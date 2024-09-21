Tras el drástico aumento de la tensión entre Israel y Hezbollah esta semana en el Líbano, Estados Unidos y países de la Unión Europea estuvieron entre los primeros en hacer llamados para disminuir las tensiones.

Los jefes de la diplomacia de EE.UU. y Francia instaron este jueves a una "desescalada" ante los temores crecientes de que se desate una guerra más amplia en la región.

"Estados Unidos y Francia están unidos en pedir moderación e instar a una desescalada de tensiones en Oriente Medio a nivel general y en Líbano en particular", declaró el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, tras reunirse con el canciller francés, Stéphane Sejourné.

Además, Blinken aseguró que no quiere ver “ninguna escalada de ninguna de las partes", que pueda comprometer el objetivo de lograr un alto el fuego en Gaza. Otros líderes y altos funcionarios de países como España o Alemania también hicieron declaraciones similares.

Sin embargo, estos llamados a reducir las tensiones se asemejan mucho a los que se han producido durante los últimos 11 meses, cuando comenzó la brutal ofensiva israelí contra Gaza. Dichas declaraciones no han estado acompañadas de medidas ni acciones suficientes para detener los ataques de Tel Aviv.

Relacionado Ataque israelí en Beirut mata a alto comandante de Hezbollah

Ante la ola de explosiones en el Líbano y los ataques cruzados en la frontera, el Gobierno de Joe Biden ha reiterado su apoyo a Israel, incluso mencionando a sus tropas. La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, dijo: “Confiamos en la capacidad que tenemos allí (Oriente Medio) para proteger a nuestras fuerzas y, si fuera necesario, también defender a Israel".

Asimismo, cuando se le preguntó al portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller, si su país apoyará a Israel en caso de que la situación en el sur del Líbano se agrave, el funcionario reiteró que están “comprometidos con la defensa de Israel contra las organizaciones terroristas que incluyen a Hamás, Hezbollah y otros ‘representantes iraníes’”.