El 15 de septiembre, el escritor libanés Elias Khoury murió a los 76 años. Novelista, dramaturgo, ensayista y crítico, Khoury deja una obra inquebrantable.

Las novelas de Khoury, entre ellas “Children of the Ghetto”, “Broken Mirrors”, “Little Mountain” y “Gate of the Sun”, le otorgaron reconocimiento mundial. La última, centrada en la Nakba palestina, el exilio y el desplazamiento, la adaptó posteriormente a la gran pantalla el director egipcio Yousry Nasrallah.

Khoury centró su obra, traducida a más de diez idiomas, en lo difícil de la situación palestina y la guerra civil libanesa en 1989. Fue uno de los primeros escritores árabes cuyo trabajo se tradujo al inglés después de Naguib Mahfouz.

Cuando su primer libro, “Little Mountain” (1977), fue traducido al inglés en 1988, Edward Said lo comparó con Naguib Mahfouz, y lo describió como una “figura brillante, políticamente comprometida y, en su modo de ser sumamente móvil, muy activa”.

Khoury se consideraba un custodio de historias y solía decir: “No cuento la historia, cuento cómo se ha contado la historia”, en un homenaje a las tradiciones orales que tanto influyeron sobre su estilo.

Trabajó como editor para varios periódicos, como Al-Safir y Al-Nahar, fue columnista de Al-Quds Al-Arabi, coeditor del Palestine Affairs Journal con Mahmoud Darwish y editor en jefe del Journal of Palestine Studies.

Además de escribir, dictaba clases en universidades como Columbia, New York University y la American University for Beirut (AUB), donde recibió un doctorado honoris causa en junio de 2023.

Aunque recibió muchos elogios, incluido el Premio Katara de Ficción Árabe, uno de los logros que lo hacían sentir más orgulloso fue la creación de Bab al-Shams (“Puerta del Sol”), una aldea de protesta establecida por palestinos en 2013 y bautizada en honor a su novela “Gate of the Sun”. Esta aldea representó un acto simbólico de resistencia contra los asentamientos israelíes. Permaneció en pie durante tres días antes de ser demolida.

El compromiso de Khoury con la causa palestina fue mucho más allá de las páginas. En la década de 1970 se unió a la resistencia palestina, entrenándose con combatientes de Fatah en Siria y Jordania. Escribió su novela “White Masks” en solo tres semanas, durante este período de ferviente activismo. Sus críticas a la revolución que apoyaba finalmente lo llevaron a renunciar forzosamente a Asuntos Palestinos, y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) posteriormente prohibió su obra. Sin embargo, la dedicación de Khoury a la justicia fue inquebrantable: La censura no lo silenció.