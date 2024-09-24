El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, instó a los líderes mundiales a reconocer a Palestina como Estado durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York este martes.

“Invito a aquellos estados que aún no han reconocido a Palestina a ponerse del lado correcto de la historia en este período crítico y reconocer rápidamente al Estado palestino”, dijo Erdogan.

El mandatario turco también expresó su creciente frustración con la incapacidad de la ONU para tomar medidas firmes que pongan fin a los conflictos, y señaló que la organización se ha vuelto cada vez más ineficaz.

“En los últimos años, las Naciones Unidas han fallado en cumplir su misión fundacional, transformándose gradualmente en una estructura ineficiente, complicada e inactiva”, afirmó Erdogan, subrayando la necesidad de reformar el organismo global.

Luego, el presidente de Türkiye se refirió a la situación en Gaza y condenó las acciones de Israel.

Relacionado Erdogan pone foco sobre Gaza y estabilidad regional en sus reuniones en ONU

“Como resultado de los ataques de Israel, Gaza se ha convertido en el cementerio más grande del mundo para niños y mujeres”, lamentó, enfatizando las devastadoras consecuencias para los civiles.

Erdogan también dirigió duras críticas a los medios internacionales, acusándolos de ignorar la matanza de periodistas por parte de las fuerzas israelíes: “Les pregunto a las organizaciones de medios internacionales, ¿no son sus colegas los periodistas que fueron asesinados en vivo y cuyas oficinas fueron asaltadas por Israel?”.

“La administración israelí, ignorando los derechos humanos básicos, está llevando a cabo un genocidio abierto contra una nación y ocupando sus tierras poco a poco. Los palestinos están usando su derecho legítimo de resistencia a esta ocupación", destacó.

Relacionado Sudáfrica y Türkiye piden que Consejo de Seguridad de ONU sea más inclusivo

“¿Qué están esperando para detener el genocidio en Gaza?”

El presidente Erdogan también cuestionó la inacción del Consejo de Seguridad de la ONU frente al genocidio en Gaza.

“Consejo de Seguridad de la ONU, ¿qué están esperando para detener el genocidio en Gaza, para decir ‘basta’ a esta crueldad, a esta barbarie?”, preguntó.

Además, criticó duramente a aquellos responsables de exacerbar la inestabilidad en la región. “¿Qué están esperando para detener esta red de masacres que está arrastrando a toda la región hacia la guerra por intereses políticos?”, dijo.

“Así como Hitler fue detenido por la alianza de la humanidad hace 70 años, Benjamín Netanyahu y su red asesina deben ser detenidos por la alianza de la humanidad”, aseveró el mandatario turco.

Aumento de islamofobia y racismo

En su discurso ante la ONU, Erdogan también se refirió al aumento de ataques islamofóbicos a nivel global.

“Estamos presenciando cómo la islamofobia, la xenofobia y el racismo se están expandiendo por el mundo como una hiedra venenosa”, sostuvo. Destacó que casi todos los días hay ataques contra mezquitas y el Corán.

“En el corazón de Europa, se están incendiando casas y les están arrebatando descaradamente los derechos más básicos a las personas por su identidad étnica y religiosa. Nadie puede seguir ignorando este creciente peligro”, añadió.

También expresó su esperanza de que la ONU nombre pronto a un representante especial para combatir la islamofobia, como establece la versión preliminar de la resolución adoptada el 15 de marzo de 2024.