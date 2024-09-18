El grupo Hezbollah y el gobierno del Líbano han culpado a Israel por la explosión de cientos de localizadores electrónicos en el país. Al menos 12 personas murieron y más de 2.800 resultaron heridas en un ataque sin precedentes este martes, según el Ministerio de Salud local.

Entre las víctimas mortales estaban el hijo de un importante político de Hezbollah y una niña de 10 años. Además, uno de los heridos es el embajador de Irán en el Líbano, Muchtaba Emani.

La explosión se produjo en medio de las crecientes tensiones entre Israel y Hezbollah, que han intercambiado ataques en la frontera del Líbano desde que comenzó la brutal ofensiva de Tel Aviv sobre Gaza en octubre pasado.

Israel rara vez asume la responsabilidad por este tipo de acciones, y su Ejército se negó a emitir comentarios. Sin embargo, el país tiene una larga historia de ejecutar operaciones en forma remota: ciberataques sofisticados, disparos a vehículos con ametralladoras controladas a distancia, ataques con drones y la detonación de explosivos en instalaciones nucleares subterráneas secretas en Irán.

¿Qué otras operaciones se le atribuyen a Israel?

Julio de 2024

Dos altos líderes de Hamás y Hezbollah murieron en ataques perpetrados con pocas horas de diferencia.

Hamás aseguró que Israel asesinó al principal negociador de paz y líder del grupo de resistencia palestino, Ismail Haniye, en Teherán, la capital de Irán.

Tel Aviv no reconoció la autoría de este asesinato, aunque sí se atribuyó la responsabilidad de otro ataque letal en Beirut que ocurrió horas antes y mató a Fuad Shukr, alto comandante de Hezbollah.

Abril de 2024

Dos altos generales iraníes murieron en un ataque de Tel Aviv contra el consulado de Irán en Damasco, la capital de Siria.

En respuesta, Irán lanzó una ofensiva “sin precedentes” contra Israel, que incluyó 300 misiles y drones, aunque la mayoría fueron interceptados.

Enero de 2024

Un ataque con drones israelíes en Beirut mató a Saleh Arouri, un alto funcionario de Hamás que estaba exiliado. Mientras tanto, Tel Aviv intensificaba su brutal ofensiva sobre Gaza.

Diciembre de 2023

Seyed Razi Mousavi, asesor de la Guardia Revolucionaria de Irán en Siria, fue asesinado en un ataque con drones en las afueras de Damasco. Irán señaló a Tel Aviv como responsable del ataque.

2021

Una instalación nuclear subterránea en el centro de Irán fue el objetivo de explosiones y de un ciberataque devastador que desató apagones continuos. Teherán responsabilizó a Israel tanto por esta acción como por otras dirigidas contra más instalaciones nucleares que ocurrieron en los siguientes años.

2020

La noticia del ataque al científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh resonó en el mundo. Fue asesinado con una ametralladora controlada a distancia mientras viajaba en un automóvil en las afueras de Teherán. Irán también culpó a Israel.

2010

El virus informático Stuxnet, supuestamente creado por Israel y descubierto en 2010, afectó y destruyó las centrifugadoras nucleares iraníes.