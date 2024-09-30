El pequeño país del Líbano se sacude bajo las al menos 85 toneladas de bombas que se calcula Israel ha lanzado sobre su capital, Beirut, en ataques que han matado a cientos de personas en apenas días. El asesinato confirmado de Hassan Nasrallah, principal líder del grupo libanés Hezbollah, en los intensos bombardeos ha representado un golpe igualmente devastador.

Durante décadas, Nasrallah se erigió como una figura poderosa con una influencia dominante en Líbano, un país profundamente dividido a nivel político. Debido a que era el máximo líder de un grupo respaldado por Irán, archienemigo de Israel por años, la noticia de su asesinato tendrá sin duda un efecto dominó mucho más allá de Líbano.

Aquellos que tienen un resentimiento por la influencia de Irán en la región recibieron la muerte de Nasrallah con satisfacción. En contraste, quienes claman por una respuesta militar a las agresiones de Israel expresaron su tristeza.

A lo que se suma que estallaron varias protestas pequeñas en Beirut y en regiones de Líbano donde se han refugiado miles de desplazados internos. Allí, muchos expresaron su indignación y tristeza por la noticia.

El asesinato contribuyó a la conmoción, el pánico y la confusión que el pueblo libanés lleva meses sufriendo, mientras tanto Nasrallah como funcionarios israelíes intercambiaron declaraciones en las que se comprometían a intensificar los enfrentamientos que ya van a cumplir un año, en medio de la ofensiva que Tel Aviv lanzó contra Gaza el 7 de octubre de 2023.

Más allá de las fronteras del Líbano, y en especial para Irán, la muerte de Nasrallah significa la pérdida de la persona número uno de Teherán en el Levante, que incluso apoyó al gobierno sirio de Bashar Al Assad durante años de conflicto civil.

“Hezbollah, en su punto más débil”

Según un analista político cercano a Hezbollah, quien pidió ser identificado únicamente con sus iniciales RO debido a lo delicado del asunto, la muerte de Nasrallah deja un enorme vacío de liderazgo.

“Los adversarios de Hezbollah considerarán que el grupo se encuentra en su punto más débil y vulnerable. Esto tendrá múltiples consecuencias, entre ellas impactar las posibilidades que tiene de ganar el candidato presidencial Suleiman Franjieh, respaldado por Hezbollah con el lema 'Un presidente que no apuñala a la resistencia'”, señaló RO.

El asesinato de Nasrallah también avivó la ira creciente hacia Irán entre muchos miembros del grupo, debido a lo que varios denominan como un silencio absoluto ante la serie de ataques mortales recientes contra los principales líderes de Hezbollah.

"La furia es comprensible, especialmente después de la ola de golpes que ha recibido el grupo, el más grave de los cuales fue Sayyed Nasrallah. La demora en la confirmación de su asesinato refleja el estado de shock que esto desencadenó en Teherán", explicó RO.

Israel dijo este viernes que su ataque masivo contra Beirut, el cual destruyó edificios de varios pisos, había matado a Nasrallah, pero Hezbollah no lo confirmó sino hasta la tarde del sábado.

El de Nasrallah es el más reciente en una andanada de asesinatos de líderes de Hezbollah a manos de Israel, desde finales de este agosto, incluido el del comandante Fuad Shukr.

“A pesar de la gravedad del ataque y de la magnitud de la pérdida, cualquiera que conozca la doctrina, la ética del grupo y las dificultades por las que ha pasado sabe muy bien que Hezbollah es capaz de establecer un nuevo liderazgo y adaptarse a él”, declaró la fuente a TRT World.

Las sociedades orientales aprecian de gran manera a sus líderes, y Nasrallah es uno difícil de sustituir.

RO destacó, sin embargo, que el principal reto consiste en superar la pérdida de Nasrallah. “Las sociedades orientales aprecian de gran manera a sus líderes, y Nasrallah es uno difícil de sustituir", afirmó.

En cuanto al siguiente movimiento de Irán, la fuente afiliada a Hezbollah dijo que la respuesta de Teherán a los asesinatos, de no declarar una guerra total, es comprensible.