Türkiye se ofrece como mediador en el conflicto entre Ucrania y Rusia
El presidente turco afirmó que se reactivarán los esfuerzos para la Iniciativa de los Granos del Mar Negro y alcanzar un alto el fuego que facilite la paz entre Kiev y Moscú.
El presidente Erdogan y el presidente ucraniano Zelenskyy se reunieron en la Casa Turca en Nueva York, durante la 79 sesión de la Asamblea General de la ONU./ Foto: AA
25 de septiembre de 2024

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reafirmó la disposición de su país a adoptar diversas medidas facilitadoras, incluida la mediación, para alcanzar una paz justa y duradera entre Ucrania y Rusia.

Durante una reunión a puerta cerrada el martes con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en la Casa Turca, al margen de la 79ª sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, los líderes discutieron las relaciones bilaterales, la evolución del conflicto y los esfuerzos de paz, así como cuestiones regionales y globales.

Erdogan aseguró a Zelenskyy que Ankara continúa trabajando para este objetivo. Según la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, el presidente turco enfatizó que su país sostiene desde el inicio que el conflicto entre Rusia y Ucrania puede resolverse a través del diálogo, manteniendo al mismo tiempo la integridad territorial y la soberanía de Ucrania.

Listo para la mediación

Erdogan agregó que se intensificarán los esfuerzos para reactivar la Iniciativa de Granos del Mar Negro y garantizar un alto el fuego que permita avanzar hacia la paz entre Kiev y Moscú.

Türkiye ha estado buscando poner fin a la guerra, que comenzó en febrero de 2022, proponiendo negociaciones para finalizar los combates.

Desde marzo de 2022, Türkiye ha sido anfitriona de diálogos entre los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania en la ciudad de Antalya, lo que llevó a la firma del histórico acuerdo de granos en el Mar Negro. Sin embargo, Moscú no prorrogó el acuerdo tras su expiración en julio de 2023, citando restricciones a las exportaciones de granos rusos.

