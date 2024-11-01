Omer Bartov nació y creció en Israel y sirvió en el ejército del país durante cuatro años, incluyendo la Guerra del Yom Kippur de 1973. A sus 70 años, este destacado historiador y profesor de estudios sobre el genocidio en la Universidad Brown de Rhode Island, Estados Unidos, se ha convertido en un firme crítico del Gobierno de Netanyahu y de sus agresiones desenfrenadas en Oriente Medio.

En medio de la brutal ofensiva de Israel contra Gaza y otros territorios palestinos, Bartov observa signos realmente alarmantes para el futuro del Estado judío, que enfrenta una condena mundial sin precedentes por causar una miseria indescriptible a millones de palestinos.

La agresión del Gobierno de Netanyahu contra el enclave es “nada menos que una campaña genocida”, afirma el profesor, y añade que la actual “concepción israelí de la guerra como un fin en sí mismo” entraña muchos peligros no solo para Israel, sino también para la región.

Bartov opina que quienes libran guerras sin objetivos políticos claros siempre pierden.

“Si una guerra no es la extensión de la política por otros medios, como dijo Carl von Clausewitz [un importante estratega de guerra], entonces es sólo una guerra eterna y nadie gana en este tipo de guerras absolutas”, analizó en diálogo con TRT World.

Extractos editados:

TRT World: En su artículo, usted encontró similitudes entre las acciones actuales del Gobierno de Netanyahu en Gaza y la elección del héroe bíblico judío Sansón de “morir con los filisteos” en el templo de Gaza de los pueblos antiguos. Al igual que la historia de Sansón, ¿traerá el Gobierno de Netanyahu una especie de autoaniquilación a Israel?

Omer Bartov: En muchos círculos de Israel prevalece un sentimiento un tanto suicida. En cierto modo nos retrotrae... a la idea de Sansón diciendo: “¿Puedo morir con los filisteos?” o a los zelotes que se rebelaron contra el Imperio Romano y cometieron suicidio colectivo en Masada. Hay grupos en Israel que realmente piensan así, estos son los fanáticos, los zelotes... creen que Dios está de su lado. No piensan racionalmente en absoluto. Pero también se ha extendido a sectores más amplios de la población.

Esta [creencia fanática] tiene raíces mucho más profundas en el pensamiento israelí y sionista, que ahora se ha convertido en un arma. Existe la idea de que el mundo entero está contra nosotros, que si no luchamos por nuestra existencia, nadie vendrá a rescatarnos. Que tenemos que hacer todo lo necesario para sobrevivir, que cualquier amenaza contra nosotros es una amenaza de otro Holocausto. Y el ataque de Hamás fue tan impactante para los israelíes, no sólo por los cientos de civiles que fueron masacrados, sino también porque nadie esperaba que Hamás o cualquier palestino fuera capaz de lograr algo así. (Además) el ejército no se presentó porque el gobierno era incompetente. Esto crea una sensación de inseguridad que puede ser utilizada como arma para decir “tenemos que luchar hasta el final”. Y ese tipo de pensamiento, según tengo entendido, es el de pensar en la guerra como un fin en sí mismo.

Israel actúa tal y como usted describe, como una fuerza descontrolada en todo Oriente Medio, librando numerosas guerras y destruyendo estructuras civiles en Gaza y en el Líbano. Un ministro del Gobierno de Netanyahu habla de establecer el Gran Israel mientras el país se enfrenta a un creciente aislamiento internacional, una crisis económica cada vez mayor y la perspectiva de convertirse en un Estado paria. ¿Cree que Israel está condenado al fracaso?

Bartov: Es una gran pregunta. Yo diría que la formación del Gobierno de Netanyahu a finales de 2022 ya fue una muy mala señal porque formó un gobierno de coalición después de muchas elecciones anteriores que no fueron concluyentes, en el que la extrema derecha más extrema de Israel, [incluidos] colonos y fascistas, tienen mucha presencia. Netanyahu no puede permitirse que esta coalición fracase porque entonces su juicio por corrupción podría reanudarse, y podría acabar en la cárcel. Eso fue a finales de 2022. Durante los meses siguientes, ese gobierno intentó llevar a cabo un golpe judicial para debilitar al Tribunal Supremo y, por tanto, convertir a Israel en un Estado más autoritario que podría anexionarse mucho más fácilmente partes de la Cisjordania ocupada, que es lo que quieren quienes están a la extrema derecha de su gabinete.

Después llegó el 7 de octubre y el ataque de Hamás, que en muchos sentidos legitimó a los ojos de muchos israelíes una campaña extremadamente violenta, primero contra Gaza. Ahora la estamos viendo en la Cisjordania ocupada y también en respuesta a Hezbollah, también en el Líbano. A los dos o tres meses de la campaña en Gaza, habría sido posible convocar un alto el fuego y encontrar una forma de expulsar posiblemente a los dirigentes de Hamás de Gaza e intercambiar prisioneros. Esto también habría puesto fin a la violencia en el norte. La disminución de las tensiones podría haber llevado a un replanteamiento de todo el paradigma político del Gobierno israelí, lo que habría llevado a darse cuenta de que marginar la cuestión palestina para mantenerla bajo la alfombra ya no era factible.

Había que encontrar una fórmula política para compartir el espacio entre el río y el mar. Allí viven siete millones de palestinos y siete millones de judíos. Pero eso no ocurrió; no hubo impulso para hacerlo desde dentro porque para Netanyahu pedir un alto el fuego significa que perdería su coalición. También habría significado una comisión de investigación para analizar el fiasco del 7 de octubre, que fue un gran fiasco tanto para el Gobierno israelí como para el Ejército israelí, porque tenían toda la información, pero no hicieron nada al respecto.

La única manera de poner fin al conflicto a finales de 2023 habría sido mediante la presión de Washington: Israel no puede continuar sus operaciones militares durante más de tres semanas sin un suministro constante de municiones de EE.UU. y cobertura diplomática en el Consejo de Seguridad. Pero la administración estadounidense no hizo eso.