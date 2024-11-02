El norte de Gaza sufre una situación “apocalíptica”. Esa fue la alarma que encendieron las principales agencias de la ONU, al denunciar este viernes que todos los palestinos en esa región están en “riesgo inminente de muerte”, por cuenta de la brutal ofensiva que Israel ha intensificado en las últimas semanas.
"Toda la población palestina del norte de Gaza se encuentra en riesgo inminente de muerte por enfermedad, inanición y violencia", escribieron los jefes de 15 agencias principales de la ONU, incluyendo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). En su declaración, exigieron que "el Estado de Israel cese su asalto a Gaza y a los trabajadores humanitarios".
Israel lanzó el 5 de octubre una amplia ofensiva militar en el norte de Gaza, que solo en cuatro semanas ha matado a más de 1.200 palestinos en esa región. Tel Aviv se ha dedicado a bombardear incesantemente edificios residenciales, refugios y hospitales. “La región lleva casi un mes asediada, privada de ayuda básica y suministros vitales, mientras continúan los bombardeos y otros ataques", señala el comunicado de las agencias de la ONU.
"Solo en los últimos días, cientos de palestinos han muerto, la mayoría de ellos mujeres y niños, y miles se han visto desplazados por la fuerza una vez más", subraya el documento. También alertó que “la ayuda humanitaria no puede satisfacer la magnitud de las necesidades debido a las restricciones de acceso. No se dispone de productos básicos que salvan vidas. Los trabajadores humanitarios no pueden realizar su trabajo con total seguridad y las fuerzas israelíes y la inseguridad les impiden llegar a las personas necesitadas".
A medida que el número de palestinos muertos a manos de Israel sigue aumentando sin tregua, las agencias de la ONU señalaron que "el desprecio flagrante por los principios fundamentales de la humanidad y las leyes de la guerra debe cesar".
Solo funciona un hospital en el norte de Gaza… y de manera limitada
El incisivo asedio de las fuerzas israelíes en el norte de Gaza ha dejado sólo un hospital en funcionamiento, el cual opera con capacidades limitadas y un único cirujano.
"El Hospital Al-Awda es el único hospital en el norte de Gaza que tiene un médico especializado en cirugía general, a veces hay muchas personas heridas que requieren intervenciones médicas urgentes", dijo el director de esta institución, Mohammed Salha, a la agencia de noticias Anadolu. En medio de las capacidades médicas bajas y limitadas, Salha señaló que "más del 70% de los casos de heridos en el hospital requieren intervenciones quirúrgicas urgentes".
En esa misma línea, Munir Al-Bursh, director general del Ministerio de Salud de Gaza, alertó este jueves que “el ejército israelí continúa cometiendo masacres y atacando refugios y civiles en Beit Lahia, lo que ha provocado víctimas en un sistema de salud ya muy afectado”.
Subrayó que “la ocupación israelí está cometiendo asesinatos y destrucción debido a la falta de supervisión o responsabilidad para detener sus crímenes”. Asimismo, Al-Bursh dijo que el ejército israelí “impide la entrada de suministros médicos al norte de Gaza e impone un bloqueo a los hospitales Kamal Adwan, Al-Awda y el hospital Indonesio en el enclave norte”.
El jueves, la ONU informó que un bombardeo israelí contra el Hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza destruyó suministros médicos que habían sido entregados recientemente. El portavoz Stephane Dujarric, citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), denunció que “los hospitales están bajo ataque y los equipos de rescate no pueden trabajar debido a la detención de personal y la confiscación de equipo esencial, incluidas ambulancias y un camión de bomberos”.
El ejército israelí lanzó su letal ofensiva en el norte de Gaza argumentando que su objetivo es impedir que Hamás “se reorganice”. Sin embargo, los palestinos de la zona denuncian que Tel Aviv busca ocupar sus tierras y desplazarlos forzosamente.