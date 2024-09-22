Con más de 115 cohetes que apuntaron a complejos militares en el norte de Israel, el grupo libanés Hezbollah respondió a los ataques de Tel Aviv en Beirut esta semana, que mataron a decenas de personas con explosiones masivas de dispositivos electrónicos.

Hezbollah confirmó en un comunicado este domingo que había atacado instalaciones militares estratégicas, específicamente los complejos de Rafael Electronics Company al norte de la ciudad de Haifa, como respuesta inicial a la “masacre” israelí en el Líbano con explosiones de localizadores electrónicos y dispositivos inalámbricos.

También afirmó que durante la noche atacó dos veces la "base y aeropuerto de Ramat David", a unos 45 kilómetros de la frontera, con "decenas" de cohetes.

Por su parte, Israel informó que detectó más de un centenar de cohetes disparados desde el Líbano, y que tres personas resultaron heridas. El servicio de ambulancias Magen David Adom confirmó la cifra de lesionados y explicó que “los paramédicos están atendiendo a tres víctimas con heridas de metralla”.

En redes sociales empezaron a circular imágenes de algunos cohetes lanzados desde el Líbano que fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea israelíes, con explosiones reportadas en el aire. Los medios nacionales informaron que el ataque de Hezbollah tuvo como objetivo la base aérea Ramat David, justamente cerca de la ciudad de Haifa.

El Ejército de Israel sostuvo en un comunicado que en respuesta a esta acción “ahora está atacando objetivos” del grupo libanés. Y añadió que “en las últimas horas, la Fuerza Aérea ha interceptado amenazas aéreas y lanzamientos realizados por Hezbollah”.