Omer Bartov nació y creció en Israel y sirvió en el ejército del país durante cuatro años, incluyendo la Guerra del Yom Kippur de 1973. A sus 70 años, este destacado historiador y profesor de estudios sobre el genocidio en la Universidad Brown de Rhode Island, Estados Unidos, se ha convertido en un firme crítico del Gobierno de Netanyahu y de sus agresiones desenfrenadas en Oriente Medio.
En medio de la brutal ofensiva de Israel contra Gaza y otros territorios palestinos, Bartov observa signos realmente alarmantes para el futuro del Estado judío, que enfrenta una condena mundial sin precedentes por causar una miseria indescriptible a millones de palestinos.
La agresión del Gobierno de Netanyahu contra el enclave es “nada menos que una campaña genocida”, afirma el profesor, y añade que la actual “concepción israelí de la guerra como un fin en sí mismo” entraña muchos peligros no solo para Israel, sino también para la región.
Bartov opina que quienes libran guerras sin objetivos políticos claros siempre pierden.
“Si una guerra no es la extensión de la política por otros medios, como dijo Carl von Clausewitz [un importante estratega de guerra], entonces es sólo una guerra eterna y nadie gana en este tipo de guerras absolutas”, analizó en diálogo con TRT World.
Extractos editados:
TRT World: En su artículo, usted encontró similitudes entre las acciones actuales del Gobierno de Netanyahu en Gaza y la elección del héroe bíblico judío Sansón de “morir con los filisteos” en el templo de Gaza de los pueblos antiguos. Al igual que la historia de Sansón, ¿traerá el Gobierno de Netanyahu una especie de autoaniquilación a Israel?
Omer Bartov: En muchos círculos de Israel prevalece un sentimiento un tanto suicida. En cierto modo nos retrotrae... a la idea de Sansón diciendo: “¿Puedo morir con los filisteos?” o a los zelotes que se rebelaron contra el Imperio Romano y cometieron suicidio colectivo en Masada. Hay grupos en Israel que realmente piensan así, estos son los fanáticos, los zelotes... creen que Dios está de su lado. No piensan racionalmente en absoluto. Pero también se ha extendido a sectores más amplios de la población.
Esta [creencia fanática] tiene raíces mucho más profundas en el pensamiento israelí y sionista, que ahora se ha convertido en un arma. Existe la idea de que el mundo entero está contra nosotros, que si no luchamos por nuestra existencia, nadie vendrá a rescatarnos. Que tenemos que hacer todo lo necesario para sobrevivir, que cualquier amenaza contra nosotros es una amenaza de otro Holocausto. Y el ataque de Hamás fue tan impactante para los israelíes, no sólo por los cientos de civiles que fueron masacrados, sino también porque nadie esperaba que Hamás o cualquier palestino fuera capaz de lograr algo así. (Además) el ejército no se presentó porque el gobierno era incompetente. Esto crea una sensación de inseguridad que puede ser utilizada como arma para decir “tenemos que luchar hasta el final”. Y ese tipo de pensamiento, según tengo entendido, es el de pensar en la guerra como un fin en sí mismo.
Israel actúa tal y como usted describe, como una fuerza descontrolada en todo Oriente Medio, librando numerosas guerras y destruyendo estructuras civiles en Gaza y en el Líbano. Un ministro del Gobierno de Netanyahu habla de establecer el Gran Israel mientras el país se enfrenta a un creciente aislamiento internacional, una crisis económica cada vez mayor y la perspectiva de convertirse en un Estado paria. ¿Cree que Israel está condenado al fracaso?
Bartov: Es una gran pregunta. Yo diría que la formación del Gobierno de Netanyahu a finales de 2022 ya fue una muy mala señal porque formó un gobierno de coalición después de muchas elecciones anteriores que no fueron concluyentes, en el que la extrema derecha más extrema de Israel, [incluidos] colonos y fascistas, tienen mucha presencia. Netanyahu no puede permitirse que esta coalición fracase porque entonces su juicio por corrupción podría reanudarse, y podría acabar en la cárcel. Eso fue a finales de 2022. Durante los meses siguientes, ese gobierno intentó llevar a cabo un golpe judicial para debilitar al Tribunal Supremo y, por tanto, convertir a Israel en un Estado más autoritario que podría anexionarse mucho más fácilmente partes de la Cisjordania ocupada, que es lo que quieren quienes están a la extrema derecha de su gabinete.
