La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reunió con el secretario general de ONU, António Guterres, en el marco de la Asamblea General de la organización que se lleva a cabo en Nueva York.

Durante el encuentro, intercambiaron puntos de vista sobre el impacto de las guerras que, además de causar pérdidas humanas y destrucción, contaminan los recursos naturales y agravan la crisis climática.

La presidenta del Consejo Asesor de Personas Eminentes de la ONU sobre Residuos Cero y esposa del presidente Recep Tayyip Erdogan se refirió a los esfuerzos en curso sobre la Gestión Global de Residuos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destacando su agradecimiento por contar con el sólido apoyo de las Naciones Unidas en este tema crítico.

Asimismo, subrayó la estrecha cooperación con Azerbaiyán en los preparativos hacia la COP29 de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, que se celebrará en noviembre de este año.