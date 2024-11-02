El norte de Gaza sufre una situación “apocalíptica”. Esa fue la alarma que encendieron las principales agencias de la ONU, al denunciar este viernes que todos los palestinos en esa región están en “riesgo inminente de muerte”, por cuenta de la brutal ofensiva que Israel ha intensificado en las últimas semanas.

"Toda la población palestina del norte de Gaza se encuentra en riesgo inminente de muerte por enfermedad, inanición y violencia", escribieron los jefes de 15 agencias principales de la ONU, incluyendo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). En su declaración, exigieron que "el Estado de Israel cese su asalto a Gaza y a los trabajadores humanitarios".

Israel lanzó el 5 de octubre una amplia ofensiva militar en el norte de Gaza, que solo en cuatro semanas ha matado a más de 1.200 palestinos en esa región. Tel Aviv se ha dedicado a bombardear incesantemente edificios residenciales, refugios y hospitales. “La región lleva casi un mes asediada, privada de ayuda básica y suministros vitales, mientras continúan los bombardeos y otros ataques", señala el comunicado de las agencias de la ONU.

"Solo en los últimos días, cientos de palestinos han muerto, la mayoría de ellos mujeres y niños, y miles se han visto desplazados por la fuerza una vez más", subraya el documento. También alertó que “la ayuda humanitaria no puede satisfacer la magnitud de las necesidades debido a las restricciones de acceso. No se dispone de productos básicos que salvan vidas. Los trabajadores humanitarios no pueden realizar su trabajo con total seguridad y las fuerzas israelíes y la inseguridad les impiden llegar a las personas necesitadas".

A medida que el número de palestinos muertos a manos de Israel sigue aumentando sin tregua, las agencias de la ONU señalaron que "el desprecio flagrante por los principios fundamentales de la humanidad y las leyes de la guerra debe cesar". También denunciaron que "solo en los últimos días, cientos de palestinos han muerto, la mayoría de ellos mujeres y niños, y miles se han visto desplazados por la fuerza una vez más”.

Solo funciona un hospital en el norte de Gaza… y de manera limitada