ORIENTE MEDIO
Un millón de desplazados en Líbano mientras Israel intensifica bombardeos
Líbano enfrenta la mayor ola de desplazamiento en su historia a causa de los bombardeos del ejército israelí, que en la última semana han matado a más de 800 personas.
Las familias que huyen del sur del país se dirigen principalmente hacia la capital, Beirut. / Foto: AA.
29 de septiembre de 2024

Los ataques israelíes en el Líbano, dirigidos supuestamente contra Hezbollah, han provocado una grave situación humanitaria. Aproximadamente un millón de personas han sido desplazadas debido a los bombardeos, lo que marca la mayor ola de desplazamiento en la historia del país, según el Gobierno libanés.

El primer ministro, Najib Mikati, confirmó este domingo que el número de desplazados en el país aumentó a casi un millón. Hace menos de una semana, su Gobierno había reportado alrededor de medio millón, lo que muestra un rápido incremento en el número de personas afectadas.

Las imágenes de los desplazados muestran a familias enteras y niños que huyeron de sus hogares pasando la noche en las calles de Beirut, durmiendo en el suelo.

Muchos escapan del sur del país, donde los ataques se intensificaron ampliamente esta semana. Otros huyeron de sus hogares, casi con lo puesto, después de que Israel advirtiera el viernes por la noche que bombardearía varios barrios del suburbio sur de la capital.

El ejército israelí ha bombardeado diariamente lo que denominó “objetivos” del grupo libanés Hezbollah desde el 23 de septiembre, matando al menos a 816 personas, en su mayoría civiles, e hiriendo a más de 2.500, según el Ministerio de Salud libanés.

En este marco, en una conferencia de prensa tras una reunión del comité de emergencia del Gobierno en Beirut, el primer ministro aseguró: “Nuestra prioridad es detener la agresión israelí en curso a través de esfuerzos diplomáticos continuos. No tenemos otra opción”.

Asimismo, reafirmó el compromiso de Líbano con la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que pide la cesación de hostilidades entre Israel y Hezbollah. “El ejército libanés está listo para implementar la resolución”, afirmó, enfatizando la importancia de prevenir una mayor escalada.

Los enfrentamientos entre Hezbollah y Tel Aviv se intensificaron desde el 7 de octubre, cuando comenzó la ofensiva israelí contra Gaza.

Este viernes, el ejército israelí mató al líder del grupo libanés, Hassan Nasrallah, en un ataque aéreo israelí en el Beirut donde también murieron varios comandantes del grupo.

La comunidad internacional ha advertido que los recientes ataques israelíes en Líbano podrían escalar el conflicto en Gaza hacia una guerra regional más amplia.

Continúan los bombardeos en Gaza

Mientras tanto, los ataques israelíes han matado al menos a 41.595 en los últimos 11 meses en Gaza, según el Ministerio de Salud del enclave, 96.251 personas resultaron heridas.

“Las fuerzas israelíes mataron a nueve personas e hirieron a 41 más en las últimas 24 horas”, indicó el ministerio en un comunicado este domingo. Añadió que “muchas personas aún están atrapadas bajo los escombros y en las carreteras, ya que los rescatistas no pueden llegar a ellas”.

FUENTE:TRT Español y agencias