Después llegó el 7 de octubre y el ataque de Hamás, que en muchos sentidos legitimó a los ojos de muchos israelíes una campaña extremadamente violenta, primero contra Gaza. Ahora la estamos viendo en la Cisjordania ocupada y también en respuesta a Hezbollah, también en el Líbano. A los dos o tres meses de la campaña en Gaza, habría sido posible convocar un alto el fuego y encontrar una forma de expulsar posiblemente a los dirigentes de Hamás de Gaza e intercambiar prisioneros. Esto también habría puesto fin a la violencia en el norte. La disminución de las tensiones podría haber llevado a un replanteamiento de todo el paradigma político del Gobierno israelí, lo que habría llevado a darse cuenta de que marginar la cuestión palestina para mantenerla bajo la alfombra ya no era factible.
Había que encontrar una fórmula política para compartir el espacio entre el río y el mar. Allí viven siete millones de palestinos y siete millones de judíos. Pero eso no ocurrió; no hubo impulso para hacerlo desde dentro porque para Netanyahu pedir un alto el fuego significa que perdería su coalición. También habría significado una comisión de investigación para analizar el fiasco del 7 de octubre, que fue un gran fiasco tanto para el Gobierno israelí como para el Ejército israelí, porque tenían toda la información, pero no hicieron nada al respecto.
La única manera de poner fin al conflicto a finales de 2023 habría sido mediante la presión de Washington: Israel no puede continuar sus operaciones militares durante más de tres semanas sin un suministro constante de municiones de EE.UU. y cobertura diplomática en el Consejo de Seguridad. Pero la administración estadounidense no hizo eso.
Así que, poco a poco, esto se fue agravando... se podría decir que se trata nada menos que de una campaña genocida en Gaza, que se está agravando ahora mismo al ver las operaciones al norte del corredor de Netzarim, en Yabalia, que es un intento concertado del ejército israelí de vaciar de población toda la parte norte de Gaza mediante la presión militar y la privación de alimentos y agua, o la hambruna.
¿Hacia dónde va esto?
OB: Mientras Estados Unidos preste apoyo y Europa, en general, siga sus pasos, Israel continuará lo que está haciendo. Mi estimación es que, gradualmente, la violencia puede extenderse... puede convertirse en un conflicto regional. A nadie le interesa eso. No creo que Irán lo quiera. No creo que el Líbano lo quiera.
Solo podrían quererlo ciertos sectores dentro del propio Israel. Posiblemente, los estadounidenses les pondrán freno hasta el punto de que no se produzca una guerra a gran escala con Irán... En muchos sentidos, Netanyahu quiere arrastrar a Estados Unidos. Si eso no ocurre, este conflicto puede continuar a un nivel inferior. Netanyahu no tiene interés en detener la violencia por completo, de nuevo por la misma razón de que quiere sobrevivir políticamente. Pero también porque él y los ministros de derechas de su coalición quieren hacer posible que Israel se apodere cada vez más de territorio en la Cisjordania ocupada y haga lo mismo en Gaza. Ahora están empleando tácticas que utilizan en Gaza, también en Cisjordania y, por supuesto, en el sur del Líbano.
Si todo eso sucede, Israel se convertirá en un Estado de apartheid, un Estado de apartheid en toda regla en el que siete millones de palestinos vivirán bajo leyes diferentes, al menos cinco millones de ellos (ya que dos millones de palestinos son ciudadanos israelíes). Este régimen de apartheid se filtrará dentro del propio Israel y, a largo plazo, nos convertiremos en un Estado paria. Se empobrecerá, se aislará cada vez más. No sólo los aliados de Israel se apartarán gradualmente de él, sino que incluso las comunidades judías de Estados Unidos y Europa se sentirán cada vez más avergonzadas por el tipo de régimen que habrá allí. Ya no podrá venderse como la única democracia de Oriente Medio. Eso podría durar dos o tres décadas a largo plazo. No creo que sea viable. Creo que el país implosionará, pero esto tardará mucho tiempo. Así pues, la única forma de evitarlo es mediante una gran presión desde el exterior (ya que en Israel no existe tal presión interna). Entre los palestinos no hay un liderazgo alternativo ni ideas sobre cómo salir de esto [el punto muerto entre Israel y Palestina], no hay impulso... Tiene que venir de fuera. Si no es así, ése es el tipo de futuro que podemos esperar.
