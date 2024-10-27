Desde el 7 de octubre, el trato de Israel hacia los prisioneros palestinos ha alcanzado nuevos niveles de crueldad, profundizando prácticas ya brutalmente inhumanas en las cárceles de ocupación.

Durante años, los detenidos palestinos han sufrido torturas, agresiones físicas y detenciones ilegales a manos de las autoridades israelíes. Ahora, estas tácticas represivas han aumentado tanto en intensidad como en frecuencia, y el número de reclusos prácticamente se ha duplicado desde el 7 de octubre: antes del inicio del genocidio, eran 5.192 y en julio de este año eran 9.623.

¿El objetivo?

Despojar a los prisioneros palestinos de su humanidad y aplastar su resistencia.

“No había ninguna parte del cuerpo que estuviera fuera de los límites”, revela Nail Sameer Halabi, un palestino recientemente liberado tras pasar más de una década en distintas prisiones israelíes.

Su última detención se debió a su activismo estudiantil contra la ofensiva sobre Gaza en la Universidad de Birzeit, en la Cisjordania ocupada, donde estudia. Sin embargo, en otras ocasiones fue arrestado bajo "detención administrativa", una medida que permite detener a palestinos bajo un archivo secreto, sin que ni el prisionero ni su abogado conozcan los cargos.

Estas detenciones se han disparado, con miles de palestinos retenidos indefinidamente, lo que constituye una clara violación del derecho internacional.

En una entrevista exclusiva con TRT World, Halabi relata las severas palizas, humillaciones y las torturas diarias que sufren los prisioneros palestinos.

“Ataban a los prisioneros, los golpeaban brutalmente y les lanzaban insultos a ellos y a la causa palestina”.

Según Halabi, unidades especiales de la Administración de Prisiones israelí, como "Metsada", "Yamam" y "Dror", actúan como fuerzas represivas, irrumpiendo en las alas de las cárceles armadas con armas, perros y bombas de sonido, sumiendo a los prisioneros en un constante estado de terror.

Partes sensibles del cuerpo, como “las costillas, las piernas y los genitales, eran deliberadamente atacadas” en estos asaltos físicos.

Tortura y agresión

Halabi fue arrestado por primera vez en 2004, cuando tenía solo 17 años, por su activismo durante la Segunda Intifada. Detenido durante cuatro años y medio y trasladado entre prisiones, hoy, a sus 37 años, ha pasado aproximadamente 11 años encarcelado a lo largo de dos décadas.

En centros de detención israelíes como Al Maskobiya, en Jerusalén Occidental, y la prisión de Shikma en Ashkelon, Halabi describe el implacable abuso que enfrentan los palestinos durante los interrogatorios y su encarcelamiento, una experiencia que considera totalmente deshumanizante.

Su tiempo en prisión estuvo marcado por extensos interrogatorios y violaciones de derechos humanos, incluso antes de los eventos del 7 de octubre.

Recuerda: “Se creó una situación colectiva que sólo puedo describir como de deshumanización total. La administración penitenciaria, parte del sistema de ocupación sionista, pretende despojarnos de nuestra humanidad y de nuestra identidad nacional”.

Los prisioneros palestinos debían luchar por derechos básicos, como acceso a mantas, colchones y unas pocas horas de aire libre en el patio.

"Las huelgas de hambre eran una de las herramientas clave en nuestra lucha", explica Halabi.

"El objetivo era mejorar nuestras condiciones de vida y reivindicar nuestra dignidad. Llevamos a cabo decenas de huelgas de hambre, en las cuales algunos prisioneros fueron martirizados." Para algunos que sobrevivieron, se restablecieron derechos básicos como acceso a medicinas, atención médica y tiempo en el patio.

Sin embargo, desde el 7 de octubre, la situación dentro de las prisiones ha empeorado aún más. Lo que antes era una existencia terrible y brutal ahora se ha vuelto insoportable.