israel.
Estas entrevistas fueron realizadas por los periodistas de TRT World bajo un gran riesgo dada la mentalidad agresiva de los colonos, que podían volverse violentos en cualquier momento.
La productora Aslihan Eker Cakmak destacó la perspectiva única del documental, que se centra en los colonos que han ocupado las tierras palestinas. “Por primera vez, esta historia no se cuenta a través de los ojos de los palestinos cuyas tierras fueron confiscadas, sino a través de los ocupantes, los colonos. Son ellos los que hablan en este documental”, subrayó en una entrevista.