Si Estados Unidos y sus aliados occidentales no interfieren para detener la violencia israelí, ¿acabará por derrumbarse el país?
Bartov: Los países no se derrumban tan rápidamente. Así que no creo que Israel se derrumbe... Pero perderá lo que le queda de sus características democráticas liberales. Se volverá más débil y frágil. Puede que la gente más liberal y mejor educada lo abandone. Pero la mayoría se quedará.
Algo tendrá que ocurrir en algún momento, y podría parecerse, tal vez, un poco a lo que ocurrió en Sudáfrica. Este tipo de nación del apartheid no podrá sostenerse a largo plazo; tendrá que transformarse en una sociedad en la que, finalmente, haya igualdad y justicia para todos sus ciudadanos. No espero vivir eso durante mi vida.
¿Por qué permite Estados Unidos que Israel siga cometiendo crímenes de guerra en Gaza y otras zonas? ¿Está utilizando Estados Unidos a Israel para hacer retroceder a sus enemigos, Irán y sus aliados, en Oriente Medio?
Bartov: Estados Unidos está cometiendo una serie de errores políticos y estratégicos, y graves errores de juicio. Justo antes del 7 de octubre, como recordará, hubo una iniciativa impulsada por Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí para encontrar algún tipo de paz entre Israel, Arabia Saudí y los Estados del Golfo, y abrir vías de comercio entre ellos y hasta la India. Las tres partes estaban interesadas en ello. A Estados Unidos le interesaba sobre todo porque la política estadounidense lleva años intentando alejarse de Oriente Medio y centrarse en Oriente Extremo, principalmente en China. Así se solucionaría el problema de Oriente Medio y entonces podría enfocarse en China. Arabia Saudí y los Estados del Golfo estaban interesados en ello porque los Estados musulmanes suníes se preocupan por Irán. Pero también, eso habría enterrado la causa palestina.
Esa es la razón por la que Hamás atacó cuando lo hizo, justo unos días después de que Netanyahu visitara Estados Unidos. Porque ellos [los palestinos] pensaban que si esto salía adelante, estarían acabados, que su problema no volvería a surgir nunca más. Pero todo eso cambió el 7 de octubre.
¿Por qué permite Estados Unidos que Israel haga lo que está haciendo, que Netanyahu actúe de esta manera? El error de cálculo fue que Estados Unidos podía controlar a Netanyahu mediante esta especie de abrazo, diciéndole ‘estamos de tu parte’, pero que ‘tienes que comportarte’. Pero Netanyahu, siendo quien es, hizo lo que quería hacer, y sigue haciendo lo que quiere volver a hacer a largo plazo [implementar una agenda extremista].
Pero el sentimiento general en Estados Unidos se está alejando cada vez más y con mayor rapidez de Israel. Así que la administración de Biden se ha comportado de una manera que solo ha exacerbado las actitudes públicas hacia Israel, que nunca ha sido tan impopular en Estados Unidos como lo es hoy, especialmente entre la generación más joven. En las instituciones de élite de donde proviene el futuro liderazgo de Estados Unidos –políticas, económicas y financieras– esos jóvenes están totalmente horrorizados por la forma en que Israel se está comportando.
Así que, de nuevo, si lo pensamos en términos un poco más amplios, esta decisión de la administración de facilitar y permitir que Israel se salga con la suya va en contra de los intereses israelíes. Y eso, aparte del hecho de que la impunidad que Israel ha recibido de EE.UU., en particular, está destruyendo todo lo que se construyó respecto al derecho internacional después de la Segunda Guerra Mundial. El Tribunal de Nuremberg, la noción de crímenes contra la humanidad, de crímenes de guerra y de genocidio, y los tribunales internacionales, todo esto está siendo completamente ignorado y nadie está aplicando esas leyes, esas instancias judiciales para impedir que Israel se comporte como lo está haciendo. Eso también está socavando la influencia estadounidense en el mundo. Hay mucha gente en Estados Unidos que es consciente de ello. Así que habrá una reacción, pero llevará tiempo.