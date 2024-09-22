Cada año, en septiembre, se celebran las sesiones de la Asamblea General de la ONU, en la que participan los estados miembros y los estados observadores no miembros, como Palestina o el Vaticano.

En esta ocasión hay una novedad en la manera en que Palestina participará en dichas sesiones con nuevos derechos: presentará un primer borrador de resolución ante la Asamblea General para pedir el fin de la presencia de Israel en los territorios ocupados en un plazo de 12 meses.

¿Qué relevancia jurídica y política tiene el hecho de que un estado observador no miembro como Palestina haga una propuesta de este tipo? ¿Qué supone esta novedad en el plano internacional? Intentaremos responder de forma simple a estas cuestiones complejas.

Como se sabe, la ONU es el principal organismo universal surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Su misión, entre otras, es fomentar y preservar la seguridad y la paz internacionales. De los 51 estados miembros originales de 1945 hemos pasado a los 193 actuales, participando todos ellos en su Asamblea General.

Para comprender mejor el papel que desempeñan los diferentes órganos de la ONU podemos decir que, desde sus inicios, se optó por replicar la estructura básica política y jurídica de los Estados nación. De manera que la Asamblea General de la ONU se correspondería con la acción política y jurídica legislativa, el Consejo de Seguridad con el Poder Ejecutivo político de la institución y la Corte Internacional de Justicia con el Poder Judicial, emitiendo opiniones consultivas así como resoluciones judiciales vinculantes para los estados miembros que han aceptado su jurisdicción.

Entonces, si la Asamblea General de la ONU se corresponde con las funciones, misiones y acción político-jurídica de los parlamentos de los estados, podemos decir que en este órgano reside la soberanía de los pueblos del mundo. No en vano la carta constitutiva de la ONU empieza con estas palabras “Nosotros los PUEBLOS de la NACIONES UNIDAS, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra …”

Ahora bien, Palestina no es aún un estado miembro de la ONU con plenos derechos, es únicamente un estado observador no miembro. Hasta hace poco, Palestina no tenía un estatus reconocido en la ONU: fue solo hasta el 29 de noviembre de 2012 que la Asamblea General decidió, mediante una resolución aprobada por 138 votos, otorgarle este nuevo estatus.

Ese reconocimiento le dio a Palestina capacidad de presencia ante la Asamblea General pero tenía muy limitadas las capacidades de acción política y jurídica. Pero en 2024 se produjo un cambio en su estatus: el pasado mayo, justamente, la Asamblea General le otorgó nuevos derechos a Palestina y lo reconoció como estado observador no miembro para que pudiera participar en los asuntos de la ONU. Ello le ha dado un mayor peso jurídico y político al estado palestino.