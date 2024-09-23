En un mensaje que puso el foco sobre Medio Oriente, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió que los recientes ataques de Israel contra el Líbano pueden llevar a que una guerra se extienda por toda la región.
"Los ataques recientes contra el Líbano y las últimas declaraciones de Israel son una clara evidencia de los esfuerzos por extender la guerra a la región", afirmó Erdogan, durante un evento organizado por el Comité Directivo Nacional Turco-Estadounidense (TASC) en Nueva York este domingo.
El mandatario turco llegó a Estados Unidos el sábado para participar en la Asamblea General de la ONU, donde pronunciará su discurso este martes.
Erdogan además denunció que el genocidio que está perpetrando Israel en tierras palestinas, especialmente en Gaza, es una amenaza para la paz en la región. "Las instituciones y organizaciones globales no han tomado medidas efectivas para poner fin a la opresión en Gaza o prevenir la masacre de Israel", aseveró.
Haciendo énfasis en que el sistema global ya comenzó a perder toda su "eficacia y credibilidad", el presidente sostuvo que las instituciones encargadas de garantizar la paz y la seguridad están "claramente en un estado de colapso moral".
"La masacre que se está produciendo en Gaza desde hace 352 días lo ha demostrado una vez más", indicó.
El mandatario también señaló que Türkiye está haciendo todo lo posible para detener la política israelí de "ocupación, invasión y masacre lo antes posible". "No hemos permanecido en silencio y no permaneceremos en silencio ante cualquier ataque a la santidad y el estatus histórico de la mezquita de Al-Aqsa, nuestra primera qibla", enfatizó.
“Por la integración, contra la asimilación”
Dirigiéndose a la comunidad turca en Estados Unidos, Erdogan felicitó a los empresarios y emprendedores, a quienes consideró una "fuente de orgullo" para Türkiye por su éxito en el sector comercial y económico de ese país.
También quiso recordar a sus ciudadanos "dondequiera que estén, en cada oportunidad: estamos a favor de la integración y también en contra de la asimilación".
"Queremos que nuestros ciudadanos se destaquen en todos los ámbitos, que tengan éxito y contribuyan a la sociedad en la que viven. Sin embargo, no queremos que nuestra gente pierda su identidad, sus valores fundamentales y sus creencias", añadió.
Türkiye lucha firmemente contra el terrorismo, reiteró el presidente, y pidió a la comunidad turca apoyar a Ankara en su lucha contra los grupos terroristas PKK y FETO.
"Los miembros de organizaciones terroristas atacan directa o indirectamente no solo los intereses de nuestro país, sino también a nuestros ciudadanos, empresas comerciales y organizaciones no gubernamentales en el extranjero", añadió.
Erdogan también destacó que Ankara sigue de cerca los movimientos de extrema derecha y los discursos de odio en los países donde viven ciudadanos turcos. Por eso alertó que en los últimos años, el odio antimusulmán y la xenofobia en los países occidentales, especialmente en Europa, se han convertido en una "gran epidemia que amenaza la paz de nuestros ciudadanos".
Türkiye considera que el odio antimusulmán, como el racismo, "debería clasificarse como un delito y estar sujeto a sanciones legales", enfatizó.
Horas antes el domingo, Erdogan se reunió por separado con el primer ministro albanés, Edi Rama, y el primer ministro serbio, Aleksandar Vucic, en la Casa Turca para conversar sobre las relaciones bilaterales, así como cuestiones regionales y globales.
Junto con la primera dama, Emine Erdogan, también visitó la Fundación Turken, cofundada por las fundaciones Turgev y Ensar. Más tarde, asistió a una mesa redonda con representantes de algunos centros de estudios estadounidenses.
Türkiye “satisfecha” con la “atmósfera positiva” de relaciones con EE.UU.
Erdogan también elogió el impulso recientemente adquirido en las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
"Estamos satisfechos con la atmósfera positiva que se ha mantenido en las relaciones turco-estadounidenses en los últimos tiempos", dijo en conversación con algunos representantes de centros de pensamiento estadounidenses en una mesa redonda en Nueva York el domingo.
Sin embargo, también afirmó: "Nuestras diferencias de opinión con el Gobierno estadounidense sobre algunos temas que afectan a nuestra seguridad nacional continúan".
Türkiye lleva mucho tiempo señalando que Estados Unidos colabora con el PKK y sus afiliados con el pretexto de luchar contra el grupo terrorista Daesh. Las autoridades turcas afirman que no tiene sentido utilizar a un grupo terrorista para luchar contra otro.
En cuanto a las relaciones económicas, el mandatario afirmó que el volumen del comercio bilateral con Estados Unidos superó los 30.000 millones de dólares en 2023. "Creemos que podemos aumentar esta cifra a 100.000 millones de dólares", añadió.
Sobre las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, Erdogan comentó que Türkiye sigue de cerca la contienda entre la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris y el expresidente y candidato republicano Donald Trump.
"Independientemente de quién se convierta en presidente como resultado de las elecciones, nuestra visión de Estados Unidos y nuestro diálogo de alto nivel en nuestras relaciones no cambiarán", añadió.