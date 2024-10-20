Cuba se prepara para la inminente llegada del huracán Óscar, que golpearía la isla como categoría uno en medio de un apagón que afecta a casi todo el país.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció el sábado por la noche que se está trabajando “arduamente para la protección del pueblo y los recursos económicos ante la inminencia del huracán Óscar".

El mandatario añadió que, al mismo tiempo, se está atendiendo la situación energética de la isla, que ha pasado su segunda noche a oscuras.

En medio del gradual restablecimiento del servicio eléctrico en el país, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que se espera que Óscar, que avanza con vientos de 139 km/h, alcance el este de Cuba el domingo, donde se prevén fuertes lluvias.

Restablecimiento de energía eléctrica