El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reafirmó la disposición de su país a adoptar diversas medidas facilitadoras, incluida la mediación, para alcanzar una paz justa y duradera entre Ucrania y Rusia.

Durante una reunión a puerta cerrada el martes con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en la Casa Turca, al margen de la 79ª sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, los líderes discutieron las relaciones bilaterales, la evolución del conflicto y los esfuerzos de paz, así como cuestiones regionales y globales.

Erdogan aseguró a Zelenskyy que Ankara continúa trabajando para este objetivo. Según la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, el presidente turco enfatizó que su país sostiene desde el inicio que el conflicto entre Rusia y Ucrania puede resolverse a través del diálogo, manteniendo al mismo tiempo la integridad territorial y la soberanía de Ucrania.

Listo para la mediación