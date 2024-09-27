Había un iPad. También el olor del desayuno que se cocinaba. Y tenía una familia. Después, ya no hubo nada.

Con un tono suave, en un relato a veces interrumpido por un ligero tartamudeo y frecuentes pausas, Alma Ghanem Jaroor le contó a TRT World sobre el día en que quedó huérfana.

Sentada fuera de la tienda de campaña que ahora llama su hogar, en el campamento de Al-Mawasi en Gaza, esta niña de 12 años recuerda nítidamente el momento en que estaba usando su iPad en un sofá de la casa de su tío.

Ella y su familia se habían mudado allí después de que su casa en el barrio de Al Remal, en la Ciudad de Gaza sufriera fuertes daños por los bombardeos israelíes.

"Estaba mirando mi iPad mientras mi madre preparaba el desayuno. Vi en la pantalla que eran las 6 de la mañana cuando cayó el primer misil. Nuestro edificio de cinco pisos tembló y había humo", relató Alma.

Hizo una pausa.

Sus ojos se desviaron y, por unos segundos, permaneció en silencio, como si hubiera regresado a ese momento que marcó su vida.

Volviendo al relato, Alma compartió brevemente los detalles de la explosión y el derrumbe del edificio. Debía explicar cómo el 2 de diciembre pasó horas bajo los escombros, escuchando los gemidos y oraciones de algunos de los 40 familiares que perdió ese día.

"Eran las 9:30 (de la mañana) cuando recuperé el conocimiento. Vi la hora en el iPad. Había demasiados escombros encima mío, no podía mover las piernas, solo un brazo. Pedí ayuda mientras escuchaba gritos. Escuché a una señora mayor rezar y algunas personas me identificaron por mi voz, tal vez mis primos o mi hermana. Ellos me decían: 'Alma, ¿eres tú?, ¿estás viva?'. Y luego todos se quedaron en silencio".

Diez meses después, Alma vive con su tía, quien la cuida junto a sus seis hijos y su esposo en un campamento dedicado a los huérfanos.

Alma es tan solo una de los al menos 1.151 niños que han perdido a sus dos padres en medio de la incesante ofensiva de Israel contra Gaza que comenzó hace casi un año, según las cifras más recientes publicadas por el Ministerio de Salud local el 30 de junio.

Durante los primeros meses de los bombardeos, muchos niños quedaron huérfanos a un ritmo sin precedentes, por lo que los médicos y los trabajadores humanitarios crearon un acrónimo en inglés para describir el fenómeno: WCNSF, que traduce “niño herido, sin familia superviviente” por “wounded child, no surviving family”.

En total, más de 17.000 niños han perdido a uno o ambos padres en la brutal ofensiva israelí, una cifra que aumenta constantemente bajo las bombas de Tel Aviv.

Historias interminables de dolor

En uno de los cuatro campamentos de Al-Baraka, en Al-Mawasi, Alma y otros 39 huérfanos han encontrado un lugar seguro para quedarse junto a sus únicos familiares supervivientes. Aquí, las historias de dolor son interminables, y los niños comparten inocentemente sus recuerdos de cómo era la vida antes de que un misil o un cohete les arrebatara sus propias familias.

A pesar de las reiteradas agresiones de Israel a lo largo de los años, en Gaza no existen orfanatos. La sociedad considera que a los niños huérfanos los deben cuidar familiares, y se deben criar en las casas de tíos y abuelos que asumen las responsabilidades de los padres fallecidos.

Pero en medio de una brutal ofensiva que ha destrozado familias, y en la que la población lucha por sobrevivir cada día, la nueva ola de huérfanos carece de apoyo.

Junto a otra tienda, Muhammad Motassem Al-Da'lsa, de cuatro años, observa a otros niños jugar desde lejos. De vez en cuando, una pelota cae cerca de él o algún otro niño lo invita a jugar con alguno de los elementos gastados que hay esparcidos por todas partes.