La carrera hacia la Casa Blanca ya entró en la recta final. A menos de tres semanas de las elecciones en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump y la actual vicepresidenta, Kamala Harris, redoblan sus promesas y refuerzan sus estrategias de campaña. En este escenario, la retórica antiinmigrante del exmandatario ha causado polémica y ha acaparado los principales titulares. Sin embargo, y al contrario de las expectativas de los demócratas, esto no se traduce en más votos para Harris, al menos entre los latinos.
En estas semanas previas a las elecciones del 5 de noviembre, Trump endureció su mensaje contra los inmigrantes, retratándolos como criminales peligrosos. En su discurso destacan promesas como la pena de muerte para los que maten a un ciudadano estadounidense. Actualmente, si bien existe una pena de muerte federal, rara vez se utiliza y casi la mitad de los estados de EE.UU. la prohíben. Una expansión de los delitos elegibles requeriría una ley del Congreso de Estados Unidos.
Por otro lado, aseguró que rescatará a “todos los pueblos que han sido invadidos y conquistados” por los inmigrantes. “Ahora somos conocidos, en todo el mundo, como la Estados Unidos ocupada (...) les hago esta promesa: el 5 de noviembre de 2024 será el Día de la Liberación en Estados Unidos”, dijo en la red social X este lunes.
Este mensaje no pasó desapercibido ya que ocurre en medio de las incursiones de Israel en los territorios palestinos ocupados, incluida Cisjordania ocupada, en medio de su brutal ofensiva sobre Gaza. Trump, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones su apoyo incondicional a Tel Aviv.
También ha prometido recientemente contratar 10.000 agentes de Patrulla Fronteriza adicionales si gana la elección, para lo cual pediría al Congreso que financie un aumento salarial para ellos. En este momento hay aproximadamente 20.000 agentes, según la agencia de noticias Reuters.
Por otro lado, afirmó falsamente que los migrantes que habían cruzado la frontera estadounidense estaban asesinando a personas en todo el país, por lo que ahora hay "muchos genes malos".
“Son personas que están en el nivel más alto de asesinatos, que te cortan el cuello y ni siquiera piensan en ello a la mañana siguiente”, dijo Trump durante un mitin. “Agarran a niñas y las cortan en pedazos delante de sus padres”, añadió. Los representantes de campaña de Trump no respondieron a las preguntas sobre qué pruebas tenía el candidato para respaldar esas declaraciones, indicó Reuters.
En otra ocasión también aseguró falsamente que las personas inmigrantes de Haití que están en situación irregular “se están comiendo a las mascotas de sus vecinos”. Esto último es parte de una campaña de desinformación, ya que no existen pruebas de que esto sea cierto.
¿Más votos para Harris?
No obstante, los reiterados ataques de Trump contra los inmigrantes no se traducen como un aumento de los votos de los latinos para Harris, quien tiene una postura más flexible en este tema. Este grupo es considerado clave a la hora de definir al próximo presidente de EE.UU. con 36,2 millones habilitados para votar.
Según una encuesta reciente del New York Times, la demócrata tiene el apoyo del 56% de los latinos, mientras que Trump tiene el 37%. Aunque parece una diferencia amplia, en realidad no es el mejor panorama para Harris: la última vez que un candidato del Partido Demócrata tuvo menos del 60% del apoyo latino fue en 2004, cuando George Bush ganó la reelección.
En este marco, la encuesta muestra que el discurso antiinmigrante de Trump no generó un giro de los votantes latinos hacia Harris. Incluso algunos de ellos respaldan sus propuestas en este tema: un tercio está de acuerdo con la construcción de un muro en la frontera con México y la deportación de quienes están en EE.UU. de forma irregular.
Asimismo, una encuesta del Pew Research Center, realizada entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre de 2024, revela que los latinos que apoyan a Trump lo hacen principalmente por su postura sobre la economía (93%). Un indicador de que la situación de los inmigrantes no es su mayor preocupación y que, pese a la retórica de Trump contra ellos, no planean redirigir su apoyo a Harris.