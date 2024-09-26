“Ataques terroristas” contra el presidente Nicolás Maduro: esa fue la denuncia que hizo este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ante la Asamblea General de la ONU. Y acusó a Estados Unidos de entregar “pleno apoyo” a estos esfuerzos.
"Desde el estado de la Florida se planifican ataques terroristas contra funcionarios e instalaciones públicas (de Venezuela), también utilizan las redes sociales con impunidad y pleno apoyo de la Casa Blanca para promover incursiones mercenarias", aseguró Gil en su discurso durante la Asamblea General de la ONU, a la que Maduro no asistió.
"Aunque Washington niega estar involucrado, en esta oportunidad fueron capturados infraganti (...). Estos criminales han confesado que pretendían asesinar al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta Ejecutiva y a varios altos funcionarios del Estado venezolano", continuó.
El plan que denuncian desde Caracas
A mediados de septiembre, el Gobierno de Venezuela dijo que había detenido a cuatro estadounidenses, un ciudadano checo y dos españoles en relación con un supuesto plan para "desestabilizar" el país, el cual incluía "asesinar" a Maduro.
Las autoridades también reportaron la incautación de 400 fusiles. Sin embargo, no está del todo claro dónde se encuentran los detenidos ni los cargos que se le imputan, ante lo que sus países han solicitado información.
Gil añadió en su discurso que "algunas" de las armas incautadas son de "uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos". Prometió presentar pruebas "mucho más contundentes" de estos planes "en las próximas semanas".
Denunció igualmente la creación de un sitio web que impulsa la caída de Maduro. "Mercenarios que abrieron una página web en este país para abiertamente recaudar fondos para atacar Venezuela y ejecutar magnicidios. Esta iniciativa cuenta con el respaldo público de agendas gubernamentales y de los senadores estadounidenses", aseguró.
Las autoridades venezolanas también iniciaron una investigación sobre ese portal que apareció en Internet, luego de las elecciones del 28 de julio en las que Maduro fue declarado ganador, pero cuyos resultados la oposición cuestiona.
El ministro Gil señaló que desde hace "más de 25 años" Estados Unidos intenta una "fracasada política" contra Venezuela y le exigió a Washington cumplir con sus "obligaciones internacionales".
La posición de Petro y Lula sobre las actas electorales en Venezuela
Dos meses después de las elecciones presidenciales en Venezuela, aún continúan las tensiones por los resultados que le otorgaron la victoria a Maduro. En una reciente entrevista, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha tratado de ser una figura de diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana, insistió en que las actas electorales deben hacerse públicas. “Nosotros quedamos en un punto, si no hay presentación de actas no hay reconocimiento (a la victoria de Maduro)” , dijo.
“Tienes una oposición que se siente gobierno pero no está en el gobierno y a un gobierno que no dejó ver las actas, no pueden legitimar las elecciones pero que está en el gobierno y dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas”, explicó en una conversación con la cadena CNN.
También señaló que está intentando construir una posición común con los gobiernos de México y Brasil aprovechando la asistencia de las delegaciones de esos países a la reunión de la ONU en Nueva York y a la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el próximo 1 de octubre. “El propósito es que haya una solución política en Venezuela”, afirmó.
También anticipó que se reunirá con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para evaluar lo que ha sido nuestro papel hasta este momento ante el problema venezolano”. Desde el principio de los cuestionamientos a las elecciones de Venezuela, Lula y Petro trataron de mantener una postura neutra que permitiera tender puentes entre Maduro y la oposición, además de evitar que la polémica se extendiera a toda la región.