“Ataques terroristas” contra el presidente Nicolás Maduro: esa fue la denuncia que hizo este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ante la Asamblea General de la ONU. Y acusó a Estados Unidos de entregar “pleno apoyo” a estos esfuerzos.

"Desde el estado de la Florida se planifican ataques terroristas contra funcionarios e instalaciones públicas (de Venezuela), también utilizan las redes sociales con impunidad y pleno apoyo de la Casa Blanca para promover incursiones mercenarias", aseguró Gil en su discurso durante la Asamblea General de la ONU, a la que Maduro no asistió.

"Aunque Washington niega estar involucrado, en esta oportunidad fueron capturados infraganti (...). Estos criminales han confesado que pretendían asesinar al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta Ejecutiva y a varios altos funcionarios del Estado venezolano", continuó.

El plan que denuncian desde Caracas

A mediados de septiembre, el Gobierno de Venezuela dijo que había detenido a cuatro estadounidenses, un ciudadano checo y dos españoles en relación con un supuesto plan para "desestabilizar" el país, el cual incluía "asesinar" a Maduro.

Las autoridades también reportaron la incautación de 400 fusiles. Sin embargo, no está del todo claro dónde se encuentran los detenidos ni los cargos que se le imputan, ante lo que sus países han solicitado información.

Gil añadió en su discurso que "algunas" de las armas incautadas son de "uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos". Prometió presentar pruebas "mucho más contundentes" de estos planes "en las próximas semanas".

Denunció igualmente la creación de un sitio web que impulsa la caída de Maduro. "Mercenarios que abrieron una página web en este país para abiertamente recaudar fondos para atacar Venezuela y ejecutar magnicidios. Esta iniciativa cuenta con el respaldo público de agendas gubernamentales y de los senadores estadounidenses", aseguró.